El auge de la izquierda progresista y wokeista está cambiando la imagen de cualquier producto que circule en el mercado, sobre todo en el estadounidense. Se inició con series de televisión, juguetes, caricaturas y ahora llegó el turno a los personajes de los famosos dulces de M&M’s. En uno de los casos, la Sra. Green de largas botas blancas y voz sensual cambiará su forma de ser y vestir, porque la marca dice creer en una «sociedad inclusiva».

Bajo este concepto se han visto varios cambios desde que la cultura de la cancelación comenzó a invadir espacios en la televisión, el cine o los deportes para grandes o chicos. Todo está incluido dentro de esta tendencia. El primer beso gay en una película de superhéroes de Marvel o el cambio de nombre de un equipo de béisbol por supuestamente discriminar a comunidades autóctonas de Estados Unidos asoman que esta moda no acabará en el corto plazo.

El comunicado de la compañía de dulces Mars Incorporated , dueña de M&M’s dijo que la renovación «incluirá una versión más moderna» en la apariencia de los personajes, «así como personalidades más matizadas para subrayar la importancia de la autoexpresión y el poder de la comunidad a través de la narración».

«La Sra. Green es un personaje que siempre tiene algo que decir. Por lo general, para impresionar, es muy consciente de sí misma, lo que la mantiene luciendo lo mejor que puede» la descripción pertenece a un sitio web aficionado de la marca. Sin embargo, esa personalidad ahora quedó «matizada», tal como dijo Mars Incorporated.

En la sección del sitio web de M&M’s que agrupa a los personajes se ve cómo cambia su argumento a uno de «empoderamiento», además ya no usa calzado con tacón, dejando de lado sus rasgos más femeninos. «Creo que todos ganamos cuando vemos a más mujeres en papeles protagónicos, así que estoy feliz de asumir el papel de amiga solidaria cuando tienen éxito».

Aunque esto no parezca tan alarmante, sí lo es el hecho de que la empresa publicó una imagen de la Sra. Green junto a la Sra. Brown. La primera tocando las piernas de la otra y puede que sugiriendo una relación entre ambas. «Es raro que la Sra. Brown y yo pasemos tiempo juntas sin que aparezcan algunos personajes pintorescos. – Sra. Green», se lee. Otros personajes también tuvieron cambios menores de vestimenta.

It’s rare Ms. Brown and I get to spend time together without some colorful characters barging in. – Ms. Green pic.twitter.com/hnoktsAgAW

— M&M'S (@mmschocolate) June 28, 2015