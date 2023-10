Pasar de ocupar las últimas posiciones de una categoría o deporte, a probar las mieles del éxito rompiendo récords y superando a todos los demás competidores, se convirtió en algo común para personas como Lia Thomas. Nació varón, pero a sus 20 años inició un proceso hormonal para la reasignación de sexo y así, denominarse mujer.

Desde ese momento Thomas estableció nuevos récords en categorías femeninas de natación, desplazando a las mejores deportistas mujeres. Más tarde, la National Collegiate Athletic Association (NCAA) le entregó´el premio a Mujer del Año en 2022. Este es hasta ahora el caso más polémico dentro de una tendencia que ha llegado a otras disciplinas como el surf y el atletismo.

En medio de todo lo que está ocurriendo, World Aquatics, la federación que regula las competencias de natación internacionalmente, abrió en agosto pasado las inscripciones para una categoría llamada “Open” (“Abierta”), destinada solo a competidores transgénero y se estrenaría durante la Copa Mundial en Berlín. Sin embargo, la idea fracasó porque nadie se inscribió. Lo cual deja un fuerte mensaje y es que entre los atletas que pasaron a percibirse como mujeres no hay intenciones de dejar de triunfar en cada uno de los ámbitos deportivos en los que incursionan, apelando a su identidad de género.

World Aquatics había establecido que los deportistas trans elegibles “necesitarían estar afiliados a una federación nacional y se les dará la flexibilidad de participar individualmente, para su club, equipo o como miembros de una federación nacional”. Es decir, se dieron condiciones para las personas que quisieran competir.

Sin embargo, parece difícil convencer a alguien que catapultó sus números por cambiar la percepción de su propio género. Aunque el nadador estadounidense no figura para dicho evento, sirve como ejemplo ya que cuando se identificaba como hombre, se ubicaba en la posición 65 en los 500 metros estilo libre de competencias universitarias; pero una vez identificado como mujer y cambiar de categoría, llegó al primer lugar.

Las deportistas desplazadas, junto a otras compañeras del equipo de natación de la Universidad de Pensilvania escribieron una carta: «Apoyamos totalmente la decisión de Lia Thomas de transicionar de hombre a mujer. Sin embargo, Lia tiene una ventaja biológica injusta en el deporte. Ha sido extremadamente difícil para nosotras ser derrotadas por alguien que compite con ventaja por tener una fuerza, una altura y una capacidad pulmonar propia de los hombres».

Acá es cuando vienen los cuestionamientos ¿Por qué la resistencia de inscribirse en una categoría destinada a otras personas que cambiaron su sexo? ¿Hay temores de perder las glorias alcanzadas? Lo que demuestra este episodio de la World Aquatics, es que después de todo, no existe tal “igualdad” pregonada por la moda progresista. Después de todo, no hay entusiasmo por competir con semejantes.

🥇🥈

Lia Thomas is the @IvyLeague champion in the 500 free. Her time of 4:37.32 is a new pool record.

Catherine Buroker finishes in second.#FightOnPenn pic.twitter.com/ki2SQdxn6Q

— Penn Swimming & Diving (@PennSwimDive) February 17, 2022