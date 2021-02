Depredadores sexuales convictos que viven ilegalmente en Estados Unidos ahora serán protegidos, gracias a la administración de Joe Biden, quien canceló la Operación Talon, creada bajo la presidencia de Donald Trump, para deportar a estas personas del país y así proteger a la población.

Sin embargo, en su campaña de eliminar el legado de Trump mediante órdenes ejecutivas, sin la aprobación del Congreso, Biden dio un paso más allá en la línea “progresista” del Partido Demócrata.

El progresismo se ha caracterizado por el garantismo jurídico que posiciona al criminal no como un peligro para la sociedad, sino como una víctima de esta.

Ahora también aplica a los depredadores sexuales. En lugar de expulsarlos, la gestión Biden busca darles el derecho a permanecer en el país, pese a haber llegado de forma ilegal y de haber atentado contra la población de esta forma.

“Why would anyone want sex offenders to remain in the country?” Good question. “Biden cancels Trump’s ‘Operation Talon’ Program that Targeted Sex Offenders Living in U.S. Illegally” https://t.co/eAfvMo59nX HT @seanhannity — Tammy Bruce (@HeyTammyBruce) February 24, 2021

Al respecto un gremio de mineros reclama al presidente y exige que explique a los medios y al pueblo de Estados Unidos por qué canceló la Operación Talon, sabiendo que su fin era combatir la trata de personas.

Frente a lo cual surge la pregunta si él o alguien que conoce tiene algo que esconder.

La dirigencia demócrata, entre ellos Bill Clinton, tenía un nexo estrecho con el convicto Jeffrey Epstein. El propio Biden ha sido acusado de conducta impropia y de acoso sexual contra su secretaria cuando era senador.

.@JoeBiden Care to explain to the news media and people of America why you cancelled Operation Talon. You know the program instituted by President Trump to fight human trafficking. What is your reason for this. Do you or someone you know have something to hide. @Unitedminingal pic.twitter.com/JxsDY6xeGw — UMA (@Unitedminingal) February 24, 2021

Abuso sexu al entre los atropellos sufridos por niños migrantes

Y la violencia sexual no solo afecta a la población de EE.UU. sino también a los migrantes que intentan llegar al país, tanto por los abusos que suceden en el camino a EE.UU. como las redes de trata de personas.

En promedio, una de cada tres mujeres que cruza de manera ilegal sufre abuso sexual. Muchas de ellas niñas menores de 12 años que viajan con la pastilla anticonceptiva de emergencia, “porque saben que ser violada es parte del viaje”.

Así lo informó el portavoz del Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza estadounidense, Chris Cabrera, quien afirma que los medios masivos quieren politizar la situación y presentarla de manera unilateral.

Dice que esto sucede “porque estamos permitiendo que la gente se aproveche este sistema”.

"This problem is very easily solved … by going through the port of entry." Chris Cabrera, Spokesman for the National Border Patrol Council, with @BrookeBCNN https://t.co/eEZR87Yzl1 pic.twitter.com/bmFboRCfkq — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) June 19, 2018

Una coalición de 19 fiscales generales han instado a Biden para que revierta esta cancelación, entre ellos el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, quien anunció la acción ante ABC 4 News.

Además de Carolina del Sur, los fiscales generales estatales que firmaron la carta incluyen: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Montana, Nebraska, Oklahoma, South Dakota, Texas, Utah y Virginia Occidental.

«Estamos trabajando duro para luchar contra la trata de personas y los delitos sexuales en Carolina del Sur y permitir que los delincuentes sexuales convictos que están aquí ilegalmente permanezcan en nuestro país no tiene ningún sentido», dijo Wilson. “Estos delitos sexuales y de trata son repugnantes para la decencia humana en general y para los niños en particular”, agregó.

I joined 18 attorneys general in urging the Biden Administration to reverse their cancellation of Operation Talon, a nationwide ICE operation focused on removing illegally present convicted sex offenders from the country. Read the full letter here: https://t.co/brFCFS6gpN pic.twitter.com/4tNfRDxDA6 — Attorney General Daniel Cameron (@kyoag) February 18, 2021

La carta, dirigida a Joe Biden, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el director interino de ICE, Tae Johnson, señaló los problemas de esta cancelación. Los fiscales generales argumentaron que cancelar la Operación Talon podría alentar a los depredadores sexuales a atacar.

“La población de inmigrantes ilegales de Estados Unidos incluye un número inquietantemente grande de criminales con condenas previas por delitos sexuales”, dice la carta. «Según los datos recopilados por Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, durante el período de octubre de 2014 a mayo de 2018, ICE arrestó a 19.572 extranjeros ilegales con condenas penales para quienes la condena previa más grave fue una condena por un delito relacionado con el sexo».

“Mientras tanto, un número creciente de extranjeros ilegales está ingresando a Estados Unidos después de haber sido previamente condenados por delitos sexuales”, continúa. “La cancelación de la [Operación Talon] transmite efectivamente al mundo que Estados Unidos es ahora una jurisdicción santuario para los depredadores sexuales. Este mensaje crea un incentivo perverso para que los depredadores sexuales extranjeros busquen ingresar ilegalmente a Estados Unidos y agredir a más víctimas, tanto en el proceso de migración ilegal como después de su llegada. También transmitirá el mensaje a otros delincuentes extranjeros que han cometido otros delitos de que es poco probable que se apliquen medidas firmes contra ellos».

La inquietud más importante en la carta es la siguiente: «Si Estados Unidos no deporta ni siquiera a los delincuentes sexuales condenados, ¿a quién expulsará?».