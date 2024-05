Recentemente, Leopoldo López fez várias declarações nas quais afirmou que agentes do chavismo estavam em conversações para coordenar a saída de Nicolás Maduro do poder. Ele também apontou membros da coalizão da unidade como estando em conversações com chavistas que também tinham interesse em acabar com o regime de Maduro. Ele fez isso em reação ao fato de que o procurador-geral chavista, Tarek William Saab, publicou em rede nacional de televisão conversas entre López e um dos homens importantes do ex-líder chavista, Tareck el Aissami, Samark López. De acordo com o procurador-geral da tirania, todos eles estão envolvidos em uma profunda trama de corrupção e conspiração para assassinar Maduro.

Desde a morte do tirano Hugo Chávez, iniciou-se um processo de realinhamento de forças dentro do chavismo entre os militares e os civis que faziam parte do sistema tirânico. Após 11 anos de tirania de Maduro, o chavismo se expurgou internamente, sacrificando muitos de seus antigos líderes para permanecer no poder.

Nesse sentido, houve momentos em que os agentes do chavismo quiseram estabelecer pontes para coordenar alguma ação que pudesse gerar um desfecho para a crise nacional e iniciar uma transição para outro governante, não necessariamente para a democracia. A abordagem dos chavistas que querem se livrar de Maduro é uma abertura sem convicção, na qual há pelo menos prosperidade econômica, mas sem liberdade política.

Na mesma linha, esses chavistas propõem que seus crimes não sejam reconhecidos “já que ninguém os reconhece internacionalmente”, de modo que, se uma transição for iniciada com base na tese da justiça transicional, os privilégios que os chavistas manteriam seriam maiores do que os que as FARC tiveram na Colômbia com o chamado “processo de paz”.

Tudo isso foi aceito por um setor da oposição que esteve em conversações com esses agentes. De qualquer forma, se há anos já existem hierarcas da tirania que querem se livrar de Maduro, o que nos faz pensar que não há mais chavistas interessados na mesma coisa? O que López ganha ao informar sobre todos aqueles que poderiam ser agentes-chave para acabar com a tirania em um momento político em que a oposição anticomunista está mais forte do que nunca?

O poder está onde todos acreditam que ele está. Se os hierarcas chavistas decidirem dar as costas a Maduro para avançar em direção a um processo de abertura democrática, por que o que está acontecendo nesse sentido deveria ser sabotado ou exposto?

Essa atitude de delator não é nova. Lembre-se de que Ramos Allup, como presidente da Assembleia Nacional da oposição, alertou Maduro de que os militares estavam conspirando contra ele. Em 2017, quando os militares e policiais se rebelaram contra a tirania madurista que estava assassinando a população que protestava nas ruas, a falsa oposição deu as costas a todas as ações que impulsionaram um processo de rebelião civil-militar. E, em 2019, muitos membros das forças armadas que se colocaram publicamente sob o comando de Juan Guaidó acabaram sendo esquecidos e, em várias ocasiões, entregues. As redes de resistência sofreram muito até se enfraquecerem.

Se hoje há hierarcas do chavismo tentando se livrar de Nicolás Maduro, eles não devem confiar nesses setores de “oposição” que só querem controlar o sistema mafioso. Em vez disso, eles devem se tornar os atores que garantem a saída de Maduro, forçando-o a aceitar a indiscutível derrota eleitoral contra o candidato da unidade da oposição.