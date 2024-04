Solo 48 horas separan la culminación del lapso de sustitución de candidaturas con efecto en los instrumentos de votación de la fecha en que expiran las licencias otorgados por Estados Unidos al régimen venezolano como parte del alivio temporal de sanciones acordado en Barbados a cambio de la celebración de elecciones presidenciales libres con la participación de “todos los candidatos”. Esto último no fue cumplido por la dictadura. Es por eso que Washington decidió poner fin a la flexibilización. Tal como se había anunciado a finales de enero, un portavoz del Departamento de Estado confirmó este lunes que “a falta de avances por parte de Maduro y sus representantes en términos de implementar las disposiciones de la hoja de ruta, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024”, manteniéndose así el régimen sancionado y aislado.

Las recientes reuniones en México no dieron resultados para Nicolás Maduro, que pretendía engañar una vez más a la Casa Blanca con falsas promesas que luego incumple con la excusa de alguna supuesta conspiración o intento de magnicidio. Esta semana es clave. Además de vencer el jueves las licencias otorgadas por EE. UU., el sábado culmina el lapso de sustitución de candidaturas con cambio de nombre y rostro en el tarjetón electrónico.

Maduro sancionado y aislado

La dictadura venezolana pretendía aprovechar que Estados Unidos veía “tiempo de corregir”, según dijo hace un par de semanas el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. En aras de lograr convencer a Washington de que reconsiderara la medida anunciada a finales de enero de mantener sancionado al régimen de Maduro, una delegación de la tiranía venezolana se reunió la semana pasada en México con altos representes del gobierno de Joe Biden, encabezados por el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Daniel Erikson, lo cual fue reconocido de manera oficial por ambas partes.

Sin embargo, el anuncio que hoy llega del Departamento de Estado indica que no hubo acuerdo. De hecho, el régimen chavista –con total desfachatez– acusaba a EE. UU. de no cumplir con su parte y exigía el levantamiento total de las sanciones sin ofrecer nada a cambio, pues no solo mantuvo la inconstitucional inhabilitación a la indiscutible ganadora de las primarias opositoras, María Corina Machado, sino que además bloqueó sin ofrecer argumento jurídico alguno la postulación de la elegida por Machado para representarla en los comicios, la filósofa Corina Yoris.

La espinosa ruta electoral de la oposición

En la oposición venezolana no se da aún nada por perdido. En las últimas horas trascendió que María Corina Machado había solicitado una reunión con Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia inscrito como candidato presidencial con la tarjeta de su partido Un Nuevo Tiempo (UNT) rompiendo la unidad con la Plataforma Unitaria con esta postulación. Sin embargo, Machado, con el respaldo de la coalición opositora, estaría buscando un acuerdo para seguir en la ruta electoral “hasta el final” –como ha sido su slogan de campaña– con un candidato que la represente y a quien pueda endosarle el enorme apoyo popular que tiene, según revelan todas las encuestas.

No es una tarea fácil. Sin ofrecer ningún tipo de argumento jurídico, el Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado desde Miraflores, bloqueó la postulación de Corina Yoris, quien fue la elegida por Machado para representarla en los comicios del 28 de julio. En su lugar, en la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) se logró inscribir al exdiplomático Edmundo González Urrutia como candidato “tapa” o “cuida puesto” para tener un margen de maniobra. Pero hasta el sábado hay plazo para poder cambiar su nombre y rostro en el tarjetón, de lo contrario, seguirá apareciendo como candidato así se logre sustituir hasta 10 días antes de la elección, como se estipula en las normas electorales. Es por esta razón que esta semana es decisiva.

La reunión entre María Corina Machado y Manuel Rosales aún no se ha llevado a cabo. Omar Barboza, secretario general de la Plataforma Unitaria, admitió en declaraciones ofrecidas a NTN24 que desde la coalición opositora “se ha estado tratando que se concrete”. Según ha trascendido, Rosales pretende reunirse a solas con Machado, mientras ella pide que el encuentro sea más amplio e incluya a la Plataforma Unitaria.

La huida hacia adelante de Maduro

¿Qué podría salir de esta reunión? Por un lado se busca que Rosales decline a favor del candidato que tenga el apoyo de Machado y, por ende, pueda movilizar a sus votantes. De hecho, el gobernador del Zulia dijo en un acto en Maracaibo que está dispuesto a renunciar si la unidad logra inscribir a otro candidato. Pero justo en ese punto está el gran obstáculo. Y es que con total descaro, Nicolás Maduro habría dicho que no aceptará a ningún candidato que represente a la ganadora de las primarias, según contó a CNN Corina Yoris.

La insólita exigencia de Maduro va incluso más allá. No se trata solo de impedir que participe en las elecciones un candidato respaldado por María Corina. Se trata de imponer a Rosales como su cómodo rival. Es por ello que Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, asomó que solo se permitirá sustituir candidatos por otros que ya hayan sido previamente admitidos por el CNE. Con esto, desde Miraflores estarían ejerciendo presión en el sentido opuesto. Lo que el régimen pretende es que la Plataforma Unitaria apoye la candidatura de Manuel Rosales y sea él quien aparezca en la tarjeta de la MUD para así intentar convencer a la comunidad internacional de que cumplió con su parte del acuerdo firmado en Barbados, pero ya Estados Unidos dejo claro que no se come ese cuento.