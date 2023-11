El difunto Mancur Olson fue un economista académico muy consumado que describió la desafortunada tendencia de los gobiernos en busca de votos a comportarse como “bandidos estacionarios“, tratando de extraer la máxima cantidad de dinero de los contribuyentes.

Yo no soy tan sofisticado, así que simplemente me refiero a este proceso como “gobierno pez dorado“.

La competencia fiscal es una forma de desalentar este comportamiento autodestructivo. Los políticos son menos propensos a gravar y gastar más de la cuenta si saben que el empleo y la inversión pueden emigrar de las naciones con impuestos altos a las jurisdicciones con impuestos bajos (las fronteras pueden ser una molestia, pero son beneficiosas, ya que presumiblemente representan un límite al alcance del poder de un gobierno).

Por eso soy un gran fan de los llamados paraísos fiscales.

Quiero que los políticos tengan miedo de que las ocas con los huevos de oro se vayan volando. Esta es una de las razones por las que las naciones “offshore” desempeñan un papel muy valioso en la economía mundial.

Pero es importante darse cuenta de que también hay un argumento moral a favor de los paraísos fiscales.

Pregúntese si le gustaría que el gobierno tuviera fácil acceso a sus ahorros (ya sean muchos o pocos) si viviera en Rusia. ¿O en Venezuela? ¿O en China? ¿O en Zimbabue?

Pregúntate si confiarías en que la burocracia protegiera la privacidad de tu información financiera personal si vivieras en un país con problemas de corrupción como México? ¿O la India? ¿O Sudáfrica?

He aquí una historia de France24 que subraya mi punto de vista.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró el domingo que los hombres de negocios que trasladan activos al extranjero están cometiendo “traición”, y añadió que su gobierno debería poner fin a esta práctica. “Soy consciente de que algunos hombres de negocios intentan colocar sus activos en el extranjero. Pido al gobierno que no autorice tales movimientos, porque son actos de traición”, dijo Erdogan en declaraciones televisadas a los miembros del partido en la ciudad oriental de Mus.

Permítanme traducirlo. Lo que Erdogan está diciendo es: “No quiero opciones de escape para las víctimas potenciales de la expropiación”. A todos los efectos, básicamente se está quejando de que no puede robar el dinero que se mantiene en paraísos fiscales.

Por eso son tan importantes las finanzas extraterritoriales.

El profesor Tyler Cowen lo explica en una columna de Bloomberg.

Me gustaría hablar en favor de la banca extraterritorial como una importante protección contra la tiranía y la autocracia injusta. No se trata sólo de que muchas instituciones financieras extraterritoriales, como los fondos de cobertura registrados en las Islas Caimán, sean totalmente legales, sino también de que la práctica de ocultar riqueza en el extranjero tiene su lado positivo. …las cuentas en paraísos fiscales dificultan a los gobiernos autocráticos la confiscación de los recursos de sus ciudadanos. Esto, a su vez, limita el potencial de la tiranía.

Tyler examina algunos de los estudios y, como era de esperar, descubre que hay mucha fuga de capitales de regímenes inestables.

Un estudio reciente muestra qué países son más propensos a utilizar la banca extraterritorial, medido en porcentaje de su producto interior bruto. …Los cinco primeros países de la lista, medidos en porcentaje del PIB, son Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Arabia Saudí, Rusia y Argentina, según estimaciones de 2007. En todos esos casos, el riesgo de confiscaciones políticas arbitrarias de la riqueza es relativamente alto. …Cuando considero esa lista de países, no creo que la banca extraterritorial confidencial sea algo tan malo. …considere algunos de los países que no son jugadores importantes en el sorteo de la riqueza offshore. China e Irán, por ejemplo, tienen porcentajes bastante bajos de su PIB en cuentas extraterritoriales, en parte porque no se han integrado bien en los mercados mundiales de capitales. …¿Estamos tan seguros de que sería malo que más riqueza china e iraní acabara en bancos extraterritoriales? El resultado sería limitar aún más el poder de los dirigentes centrales para confiscar la riqueza y mantener a raya a la oposición política.