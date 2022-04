La cárcel de La Picota, en Bogotá, vuelve a ser escenario de las actividades sospechosas alrededor de la senadora electa Piedad Córdoba. Hace pocos días circuló la información sobre su misteriosa visita a un capo de la droga. Ahora es su hermana la que está bajo los reflectores, puesto que intentó ingresar a ese centro penitenciario con un fajo de billetes en la entrepierna. Dos millones de pesos para ser exactos.

Martha Lya Córdoba Ruiz, hermana de Piedad Córdoba, quedó descubierta por «un bulto» que le colgaba cuando fue requisada antes de su entrada al penal. Ya que no mostró la intención de declarar el dinero, este fue decomisado. Sin embargo, no hay informe oficial y, curiosamente, las cámaras del área no lo registraron. Pero un documento elaborado «gracias a la exigencia de las autoridades carcelarias», fue hallado por Caracol Radio.

Surge la duda si este hallazgo tiene que ver con la propuesta de «perdón social» que impulsa el candidato presidencial Gustavo Petro para sumar una docena de aliados con antecedentes corruptos. O si está relacionado con una presunta propuesta que la senadora electa llevó a varios presos para evitar la extradición de estos a Estados Unidos. Hasta el momento son solo hipótesis. Pero tantos acontecimientos en la misma cárcel en torno a los mismos personajes levantan las sospechas.

Las visitas a La Picota

La cárcel de La Picota se convirtió en epicentro de intereses para la izquierda colombiana. Al menos eso quedó demostrado con la visita de la hermana de Piedad Córdoba y con la que hiciera Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro. Ambos episodios continúan sin explicaciones claras.

Juan Fernando Petro había admitido la veracidad de sus visitas, pero las excusó a propósito de la Comisión Intereclesial de Justicia, Paz y Reconciliación. No obstante, lo que conversó con los reos fue de carácter reservado. Posteriormente funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) revisaron las celdas y consiguieron dos computadores con permiso vencido.

A todo esto hay que sumarle que el hermano de Piedad Córdoba, Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, está en el mismo centro penitenciario por delitos de narcotráfico. Por ende, las reuniones para visitarlo podrían haber servido como coartada, algo que las autoridades de Estados Unidos están investigando.

Hallazgo se convierte en investigación formal

¿Hay alguna investigación en Fiscalía por lo que sucedió con la hermana de Piedad Córdoba? No hay respuesta aún para eso. Tampoco se sabe si la senadora electa está al tanto de lo que ocurrió.

Por lo pronto, el hallazgo se convertiría en una investigación formal dentro del Inpec, que incluye a Martha Lya Córdoba Ruiz y a su hermano por estar preso en La Picota. «El objetivo es establecer para qué pretendía ingresar de forma ilegal el dinero en cuestión, cuando es de conocimiento que el efectivo en el interior de las cárcel es completamente prohibido», según cita Semana.