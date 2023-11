¿Alguien accionó recientemente un interruptor? Parece como si el wokeísmo, el Gran Reinicio, ASG, DEI, y un surtido de otras posiciones radicales de izquierda, acabaran de tomar el control. Está presente en el cine, los medios de comunicación, los deportes, las finanzas, el comercio minorista e incluso en la industria cervecera. Sin embargo, no es un fenómeno exclusivamente americano. El wokeísmo forma parte del Zeitgeist internacional. Por ejemplo, el pasado mes de junio presencié sin querer un gran desfile del «Orgullo» (con decenas de miles de participantes) en Breslavia, Polonia. (Fotos no incluidas.) Sin embargo, aunque la agenda woke parece estar dominándolo todo, la máscara se está despegando lentamente y algunos están empezando a reconocer la agenda verdaderamente autoritaria que había sido tan cuidadosamente ocultada.

El wokeísmo irrumpió en nuestras vidas porque se aprovechó de dos rasgos de la naturaleza humana que se manifiestan fácilmente en el capitalismo. Estos defectos son nuestra tendencia a evitar el trabajo y nuestra inclinación básica a confiar y depender de los demás. Si una persona puede evitar el trabajo, lo hará. La gente no es necesariamente perezosa, pero cuando se pueden evitar costes, lo es. La gente actúa en función de estos cálculos de coste-beneficio. Además, la gente suele ser confiada. Tendemos a confiar en la etiqueta de lo que compramos. Cuando uno va a la gasolinera, ¿Cómo sabemos que la máquina dispensó diez galones en nuestro coche? Cuando compramos una botella de 500 pastillas, ¿las contamos inmediatamente o nos fiamos? El capitalismo depende en gran medida de la confianza. Cada transacción conlleva un cierto nivel de confianza.

El wokeísmo explota estos dos rasgos en detrimento nuestro. Por ejemplo, el wokeísmo se aprovecha de la naturaleza humana cuando se trata de decidir quién debe formar parte del consejo de administración de una gran compañía con ánimo de lucro. Supongamos que, para esta compañía, el consejo de administración se determina por mayoría simple de votos de los accionistas. Por cada acción que poseo, tengo un voto. La probabilidad de que mi par de votos inclinen la balanza hacia un lado u otro es remota, por lo que tengo un fuerte desincentivo para participar activamente en esta elección. En términos económicos, el coste del trabajo de investigar a los candidatos y estar plenamente informado tiende a superar el beneficio de votar. En su lugar, simplemente confío en que las personas que dirigen la compañía quieren maximizar los lucros de la misma. En otras palabras, creo que hay grandes inversores y gestores de fondos que quieren obtener el mismo rendimiento de su inversión que yo. Por lo tanto, confío en que la «codicia» de estos grandes inversores coincide con mis intereses. El resultado es que no estoy plenamente informado sobre quiénes son los candidatos y no voto mis relativamente pocas acciones. Cuando no voto, abro la puerta a que los gestores de fondos woke pongan en el consejo de administración a personas centradas en agendas sociales —sostenibilidad medioambiental u objetivos de justicia social— y no centradas en maximizar los lucros.

Hoy en día, el wokeísmo ha intimidado y acobardado al empresario centrado en el lucro. A través de su representación en películas, medios de noticias, medios sociales y básicamente en todos los demás frentes, el empresario es castigado como cruel, egocéntrico y simplemente «avaricioso». Por el contrario, es el responsable de la toma de decisiones «más iluminado» el que es alabado y celebrado como el héroe. La motivación de los nuevos directores generales woke (si son verdaderos creyentes o simplemente evitan un problema) no es realmente lo importante. Lo que importa es que promueven la visión del mundo de que lo mejor es una estrecha cooperación entre las instituciones públicas (gobierno) y las compañías privadas. Funcionarios públicos, ejecutivos de alto nivel, activistas y celebridades del deporte y los medios alientan y refuerzan la presión para integrar y consolidar las asociaciones público-privadas. La integración de las compañías y el Estado recibe muchos nombres. Algunos lo llaman socialismo de Estado o progresismo. Otros lo llaman nacionalsocialismo o «socialismo con rostro humano». Hubo un tiempo en que se llamó fascismo. Independientemente del nombre, se trata de un enfoque autoritario y vertical de la «gestión de la economía». Permite a la élite manipular el mercado lejos de las decisiones tomadas por los consumidores y en la dirección que ellos quieren (eligiendo ganadores y perdedores), todo ello en nombre de la justicia social, la equidad o la salvación del planeta. El hecho de que Tesla, Inc. (la compañía de coches eléctricos) tenga una puntuación «Ambiental, Social y Gubernamental» (ASG) más baja que las compañías tabacaleras y petroleras demuestra la estafa que es realmente la inversión woke.

Cuando las compañías buscan lucros, están siguiendo las valoraciones subjetivas de los consumidores y de la sociedad. Crear compañías «alternativas no woke» reproduce el problema de no seguir los lucros, aunque en sentido contrario. Sencillamente, no es una solución. Sin embargo, en mi conferencia en memoria de Rothbard de 2022, presenté varias sugerencias sobre cómo contraatacar.

Una posibilidad, que no se me había ocurrido en ese momento, son los grupos Mises Meetup, que han estado mostrando éxito. En la primavera de 2022, se formó nuestra asociación informal, llamada Carolina Mises Meetup. Los organizadores se sentían aislados y solos y notaron una fuerte necesidad de conectarse con otros que pudieran dar apoyo y ánimo. Esperábamos conectar con unas 25 personas de ideas afines. Nos equivocamos, y mucho, ya que los resultados superaron con creces nuestras expectativas. A punto de celebrar nuestra sexta reunión, hemos tenido una asistencia media de entre 70 y 80 personas y una lista de miembros que supera los 240 miembros.

