La rueda de prensa del presidente Joe Biden a propósito del primer año de su mandato no arrojó más que triunfalismos de su parte, negativas a cambiar su agenda de gastos y una declaración sobre las tensiones con Rusia que posteriormente la Casa Blanca tuvo que matizar.

La aclaratoria en cuestión está firmada por la secretaria de prensa, Jen Psaki. Antes de difundirla en la web oficial, Biden había declarado que el país dirigido por Vladimir Putin «tendrá que rendir cuentas”. Sin embargo, luego parece haber suavizado la amenaza. Su frase fue literalmente la siguiente:

Es decir, para el mandatario la magnitud de la respuesta a Moscú dependerá del tipo de «incursión», mas no que la entrada del Ejército ruso a Ucrania significaría una violación a la soberanía y una declaración de guerra de parte de Putin. Ante esto, Psaki escribió que si cualquier fuerza rusa cruza la frontera con Ucrania, «se trata de una invasión renovada, y se encontrará con una respuesta rápida, severa y unida de Estados Unidos y nuestros aliados».

Biden insistió en su respuesta a Rusia. Remarcó posibles consecuencias económicas y agregó que si el país invade a Ucrania «sus bancos no van a poder hacer transacciones en dólares». Anunció además que envió «unos 600 millones de dólares en equipamiento sofisticado de defensa a los ucranianos».

El demócrata en el punto más bajo de popularidad, recurrió a sus extraños y ya recurrentes susurros cuando quiso remarcar varios argumentos y —negando la realidad— rechazó haberse comprometido de más, cuando era candidato a la presidencia. «No prometí demasiado, pero probablemente he superado lo que cualquiera pensó que sucedería», dijo ante la prensa.

Pero su error al mencionar la posible invasión rusa a Ucrania no pasó por debajo de la mesa. Uno de los periodistas le pidió aclarar su comentario de «incursión menor». Además, hubo críticas de parte del experto en seguridad nacional, Tom Rogan.

«Su sugerencia de que una ‘incursión menor’ de Rusia no resultaría en sanciones importantes fue una tontería y refleja las deficiencias más profundas de su política con Ucrania», recalcó vía Twitter.

