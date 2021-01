El nuevo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, firmó más órdenes ejecutivas que Donald Trump y Barack Obama juntos, en sus primeros días en el cargo.

El presidente de Estados Unidos en funciones desde el pasado 20 de enero ha hecho lo opuesto a lo que prometió en campaña. De acuerdo con su propia declaración, él está adoptando posturas propias de un dictador.

«Si no puedes conseguir los votos… no puedes [legislar] por orden ejecutiva a menos que seas un dictador. Somos una democracia», aseguró Biden durante la campaña presidencial.

En solo tres días, Biden firmó 30 órdenes ejecutivas. O sea, sin el aval de la población ni los representantes parlamentarios, tomó decisiones unilaterales, muchas de las cuales revocarían políticas de su antecesor Donald Trump.

El expresidente Trump firmó 18 órdenes ejecutivas y memorandos en sus primeros 12 días en el cargo, un promedio de 1,5 acciones ejecutivas por día versus el promedio de 10 por día de Biden.

Fue una orden ejecutiva menos que Obama, que firmó 19 en un plazo de 12 días en su primer mandato (2009). Biden superó a ambos administraciones en cifras antes de cumplir una semana.

En medio de la pandemia del coronavirus que ha dejado a millones sin empleo, Biden logró desemplear a al menos 1000 obreros (según un correo que envió la empresa a sus empleados) al cancelar la construcción del oleoducto Keystone XL para el transporte de combustible entre EE. UU. y Canadá.

Pero adicionalmente, informes de la Asociación de Oleoductos (AOPL, en inglés) revelan que bloquear esta construcción costará 10000 puestos directos de trabajo en Estados Unidos. El alcance de la medida no llega solo hasta allí. También estarían perdiéndose 42000 empleos adicionales que se generaban de manera indirecta, de acuerdo con un estudio del Departamento de Estado, encargado durante la administración Obama, cuando Joe Biden era vicepresidente. Es decir, con esta medida se estarían eliminando 52000 empleos estadounidenses.

Canceling The Keystone Pipeline And Reducing U.S. Arms Are Biden’s First Two Major Gifts To Russiahttps://t.co/JuGuR0Xr9A

— The Federalist (@FDRLST) January 26, 2021