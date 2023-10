Hay que reconocer que esta idea suena mal. Tanto «vender» como «vendiendo» tienen mal olor. Más bien, deberíamos «¡mantenernos firmes!». Y no hay nada como avivar ese espíritu patriótico que se compare con golpear a supuestos enemigos extranjeros. Sin embargo, hay problemas profundos y nefastos en este intento de demagogia.

En primer lugar, la Constitución de EEUU no menciona, ni mucho menos prohíbe, la venta de tierras a extranjeros. Llevamos haciéndolo prácticamente desde los inicios de nuestro país. Un caso muy reciente es la venta del Rockefeller Center de Nueva York a intereses japoneses. Esta parcela contiene 19 edificios, desde tres pisos hasta rascacielos, y abarca 22 acres en pleno centro de Manhattan. En 1989, Mitsubishi Corporation compró el 51% por 846 millones de dólares. La venta no fue muy bien para los compradores, que la vendieron en 1995 con pérdidas (pero eso no viene al caso). Si la Constitución de EEUU prohibiera este tipo de ventas, ésta nunca se habría producido.

En segundo lugar, según un opositor a estas ventas, candidato republicano a gobernador del estado de Washington:

«La práctica de vender suelo americano a cualquiera que no sea ciudadano americano es atroz e inconstitucional. El suelo americano pertenece a los ciudadanos americanos. Fin de la discusión».

¿Ha notado que falta algo en esta arenga, aparte de no mencionar qué parte de la Constitución de EEUU es relevante? En la mayoría de las ventas, es más, en todas las ventas sin excepción, hay un comprador y un vendedor. Hasta aquí, todo bien. Existen estos dos países. Pero también hay un precio. ¿Cuál es el precio que los chinos están dispuestos a pagar por nuestras preciosas tierras agrícolas? Normalmente, las tierras agrícolas fértiles se venden a unos 3.800 dólares por acre en los Estados Unidos. Supongamos que los habitantes del Reino Medio ofrecieran el doble, es decir, 7.600 dólares por acre. Entonces, la probabilidad de que los americanos se quedaran sin «acceso a cantidades fiables y suficientes de alimentos asequibles y nutritivos» disminuiría, no aumentaría, con todas esas ventas. Los agricultores americanos podrían entonces comprar el doble de tierra cultivable en los cercanos Canadá o México; se enriquecerían, y tendríamos más alimentos en lugar de menos.

He aquí una pregunta tipo test para quienes aún no hayan cursado Economía 101: ¿es probable que los chinos ofrezcan menos de 3.800 dólares, esa cantidad exacta, o más de esa cifra, por su compra media? Pase a la cabeza de la clase si ha seleccionado esta última opción. A modo de explicación: con estas nuevas ofertas por nuestro terreno, la curva de demanda del mismo se desplazará hacia la derecha y los precios tenderán a ser más altos, no iguales ni más bajos. Quizá no el doble, como en este ejemplo, ¡pero sí más altos!

¿Deberíamos vender todo el país a los chinos? Todo depende de lo que ofrezcan por él. Si es el sol, la luna y las estrellas, entonces sí. Si se trata de la vida eterna, además de todo el resto del planeta, incluida la propia China, entonces, de nuevo, sí, por supuesto. Sin saber cuál es la oferta financiera precisa y de otro tipo, ¡no le corresponde a nadie rechazar ningún trato!

En tercer lugar, según la sabiduría popular, si los bienes no cruzan las fronteras, lo harán los ejércitos. La tierra de cultivo no suele considerarse un bien comercializable, pero lo es. Los Estados Unidos se enfrenta ahora a China de múltiples maneras. Ambos tienen armas nucleares. ¿Queremos exacerbar las tensiones entre estos dos gigantes militares o reducirlas? Sólo puede haber una respuesta sensata a esta pregunta. Una conflagración nuclear puede arruinarte el día entero.

¿Y la falta de reciprocidad? Pongamos que China se niega a permitir que los americanos compren terrenos en su país. ¿Deberíamos seguir esa pauta y prohibirles la venta de nuestros bienes inmuebles? Esto podría ser psicológicamente sensato, pero no tiene sentido desde el punto de vista económico. Bob y Allen tienen un buen intercambio comercial en el producto X. Cada uno se beneficia de ello. Pero Allen se niega a comprometerse de manera similar en relación con el producto Y. ¿Bob se beneficiaría de cortar el comercio con Allen en X? Por supuesto que no. Suponemos que ambos se benefician de la compraventa de X. Si Bob lo hace, se está cortando la nariz para fastidiarse la cara, como dice el viejo adagio. Lo mismo ocurre con las relaciones entre los EEUU y China.

Déjame intentarlo de nuevo. Dos hombres están sentados en un bote de remos de madera. El primero hace un agujero en el casco. Empieza a entrar agua. ¿Debería el segundo hacer otro agujero en el bote para vengarse de su compañero de viaje? No, si tiene un mínimo de racionalidad. Sí, China también debería permitir a los americanos comprar tierras allí. Y, tal vez, algún día lo hagan si los consejos de candidatos como el anterior son condenados de forma contundente y generalizada.

Recuerden que en el pasado invadimos su país (y no sólo lo intentamos, sino que conseguimos hacerles tragar drogas adictivas). Nunca nos devolvieron el «favor». Tienen más derecho a desconfiar de nosotros que nosotros de ellos.

Que conste que reconozco que el gobierno de EEUU no debería vender tierras a nadie. Nunca fueron propietarios de nada. No son los propietarios de ninguna de ellas. Aquí estamos discutiendo, únicamente, ventas privadas de terrenos, como en el caso del Rockefeller Center.

