La oposición a Javier Milei carece de liderazgo. Probablemente, el escenario sea así hasta las elecciones de medio término. Por como viene el gobierno en las encuestas, es posible que ni siquiera ese acontecimiento electoral promueva a la cara que discutirá mano a mano con el presidente en vísperas de 2027. Sin embargo, aunque saben que tienen pocas acciones, muchos piden pista, aunque con pocos resultados hasta ahora.

Por el lado del peronismo está Sergio Massa, que viene golpeado por haber perdido la última elección frente al libertario por un amplio margen, pero también hay otro dirigente que se quiere poner el traje de referente opositor. Se trata de Guillermo Moreno, una cara bien conocida desde los años del primer kirchnerismo. Un exfuncionario al que le gusta mucho hablar, pero que carece por completo de números que respalden su ambición de reeditar el modelo del primer peronismo.

Sin embargo, su afán por hablar como un vendedor de feria puede tener consecuencias indeseadas. Algo que no le pasaría seguramente a un Massa, que maneja las pausas y los silencios para no decir nada de lo que se pueda arrepentir luego.

En un mano a mano sobre la crisis de Medio Oriente con el abogado Carlos Maslatón, que respalda el derecho a la legítima defensa del Estado de Israel, Moreno empezó a hablar y no pudo o no supo detenerse a tiempo. Cuando se dio cuenta, ya había manifestado que hay algo más importante que el esclarecimiento de los atentados a la Embajada de Israel de 1992 y a la sede de la AMIA en 1994: que no haya problemas en Argentina. Insólito.

Todo había comenzado con un entredicho entre Maslatón y la periodista kirchnerista Cynthia García, por el fallo de la última semana de la justicia que confirma la relación de Irán con los atentados en Buenos Aires. Pero como la causa investiga concretamente la cuestión del encubrimiento, García dijo que no era pertinente hacer énfasis en el tema de la autoría, ya que el “objeto procesal” iba hacia otro asunto particular. Aunque su interlocutor preguntaba sobre el tema de Irán, la comunicadora cristinista evadió la respuesta, dejando en evidencia que se trataba de algo que prefería esquivar. Su intervención terminó reconociendo que no iba a contestar a la pregunta relacionada a la autoría.

Con más facilidad de palabras, pero con menos manejo de las mismas, Moreno no pudo evitar meterse en el centro de la cuestión y terminó reconociendo que es más importante la unidad nacional y que no haya problemas entre la comunidad iraní y la judía en Argentina. Cuando Maslatón fue al grano y le preguntó si estaba reconociendo que prefería desconocer la autoría de los atentados por la cuestión que el dirigente peronista señalaba, Moreno terminó reconociendo que más importante que eso es la “mancomunión” de los argentinos.

“Lo impresionante de las manifestaciones de Guillermo Moreno ayer en Duro de Domar, en el intercambio de ideas que tuve con él, es que sostiene que la realidad material de los hechos debe adaptarse a los intereses nacionales. O sea que no conviene que sea Irán el autor de los atentados de 1992 y 1994 porque en Argentina hay comunidades musulmanas shiítas y por la relación con Teherán”, señaló Maslatón desde sus redes sociales luego del debate.