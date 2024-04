El empoderamiento femenino que promueve Shakira en su nuevo disco Las mujeres ya no lloran tiene un límite. La cantante colombiana, que mantiene en la expectativa a sus fans con el inminente anuncio de su próxima gira, se desmarcó del feminismo radical en una entrevista con la revista Allure, que ya está dando mucho de qué hablar por su dura crítica a una de las películas más taquilleras del último año.

Sin matices, Shakira calificó a Barbie como una producción cinematográfica “castradora” que no le gustó a sus hijos ni a ella por la forma en que enfrenta a hombres y mujeres. “Mis hijos la odiaron totalmente. Sintieron que era castradora y en cierta medida estoy de acuerdo con ellos. Estoy criando a dos niños y quiero que ellos también se sientan poderosos al respetar a las mujeres”.

¿Pero es realmente Barbie una película funcional al feminismo radical? Hay interpretaciones encontradas al respecto. Lo cierto es que para Shakira pasó los límites del empoderamiento femenino que ella defiende en sus canciones.

Tal parece que Allure no cumplió su objetivo de ubicar a la barranquillera como una referente para la nueva ola del feminismo que busca culpar al patriarcado de la brecha que aún pueda existir entre hombres y mujeres, pese a la igualdad alcanzada en prácticamente todos los aspectos de la sociedad. En la entrevista titulada Shakira’s She-Wolf Feminism (El feminismo de loba de Shakira), la máxima exponente de la música latina en el mundo cuestiona el planteamiento de la película Barbie porque –a su juicio– “los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres otro”, destacando que sus dos hijos son varones y que ella defiende la igualdad, no la imposición de un género sobre otro.

Una pausa al progresismo

“Nos complementamos los unos a los otros y esa complementariedad no debería perderse”, dijo Shakira al referirse a Barbie, a lo que agregó que la cultura pop debe “empoderar a las mujeres sin quitar a los hombres la posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer económicamente (…) ¿El hecho de que una mujer pueda hacerlo todo no significa que deba hacerlo? ¿Por qué no compartir la carga con personas que merecen llevarla, que también tienen el deber de llevarla?”, sentenció.

Aunque se le ha asociado políticamente con la ideología progresista o afín al Partido Demócrata en Estados Unidos, al haber incluso llamado a votar por el hoy presidente Joe Biden, o por el tinte ideológico cercano al marxismo que plasmó en su canción El jefe, en esta oportunidad Shakira se apartó del feminismo radical, dejando claro que una mujer puede facturar sin menospreciar o denigrar al hombre.