Estos grupos de Meetup son reuniones informales de personas con ideas afines. Son empresarios interesados en la economía austriaca y en ayudar a otros empresarios. Quizá la función más importante de estos grupos sea demostrar que no estamos solos y que hay otras personas dispuestas a ayudar. Los grupos nos permiten utilizar la división del trabajo y conseguir más logros. Las comunidades pueden lograr muchas cosas cuando los individuos utilizan sus talentos y energías hacia un objetivo común.

Una recomendación que creo que tiene un gran potencial es crear certificados, concursos y premios. He asistido a muchos consejos municipales y otras reuniones locales. He observado que todos los municipios están ávidos de reconocimiento. Creo que aquí hay una oportunidad. ¿Por qué no crear un premio y aplicar los objetivos que nos gustaría ver, como la apertura de mercados, la reducción de la burocracia, etc.? El grupo Mises Meetup podría ser la red perfecta para encontrar personas capacitadas para crear las bases de un concurso y conectar con otras que podrían formar parte de un jurado. Los premios y certificados no tienen por qué ser elaborados; son trozos de papel elegantes en bonitos marcos. Sin embargo, los municipios codician la atención que despiertan los premios. Imaginemos la influencia que podrían lograr estos premios y reconocimientos. Además, estas actividades nos permiten salir de nuestro propio ecosistema. Podemos atraer a otros grupos y empresarios que compartan muchos de nuestros valores pero que no sepan que existimos. El economista que hay en mí piensa que estos premios tienen un coste relativamente bajo y pueden reportar grandes dividendos. Los beneficios compensan los costes.

Otra posible solución empieza por reconocer que con demasiada frecuencia dudamos de nosotros mismos. He oído decir: «¿Qué puedo hacer yo? Soy demasiado pequeño para marcar la diferencia». Perogrulladas como «Incluso el viaje más largo comienza con un solo paso» parecen tópicas, pero tienen algo de verdad. Si queremos una sociedad libre y próspera, tenemos que actuar. Tenemos que empezar ahora. No existe un plan central para la libertad. Sin embargo, si compartimos un objetivo común, podemos tirar juntos en la misma dirección.

Cada persona es única y tiene sus propios talentos y capacidades. Me gustaría que cada persona se convirtiera en una Luz de la Libertad. Una Luz de la Libertad es alguien que puede debatir de forma competente las cuestiones de la libertad, lo que significa que cada uno de nosotros necesita leer, estudiar y aprender. Cuanto más aprendemos, más brilla nuestra luz. Con el tiempo, la gente tiende a reconocer y buscar a las personas con sabiduría y conocimiento. A medida que adquirimos más conocimientos sobre la economía austriaca, no podemos guardárnoslos para nosotros mismos. Tenemos que debatir estas ideas con los demás. No existe la mejor manera de presentar las ideas de la libertad. Cuando presento estas ideas, sólo conecto con una fracción de la audiencia. Entonces, si mi mujer, un colega o un estudiante hablan ante el mismo grupo, estas ideas se presentan de forma diferente, que llega a quienes yo no pude.

Quizá la faceta más importante de la lucha contra la wokeidad sea tener valor. Cada persona necesita reunir el valor para mantenerse firme y resistir la intrusión de la wokeidad en nuestras vidas y en nuestros lugares de trabajo. Una cosa es no comprar un producto porque respalda causas wokistas, pero si no se informa al vendedor de por qué no se le compra, nada cambiará. Tenemos que tener el valor de decirle al vendedor por qué hemos tomado esa decisión. Saber que las políticas woke son erróneas, tener la sabiduría de elegir nuestras propias batallas y contar con una sólida base de apoyo de personas con ideas afines nos ayuda a encontrar el valor para resistirnos a las políticas de «Diversidad, Equidad e Inclusión» (DEI) y ASG.

Poco después de escapar de los nazis, Ludwig von Mises escribió: «De vez en cuando albergaba la esperanza de que mis escritos dieran frutos prácticos y mostraran el camino de la política. He buscado constantemente pruebas de un cambio de ideología. Pero… me he dado cuenta de que mis teorías explican la degeneración de una gran civilización; no la evitan. Me propuse ser un reformador, pero sólo me convertí en el historiador de la decadencia». Si Mises se hubiera dado por vencido tras escribir sus memorias en 1940, nunca habríamos visto Acción humana, Burocracia, Planificación para la libertad ni muchos otros de sus importantes escritos. No habría estado ahí para tutelar a Murray Rothbard, Israel Kirzner y muchos otros para mantener viva la economía austriaca durante los años 60 keynesianos. Simplemente no podemos saber el impacto a largo plazo que nuestras acciones de hoy tendrán en la gente dentro de décadas. Sin embargo, si no hacemos nada, es seguro que no habrá nada que mostrar. La popularidad de las políticas de wokeidad, DEI y ASG decaerá, y necesitamos llenar el Zeitgeist con la visión de cómo puede funcionar realmente una sociedad libre y próspera. Con más gente convirtiéndose en Luces de Libertad, podemos influir en la dirección de la sociedad para mejor. Hace poco me acusaron de ser optimista. Lo soy. Creo que estamos a tiempo de cambiar la dirección de la sociedad hacia los mercados libres. Pienso encender mi luz y las Luces de la Libertad en mis alumnos y en quienes me rodean. ¿Te unirás a mí?

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Paul Cwik es profesor de Economía y Finanzas en la Universidad de Mount Olive, en Carolina del Norte.