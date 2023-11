La mayoría de los críticos de la película “Asesinos de la luna de las flores” extraen una sola lección de la historia: la codicia es mortal. El amor al dinero conduce al mal. Pero la verdadera lección debería ser el fracaso del gobierno.

La película es continuación del libro “Asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI”, de David Grann. Narra la historia de la tribu Osage durante el boom petrolero de los 1920 en Oklahoma. Los miembros de la tribu se hicieron muy ricos gracias al descubrimiento de petróleo en tierras tribales, y muchos blancos cometieron fraudes y asesinatos para robarles esa riqueza.

La gente debería leer el libro y ver la película, pero también debería leer el libro de Angie Debo publicado en 1941, “And Still the Waters Run: The Betrayal of the Five Civilized Tribes”, porque lo que les ocurrió a los miembros de la tribu Osage fue sólo una pequeña parte de lo que ocurrió entre los choctaw, chickasaw, seminola, creek y cheroqui en el este de Oklahoma al mismo tiempo.

Antes de la creación del Estado en 1907, los gobiernos tribales eran propietarios de sus tierras y las arrendaban a sus miembros. Pero el gobierno federal insistió en que dividieran la tierra entre los ciudadanos tribales individuales y establecieran derechos de propiedad privada sobre la tierra. A pesar de la tremenda oposición de la mayoría de los ciudadanos tribales, el gobierno federal obligó a las tribus a repartir sus tierras individualmente. Entonces se descubrió petróleo en la tierra. En las cinco tribus civilizadas, los individuos poseían los derechos sobre el mineral, mientras que la tribu Osage los conservaba.

Los delincuentes del este de Oklahoma inventaron muchas formas de robar la riqueza que el petróleo aportaba a los miembros de las tribus. “Asesinos de la luna de las flores” describe algunas de ellas. Algunos prometían pagar a los miembros de la tribu una renta vitalicia de cientos de dólares al mes si el miembro les cedía los derechos mineros. Por supuesto, esos miembros morían misteriosamente a las pocas semanas, pero ningún organismo de seguridad investigaba. Otros trabajaban con jueces, sheriffs y abogados para asignar la tutela de los huérfanos a hombres blancos que luego robaban todo lo que tenían los huérfanos y se repartían la riqueza con los jueces, sheriffs y abogados.

El gobierno federal empezó a descubrir el alcance de los delitos, gracias en parte a un informe de 1924 de Gertrude Bonnin, agente de investigación del comité de bienestar indio de la Federación General de Clubes Femeninos, titulado «Oklahoma’s Poor Rich Indians: An Orgy of Graft and Exploitation of the Five Civilized Tribes-Legalized Robbery».

El gobierno federal presentó más de treinta mil acusaciones contra ciudadanos blancos de Oklahoma por fraude y asesinato en el juzgado federal de McAlester en los 1930. Dichas acusaciones incluían a casi todos los hombres de negocios y políticos prominentes de Tulsa y a la mayor parte de la legislatura estatal. Sólo escapó el gobernador. Envió una delegación a Washington para protestar contra las acusaciones y quejarse de los daños económicos que causaban al cuestionar los títulos de propiedad.

La estatalidad había convertido a las tribus en clubes sin autoridad de gobierno. El gobierno federal aceptó retirar las acusaciones si el estado permitía a las tribus restaurar sus gobiernos con una soberanía igual a la del estado. El estado accedió y decenas de miles de delincuentes quedaron en libertad.

La verdadera lección de la actividad criminal masiva contra los ciudadanos tribales fue, una vez más, el fracaso del gobierno a la hora de hacer su trabajo. El gobierno federal rara vez cumplía un tratado firmado con un gobierno tribal. Había obligado a todas las tribus de Oklahoma a trasladarse de sus hogares ancestrales al Territorio Indio, empezando por el Camino de las Lágrimas de los Cheroquis en Georgia en los 1830. Tras la Guerra Civil, el gobierno federal volvió a incumplir sus tratados y robó a las tribus gran parte de las tierras que les había asignado originalmente. La adjudicación forzosa de tierras a individuos de propiedad tribal fue otra violación de los tratados, al igual que la disolución del gobierno tribal cuando Oklahoma se convirtió en estado. Oklahoma es una palabra choctaw que significa tierra de los pieles rojas.

Durante el boom petrolero de los 1920, los funcionarios del gobierno permitieron a los blancos saquear la riqueza de los miembros de las tribus y asesinar a muchos de ellos al negarse a hacer su trabajo. Los gobiernos tienen un mandato según la ley natural y la Biblia: castigar a los criminales.

Sin embargo, en Oklahoma, esas autoridades no sólo se negaron a castigar a los malhechores, sino que se convirtieron en los criminales que atacaban a los buenos ciudadanos. Los miembros de las tribus y todas las minorías comprenden la lección de Asesinos de la luna de las flores: no confíes tu seguridad al gobierno.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Roger McKinney es analista de una Health Maintenance Organization (HMO) y enseña economía en una pequeña universidad privada.