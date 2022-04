Kiev, 8 abr (EFE).- El ataque contra la estación de tren de Kramatorsk, en el este de Ucrania, ha provocado al menos 50 muertos, incluidos cinco niños, según las autoridades locales, que recuerdan que miles de personas se habían concentrado ahí en espera de su evacuación. La Unión Europea, Unicef y los gobiernos de Francia y Estados Unidos ya han emitido una firme condena.

Según informó, a través de su cuenta en Twitter el gobernador de Donetsk, Pavlo Kirilenko, el número de heridos ingresados en hospitales se eleva a 98, muchos de ellos de gravedad.

Kirilenko responsabilizó a «los fascistas rusos» de haber dirigido su ataque con misiles «Tochka-U» en una acción premeditada contra la población civil.

Las autoridades del Donbás llevaban dos día apremiando a la población civil a abandonar esas regiones y advirtiendo de que las tropas rusas preparaban una gran ofensiva para hacerse con el control absoluto de ellas.

La condena mundial no se hizo esperar. Los líderes de las instituciones europeas condenaron este viernes el ataque «horrible» e «indiscriminado» del Ejército ruso contra civiles que estaban en la estación de tren de Kramatorsk esperando a ser evacuados de la región ucraniana de Donetsk.

«Condeno con fuerza el ataque indiscriminado ruso de esta mañana contra una estación de tren en Kramatorsk, que mató a docenas de personas y dejó a muchas más heridas. Este es otro intento de cerrar rutas de escape para los que huyen de esta guerra injustificada y causar sufrimiento humano», dijo en Twitter el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell.

I strongly condemn this morning’s indiscriminate attack against a train station in #Kramatorsk by Russia, which killed dozens of people and left many more wounded. This is yet another attempt to close escape routes for those fleeing this unjustified war and cause human suffering

