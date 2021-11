La Casa Blanca anunció que tanto el dictador nicaragüense Daniel Ortega, como su esposa Rosario Murillo y el resto de su gabinete tienen vetada la entrada a Estados Unidos. El comunicado citó que dichas personas se benefician de políticas y acciones que socavan las instituciones e impiden el retorno de la democracia a Nicaragua.

«Los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar», cita el texto firmado por Joe Biden. Agrega además que las acciones autoritarias y antidemocráticas del régimen sandinista «han paralizado el proceso electoral y despojado del derecho de los ciudadanos nicaragüenses a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas».

A Proclamation on Suspension of Entry as Immigrants and Nonimmigrants of Persons Responsible for Policies or Actions That Threaten Democracy in Nicaragua https://t.co/aDFvQgOa9c via @whitehouse

— raymundo garay (@pibevigil7) November 16, 2021