Al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no le quedó otra opción que apartarse del dictador venezolano Nicolás Maduro. A pesar de haber exhortado semanas atrás a la líder de la oposición, María Corina Machado, a “dejar de llorar” por no poder participar en las próximas elecciones presidenciales de julio, ahora en un inusual gesto de sensatez calificó de “grave” el bloqueo contra la candidatura de Corina Yoris, la abanderada por Machado para ocupar su lugar.

Lula da Silva agregó que la decisión impuesta por el chavismo a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) “no tiene explicación jurídica” y que las elecciones deben celebrarse “con la participación de todos”. En consecuencia, el mandatario socialista posiblemente busque amortiguar el torbellino mediático que causó cuando sin justificación a su argumento, defendió el arbitrario proceso bajo el cual el régimen venezolano desarrolla el calendario electoral.

Lula pronunció estas palabras durante una rueda de prensa en Brasilia en compañía del presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo que hizo que este se sumara al mensaje. Para el mandatario francés, las elecciones en Venezuela no se pueden considerar “democráticas” bajo un contexto donde no se permita la libre participación de candidatos.

#ÚLTIMAHORA Lula da Silva afirma que el bloqueo de la candidatura de Corina Yoris es «grave» y «no tiene explicación jurídica» https://t.co/IQ4Le57Vl0 pic.twitter.com/bnkVUp8UfF — Monitoreamos (@monitoreamos) March 28, 2024

¿Lula y Petro reculan?

Otro que parece unirse a la afirmación de Lula da Silva es el gobierno colombiano de Gustavo Petro, el cual envió un mensaje a través de su Cancillería para “expresar su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos en ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales”.

Los gestos pueden parecer inusuales, pero también podrían estar atados a la ola de opiniones internacionales contra lo que está ocurriendo en Venezuela: el régimen capturó nuevos presos políticos que forman parte del equipo de campaña de María Corina, no abrió el Registro Electoral en consulados y embajadas en la fecha anunciada para obstaculizar la inscripción de más de cuatro millones de venezolanos en el exterior y no permitió la postulación de Corina Yoris, la abandera de Machado al no poder ella competir por tener una inconstitucional inhabilitación por 15 años.

Sobre Manuel Rosales, el gobernador del estado Zulia que se postuló a la Presidencia, no hay opiniones internacionales porque este simplemente no tiene la relevancia necesaria para figurar como un verdadero líder del antichavismo y quien, por el contrario, se separó de la Plataforma Unitaria liderada por Machado bajo la creciente sospecha de que es una ficha del régimen de Maduro.

Mientras tanto, aliados históricos del chavismo en la región como Lula da Silva optan por apartarse públicamente de las artimañas de Maduro.