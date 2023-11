Los americanos viven en un mundo complejo. Eso ha hecho que quienes defienden un estatismo cada vez mayor afirmen a menudo que «cuanto más compleja es la sociedad, más control gubernamental necesitamos». Una razón importante es que esta afirmación les permite afirmar que, aunque la libertad fuera apropiada en una época pasada y sencilla de «caballos y calesas» (como cuando América comenzó como país), no es posible que lo sea ahora.

Cuando oigo tal afirmación, lo primero que pienso es si el mundo al que nos enfrentamos hoy es realmente más complejo para nosotros que en un pasado lejano. En cuanto a la cantidad de tecnología que se utiliza, el mundo es claramente más complejo. Sin embargo, no estoy tan seguro de cuántas destrezas y habilidades diferentes necesitaba alguien en aquel pasado remoto para sobrevivir. Una sola persona en el pasado podría tener que construir su propia casa, preparar su propia tierra, cultivar sus propias cosechas en esta tierra, cazar su propia carne, hacer su propia ropa y zapatos, luchar contra las amenazas a sí mismos y a su propiedad con un rifle de pedernal, y así sucesivamente.

Miro mi vida en el mundo actual y me parece mucho más sencilla. Tengo que utilizar algo de tecnología en áreas relacionadas con mi trabajo, pero no conozco ninguna de esas cosas de la época de los «caballos y calesas», así como una amplia gama de cosas de las que depende mi calidad de vida actual. Sin embargo, me desenvuelvo bien porque no tengo que saber hacer tantas cosas por mí mismo. En nuestro mundo altamente interdependiente, puedo confiar con confianza en otros que se especializan en las habilidades para las que tengo uso pero que no poseo a través de los mercados, al menos cuando los gobiernos no se interponen. Me recuerda a las palabras de Alfred North Whitehead en su libro de 1911 An Introduction to Mathematics: «La civilización avanza ampliando el número de operaciones importantes que podemos realizar sin pensar en ellas».

Incluso si aceptara la afirmación de que ahora vivimos vidas más complejas, es un non sequitur concluir que, como resultado, necesitamos más control gubernamental. Leonard Read —creador de la Fundación para la Educación Económica, que probablemente dedicó la mayor parte de su vida a luchar contra las falacias que alimentan los ataques a la libertad— lo explica muy bien en el artículo cuyo título he reutilizado aquí, extraído de un libro de 1994 titulado Clichés de la política: «A menos que una persona pueda demostrar competencia a la hora de explotar el error socialista, no es probable que consiga una amplia audiencia para sus puntos de vista sobre las maravillas realizadas por los hombres libres».

Read comenzaba el artículo citando a un presidente de universidad anónimo que asistía a un seminario de la Fundación para la Educación Económica: «Sus teorías del libre mercado, la propiedad privada y el gobierno limitado eran correctas en las condiciones simples de hace un siglo o más, pero seguramente son inviables en la compleja economía actual. Cuanto más compleja es la sociedad, mayor es la necesidad de control gubernamental; eso parece axiomático».

La respuesta, que Read calificó de necesaria porque es una «falacia muy oída, plausible e influyente» que «conduce directa y lógicamente a la planificación socialista», se describe en sólo dos párrafos. Considérelos a continuación:

Tomemos la situación más simple posible: sólo usted y yo. A continuación, supongamos que soy tan sabio como cualquier presidente de los Estados Unidos que haya ocupado un cargo durante su vida. Teniendo en cuenta estas cualidades, ¿cree sinceramente que soy competente para controlar coercitivamente lo que usted inventa, descubre o crea, el horario de su trabajo, el salario que recibe, con qué y con quién se asocia e intercambia? ¿No es mi incompetencia manifiestamente evidente en esta sociedad tan simple? Ahora pasemos de la situación simple a una sociedad más compleja: a todas las personas presentes en esta sala. ¿Qué pensarían de mi competencia para controlar coercitivamente sus acciones creativas? O contemplemos una situación realmente compleja: el pueblo de esta nación. Si les sugiriera que me hiciera cargo de la gestión de sus vidas y de sus miles de millones de intercambios, pensarían que soy víctima de alucinaciones. ¿No es obvio que cuanto más compleja es una economía, con mayor certeza ejercerá una influencia retardataria el control gubernamental del esfuerzo productivo? Evidentemente, cuanto más compleja sea nuestra economía, más deberemos confiar en los procesos milagrosos y autoadaptativos de los hombres que actúan libremente. Ninguna mente humana ni ninguna combinación de mentes puede siquiera prever, y mucho menos controlar inteligentemente, los innumerables intercambios de energía humana en una sociedad simple, por no hablar de una sociedad compleja.

En esos dos párrafos, la refutación parte de una situación sencilla, en la que es evidente que una persona no es competente para dictar las decisiones de otra. Luego se aumenta la complejidad y, con ella, la brecha entre lo que se necesita para ser suficientemente competente y lo que cualquier persona o grupo de personas puede saber crece cada vez más. Además, el caso se expuso sin rencor ni intimidación ni «te lo dije», de forma que pudiera tener un impacto personal impactante.

Me parece que Read hace aquí un excelente trabajo al comunicar el núcleo del mensaje de Friedrich von Hayek en su inmensamente importante artículo. «El uso del conocimiento en la sociedad», a alguien que probablemente nunca se tomaría el esfuerzo de leerlo, a pesar de su importancia para la defensa de la libertad.

En pocas palabras, la cuestión es que la toma de decisiones económicas con conocimiento de causa requiere que se permita a las personas actuar sobre la base de la información de «tiempo y lugar», los detalles valiosos que conocen y que otros no. Para tomar decisiones económicas con conocimiento de causa, hay que permitir que la gente actúe en función de esa información que sólo ellos poseen, comunicando los efectos a los demás mediante cambios en los precios. El intercambio de mercado es ese mecanismo. Esto contrasta fuertemente con la planificación central, que por su naturaleza desecha gran parte de esa valiosa información en el proceso de centralización.

En una época en la que el socialismo supuestamente eficiente se consideraba la ola del futuro, Hayek —especialmente con su ejemplo de la lata— demostró que todos los «si» necesarios para que se produjera el socialismo eficiente no podían ser ciertos porque desechar información tan valiosa (de hecho, gran parte de la información valiosa) desechaba necesariamente riqueza. Eso convierte al socialismo eficiente en un oxímoron más que en un futuro tentador.

Al igual que cuando Read escribió su breve artículo, hay muchas personas que se beneficiarían de la lectura de algo como «El uso del conocimiento en la sociedad», pero que probablemente nunca invertirían el tiempo y los esfuerzos necesarios para ello, a menos que se les expusiera primero a ideas que pudieran motivar ese esfuerzo. El breve análisis de Read podría proporcionar precisamente esa motivación. De hecho, gran parte de lo que Read escribió durante décadas tenía precisamente ese objetivo. Por eso sigue mereciendo la pena leer a Read, ya sea para alguien con una mentalidad lo suficientemente abierta como para empezar a pensar más detenidamente sobre la libertad —incluida la libertad económica— o para alguien que quiera mejorar su capacidad de comunicar a los demás los poderosos argumentos a favor de la misma.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Gary M. Galles es profesor de Economía en la Universidad Pepperdine y académico adjunto en el Instituto Ludwig von Mises.