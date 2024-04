¿De qué hablaron Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Caracas? La novedad no está en los temas que trataron sino en los que dejaron pasar por debajo de la mesa. Y es que el mandatario colombiano después que haber calificado como un “golpe antidemocrático” la inhabilitación de María Corina Machado, durante su cuarta visita al Palacio de Miraflores guardó silencio al respecto y se limitó a hablar de “paz política”.

“Colombia puede ayudar mucho en la paz política, en la estabilidad política que hemos propuesto que se pueda lograr en toda Suramérica, la paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia, en eso hay terreno por construir rápido, urgente”, dijo Gustavo Petro sin hacer referencia a que el régimen chavista no solo inhabilitó de manera inconstitucional a la indiscutible ganadora de las primarias opositoras del 22 de octubre sino que además bloqueó sin dar ninguna razón jurídica la postulación de la filosofa Corina Yoris, escogida por Machado para representarla en los comicios del 28 de julio.

Además de hablar sobre una supuesta paz que está lejos de alcanzarse de ambos lados de la frontera, Petro y Maduro también incluyeron en la agenda temas de seguridad y cooperación comercial. Aunque se habría tocado el tema electoral a puerta cerrada, según el dictador venezolano el foco habría estado puesto en los supuestos avances en el proceso con la inscripción de 13 candidatos de 37 organizaciones políticas. Lo que no se dijo es que estos falsos opositores que pudieron inscribirse fueron solo los que Maduro aprobó previamente de acuerdo a su conveniencia.

Reclamos en el olvido

Corina Yoris señaló el último día de las postulaciones en una entrevista con CNN que ella no había podido inscribirse porque Maduro no aceptaba su candidatura ni la de ningún aspirante que tuviera el respaldo de María Corina Machado, a pesar de que no está inhabilitada ni tiene sanción de ningún tipo.

Con su nueva visita a Caracas, Gustavo Petro le lava nuevamente la cara al régimen de Nicolás Maduro, olvidando lo que hace pocos días lucía como una esperanza para Venezuela con su reclamo que no tardó en esfumarse, como seguramente se evaporará también el llamado de atención del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.