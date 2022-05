La política colombiana ha tocado fondo con la guerra sucia de la campaña del candidato izquierdista, Gustavo Petro, que en la recta final para las elecciones presidenciales acumula denuncias por su estrategia enfocada en destruir a los adversarios, a lo que se le suma el presunto apoyo de criminales, dado a conocer en las últimas horas. Videos y audios filtrados así lo demuestran.

No fue suficiente con el “Pacto de la Picota”, como ha sido bautizado el escándalo que generó la visita de su hermano, Juan Fernando Petro, a la cárcel de La Picota, en Bogotá, donde se reunió con corruptos presos en busca de apoyo para la campaña del Pacto Histórico. Tampoco bastó con la confesión del abogado petrista Miguel Ángel del Río, quien dijo en una reciente entrevista con la revista Semana que tenían “infiltrada” la campaña del candidato Federico ‘Fico’ Gutiérrez. Ahora se conoció un plan del equipo de Gustavo Petro para destruir a los adversarios, el cual ya se aplicó –con éxito– contra el centroizquierdista Sergio Fajardo, y ahora van contra Fico Gutiérrez, según admitió Isabel Zuleta, senadora electa por el movimiento político de Petro.

“En los ultimitos días, en esos diitas, les pido por favor que estén muy pendientes –así como el compañero John está pendiente de mis videos– vamos a salir, yo voy a salir hablando de Fico, con todo lo que tenemos guardado de Fico, entonces necesitamos que ustedes estén pendientes de la estrategia para no quemarla antes de tiempo, y cuando empecemos a salir ustedes la puedan replicar por todas partes. Puedan hacer la tarea de difusión. Porque claro, ¿cuál es el tema? Fico no aparecía en el panorama nacional hasta hace nada. Hasta hace un mes prácticamente Fico no aparecía. Fico fue para todos una sorpresa. Nosotros decíamos: ya a Fajardo lo quemamos, y fue una tarea dura, fue una tarea hasta Procuraduría, Contraloría”, dice Zulea en un video filtrado que pone en evidencia una campaña de guerra sucia desplegada por el equipo de Petro para quitarse del medio a sus adversarios políticos.

Pido a las autoridades investigar la confesión del delito de parte de la señora Zuleta, escudera de Petro, de cómo según ella “ya a Fajardo lo quemamos”. Mi solidaridad con él.

Y anuncian que van por mí.

Política sucia e ilegal.

Ojo Colombia 🇨🇴.

Amenazada la Democracia. pic.twitter.com/VKBQBTrj5M — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 8, 2022

El miedo al crecimiento de la candidatura de Fico Gutiérrez

El crecimiento de la candidatura de Fico Gutiérrez ha generado nerviosismo en el Pacto Histórico, donde veían a Gustavo Petro con un pie en la Casa de Nariño. El candidato de la extrema izquierda estaba seguro hasta hace poco de que ganaría la Presidencia en primera vuelta. Pero eso cambió. Las palabras de Isabel Zuleta así lo evidencian en el video filtrado: “Nos salieron con esta sorpresita de Fico. Pero se la sacaron de la manga porque les puedo decir que nosotros no lo teníamos en el panorama. No estaba en el panorama. Y lo han venido creciendo, creciendo, creciendo, creciendo”.

La senadora electa por el petrismo intentó aclarar sus comprometedoras palabras con la misma excusa que el abogado Miguel Ángel del Río: las malas interpretaciones. Pero en ambos casos se usaron términos que delatan la intención de una guerra sucia desde la campaña de Petro. Respondiendo a Juan Manuel Galán, quien difundió en sus redes sociales el revelador video, Zuleta aseguró que cuando hizo referencia a la expresión “quemar” quería decir “a decir la verdad”. De la misma manera, luego de haber usado la palabra “infiltración”, lo cual no pudo negar, del Río aseveró que la había usado solo «porque estaba recibiendo esa información».

