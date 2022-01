Celebridades como Joe Rogan, Ben Shapiro y Elon Musk han huido de California en búsqueda de pastos más verdes en los últimos años, lo que ha dado lugar a titulares. Pero no se trata sólo de individuos: Según un estudio de Stanford, en 2021 ya han huido del estado dorado o se han deslocalizado parcialmente fuera de California más personas y empresas que en todo 2020, incluyendo grandes nombres como Nestlé, Toyota, Snowflake y Hewlett-Packard.

Ahora, California puede añadir a la estrella de YouTube y presentador de BlazeTV, Dave Rubin, a la lista de empresarios exitosos que se han hartado. El lunes, Rubin anunció su decisión por Twitter y YouTube y explicó los motivos de su mudanza, así como su próximo destino.

Personal thanks to @GavinNewsom as I am officially leaving the dystopian nightmare of California for the free state of Florida. My successful business and all my employees are coming with.

See you soon, @GovRonDeSantis!

🐊😎🇺🇸 pic.twitter.com/XC51yYRqZK

— Dave Rubin (@RubinReport) December 13, 2021