Incoherente e inexplicable. Así se puede calificar la noticia de la que presumió este viernes la embajada de Estados Unidos en Nicaragua con total regocijo. La representación diplomática de Washington en Managua informó que EE. UU. es el mayor inversor extranjero en el país dirigido por el dictador Daniel Ortega, líder sandinista que se aseguró en noviembre pasado un cuarto mandato consecutivo en unas elecciones altamente cuestionadas por la comunidad internacional e incluso no reconocidas por la Casa Blanca, y quien además es un aliado de Rusia, con quien existe una relación tensa por la invasión a Ucrania y las masacres de civiles en ciudades como Bucha, Mariúpol y Kramatorsk, donde un ataque la estación de tren esta madrugada dejó al menos 50 muertos.

“Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en Nicaragua, inyectando 444 millones de dólares a la economía en 2021. La inversión de EE. UU. genera empleos e impulsa el crecimiento económico en sectores vitales de la economía de Nicaragua, tales como manufactura, energía y servicios”, informó la embajada estadounidense en Managua en su cuenta de Twitter.

Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en Nicaragua, inyectando $444 millones a la economía en 2021. La inversión de EEUU genera empleos e impulsa el crecimiento económico en sectores vitales de la economía de Nicaragua, tales como manufactura, energía y servicios. pic.twitter.com/Jd4NTJ5Ypi — USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) April 8, 2022

PUBLICIDAD

No se puede olvidar que Estados Unidos fue uno de los primeros países en desconocer la cuestionada reelección de Daniel Ortega en noviembre de 2021. Joe Biden aseguró entonces desde la Casa Blanca que «la elección del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática». Es una “farsa” que se gestó desde «el encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la oposición en mayo, incluidos siete posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones”.

La Casa Blanca también anunció luego de dichos comicios que tanto el dictador nicaragüense Daniel Ortega, como su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, y el resto de su gabinete tienen vetada la entrada a Estados Unidos. El comunicado citó que dichas personas se benefician de políticas y acciones que socavan las instituciones e impiden el retorno de la democracia a Nicaragua.

«Los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar», cita el texto firmado por Joe Biden, en el que se agrega además que las acciones autoritarias y antidemocráticas del régimen sandinista «han paralizado el proceso electoral y despojado del derecho de los ciudadanos nicaragüenses a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas».

EEUU aporta casi el doble que el segundo en la lista

Los datos citados por Estados Unidos coinciden con los del Banco Central de Nicaragua (BCN), cuyo presidente, Ovidio Reyes, calificó como un «milagroso» el incremento de 52,7 % de la Inversión Extranjera Directa (IED) en 2021 con respecto a 2020, según reseñó la agencia EFE.

PUBLICIDAD

La IED de Nicaragua cerró en 1.470,1 millones de dólares en 2021, equivalente a 10,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), según los datos oficiales del Banco Central del régimen nicaragüense. El aporte de Estados Unidos a la Inversión Extranjera Directa en Nicaragua casi duplicó al de Canadá, el segundo país en la lista, que sumó 213,8 millones de dólares.

Rusia, un aliado ausente

El listado de países que encabezan el ranking como mayor inversor extranjero en Nicaragua publicado por la embajada de EE. UU. en este país, citando como fuente al Banco Central nicaragüense, lo completan Panamá con 185 millones de dólares, México con 168 millones, España con 108 millones y Costa Rica con 42 millones de dólares.

El gran ausente es Rusia. A pesar de la alianza y estrecha relación entre Daniel Ortega y Vladímir Putin, el país hoy aislado por Occidente con una dura lista de sanciones por la invasión a Ucrania no aparece entre los principales inversores de Nicaragua.