El abogado pertrista Miguel Ángel del Rio está hecho un manojo de nervios ante la denuncia de @luisfelipehenao por haber infiltrado la campaña de Fico Gutiérrez. Miren las explicaciones que le da a @VickyDavilaH más reforzado imposible. pic.twitter.com/oupcXz6W4Y — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) May 2, 2022

Piedad Córdoba, un gran dolor de cabeza para Petro

Los escándalos en el Pacto Histórico han estado a la orden del día. Esto llevó a Gustavo Petro a pedirle a su aliada, la senadora electa Piedad Córdoba, que se alejara de su campaña, pues ella también ha visitado la cárcel de La Picota, pero aparentemente no solo por el hecho de que su hermano, Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, esté preso en ese penal esperando por su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Semana reveló que las autoridades estadounidenses se encontraban realizando sus labores para comprobar las visitas de Córdoba a peligrosos narcotraficantes para ofrecerles frenar sus procesos de extradición en un eventual gobierno de Petro. Una boleta de autorización de ingreso del 19 de febrero demuestra que la senadora electa visitó al capo del narcotráfico conocido como el ‘Gordo Rufla’. A esto se sumó el decomiso de un fajo de dinero en efectivo que intentó ingresar a este recinto penitenciario escondido en la entrepierna la hermana de Piedad Córdoba, Martha Lya Córdoba Ruiz, el pasado 25 de marzo.

Tampoco se puede pasar por alto que la Asamblea Nacional de Ecuador acusa a Piedad Córdoba de formar parte del entramado de corrupción de Álex Saab, el empresario colombiano señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, preso en EE. UU. por el delito de conspiración para lavado de dinero.

Cabecilla del Clan del Golfo pide votar por Petro

Los apoyos que ha recibido en las últimas horas el candidato del Pacto Histórico también encienden las alarmas. Como si no fuera suficiente con la larga lista de políticos investigados por corrupción que conforman el equipo de campaña de Petro, El Tiempo reveló este domingo unos audios en los que se evidenciaría el respaldo de Wilmer Antonio Giraldo, alias ‘Siopas’, quien es uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, al candidato de la extrema izquierda.

“Que hay que mandar a arreglar las cédulas que porque hay que votar. Eso manda a decir su hermano, yo no sé. Vinieron a decirme eso, a traerme la razón de que votáramos que por Petro, que para que votemos por ese man (…) hay que avisarle a la muchacha de Medellín que votemos, porque es bienestar para él”, dice Neila de Jesús Quiroz, madre de ‘Siopas’ en una conversación interceptada con dos de sus hijos: Leider Humberto Giraldo Quiroz y Yuris Yaneth Quiroz.

Wilmer Antonio Giraldo, alias ‘Siopas’ es el heredero de Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’, extraditado la semana pasada a Estados Unidos. La izquierda quería evitar la extradición. Gustavo Petro fue uno de los primeros en cuestionar la decisión del gobierno del presidente Iván Duque.

Entonces, @petrogustavo promete impunidad a narcotraficantes y pide no extraditar a Otoniel. Inmediatamente “el clan del golfo” hace paro armado (asesinan, destruyen bienes, bloquean vías) e impone a sangre y fuego a @petrogustavo como su candidato. #PactoDeLaPicota — Julián Quintana (@julianquintanat) May 9, 2022

Apoyos de los ex-FARC y el ELN

Adicionalmente, este martes 10 de mayo el partido de los exguerrilleros de las FARC, rebautizado a inicios del año pasado como Comunes, oficializará su apoyo para las elecciones a Gustavo Petro, según reveló la semana pasada Blu Radio, citando un documento de la organización política de los exintegrantes del grupo narcoguerrillero que tiene un largo expediente por asesinatos, secuestros y reclutamiento de menores.

Ya el presidente de este partido, el excomandante de las FARC, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’ había manifestado en sus redes sociales su apoyo a Petro. Tampoco se puede olvidar que Francia Márquez, la fórmula vicepresidencial de Petro, recibió un espaldarazo de la narcoguerrilla del ELN, que en su página web publicó un artículo en el que celebró su designación. Aquí es donde cabe el dicho: “Dime con quién andas y te diré quién eres”.