The Economist, una revista decepcionante, tiene una lista apropiadamente decepcionante de «Qué leer para entender cómo piensan los economistas». Es uno de sus artículos «evergreen» que vuelven a publicar de vez en cuando.

Incluye Capitalismo y libertad de Friedman, Los filósofos mundanos de Heilbroner, Freakonomics de Dubner y Levitt, y dos obras menos conocidas. Estas lecturas darían a un principiante una buena visión del «capitalismo ad hoc»: los mercados están bien para algunas cosas, pero es probable que fallen de forma predecible o contraintuitiva, razón por la cual necesitamos regulación o nacionalización directa de algunas industrias. En cuanto a The Worldly Philosophers, Murray Rothbard escribió su propia historia del pensamiento económico como «una especie de contra-Heilbroner», un rechazo del enfoque de «unos pocos grandes hombres».

Aquí está mi lista:

1. Economía en una lección, de Henry Hazlitt

Este fue mi primer encuentro con la economía, que despertó un interés que perdura hasta hoy, y mi experiencia no es única. Economics in One Lesson ha introducido a muchas personas en una sólida comprensión de la economía y en cómo pensar sobre políticas como el «estímulo» gubernamental, los impuestos, los controles de precios y la expansión del crédito. Spoiler: la «única lección» es que, al considerar los efectos de algún acontecimiento o política, debemos tener en cuenta tanto el largo plazo como el corto plazo y los efectos sobre todas las personas, no sólo sobre un grupo en particular. Hazlitt retoma la famosa parábola de Bastiat de la ventana rota como primera aplicación de este principio. Economics in One Lesson es un clásico por una razón, y es mi principal recomendación para quienes se inician en la economía.

2. ¿Qué ha hecho el gobierno con nuestro dinero?, de Murray Rothbard

«Pocos temas económicos son más enmarañados y confusos que el dinero», dice Murray Rothbard al comienzo de ¿Qué ha hecho el gobierno con nuestro dinero? Este libro desenreda todas las ideas erróneas sobre el dinero. El dinero es un producto del mercado, como demostraron Carl Menger y Ludwig von Mises, y el Estado se ha limitado a cooptarlo a lo largo de los siglos. Rothbard cuenta de forma cuidadosa pero clara la historia del dinero, la banca y la banca central, desde el patrón oro clásico hasta las monedas de papel fiduciario que dominan hoy en día. Demuestra que «la intromisión del gobierno en el dinero no sólo ha traído una tiranía incalculable al mundo; también ha traído el caos y no el orden». Se trata de una lectura esencial para cualquiera que quiera entender qué ha provocado los estados leviatanes y las tendencias destructoras de la civilización de nuestro mundo moderno.

3. Política económica: pensamientos para hoy y mañana, de Ludwig von Mises

Este libro es una de las mejores introducciones a las ideas de Ludwig von Mises, junto con Burocracia y La mentalidad anticapitalista, como señala Bettina Bien Greaves en la introducción a la edición de 1995. La razón por la que incluí Política económica: pensamientos para hoy y mañana en esta lista en lugar de esos es porque tiene un alcance más amplio y su contenido estaba destinado a quienes son nuevos en las ideas de Mises. El libro se originó como una serie de seis conferencias sobre «Capitalismo», «Socialismo», «Intervencionismo», «Inflación», «Inversión extranjera» y «Política e ideas» para cientos de estudiantes argentinos. La esposa de Mises, Margit von Mises, recordaba que su marido daba estas conferencias sin notas, salvo «unas pocas palabras, escritas en un trozo de papel», y sin embargo «sabía exactamente lo que quería decir, y utilizando términos comparativamente sencillos, lograba comunicar sus ideas a un público no familiarizado con su obra, de modo que podían entender exactamente lo que estaba diciendo». Afortunadamente, las conferencias fueron grabadas, transcritas y publicadas para que cualquiera pueda teletransportarse a aquella sala de conferencias argentina en 1958.

4. Elección: cooperación, empresa y acción humana, de Robert Murphy

Otra excelente introducción a Mises es Choice, de Robert Murphy. Human Action, la obra magna de Mises, es un tratado denso y sistemático de casi mil páginas, y sigue siendo la base del trabajo académico en economía austriaca hasta nuestros días. (Sin embargo, no quiero asustar a los posibles lectores. Leerlo y estudiarlo es fructífero y esencial para cualquiera que quiera llamarse economista austriaco). Dicho esto, los principiantes que se muestren reacios a tomar este tomo tienen grandes opciones, incluido el libro claro y completo de Murphy, que, según el autor, es «una introducción y una invitación a la obra más importante del que posiblemente sea el economista austriaco más importante».

5. Cómo pensar en la economía, de Per Bylund

He aquí un verdadero manual para principiantes. En Cómo pensar en la economía, Per Bylund introduce al lector en docenas de temas económicos de forma directa y accesible. Define la economía y explica cómo hacer economía. Explica qué son los mercados, qué hacen los empresarios, de dónde viene el dinero y por qué son tan importantes los beneficios y las pérdidas. En los dos últimos capítulos aborda los efectos de la intervención pública. Todo ello en un libro de 137 páginas, que incluye una excelente lista de lecturas recomendadas para quienes deseen continuar sus estudios. Se trata de una excelente primera parada para cualquiera que se inicie en el campo de la economía.

Menciones honoríficas: Introducción a la economía austriaca, de Thomas Taylor; Cómo crece una economía y por qué se hunde, de Peter Schiff; Introducción al razonamiento económico, de David Gordon; Principios de economía, de Saifedean Ammous; y La colección Bastiat, de Frédéric Bastiat y editada por Mark Thornton. Para niños y adolescentes, recomiendo los libros de los gemelos Tuttle; y para niños pequeños, espero que no sea demasiado presuntuoso por mi parte recomendar los míos La ventana rota y Ludwig el constructor.

Este artículo fue publicado originalmente por el Instituto Mises.

Jonathan Newman es miembro del Instituto Mises. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Auburn mientras era investigador en el instituto.