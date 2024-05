Un viernes por la tarde, volviendo a casa, me quedé atrapado detrás de una anciana que iba a veinte millas por hora por debajo del límite de velocidad. El límite de velocidad era de cuarenta y cinco. Estábamos en una carretera comarcal, así que no podía adelantar con seguridad, y me frustraba que esa persona se interpusiera entre yo y el comienzo del fin de semana. Pude ver la delgada cabeza nevada de la mujer, y pensé para mis adentros, no puedo creer que esta vieja murciélaga tenga licencia para conducir. Probablemente esté medio ciega y sea demasiado frágil para controlar el vehículo. Un conductor desprevenido podría chocar contra ella. Su conducción desconsiderada podría empujar a otros a adelantar en lugares indebidos, causando posiblemente otros accidentes.

Este tipo de bloqueos son bastante habituales en mis desplazamientos rurales, y ya me he desahogado antes con amigos y compañeros de trabajo. Se solidarizan conmigo. Uno me dijo que los ancianos deberían tener que sacarse el carné cada diez años. Otro piensa que, simplemente, no se debería permitir conducir a la gente a partir de cierta edad. Estas posturas siempre me incomodan como libertario. Lo que estas restricciones deseadas significan en realidad es que los burócratas del gobierno y los políticos deberían decidir quién es apto para conducir.

Al recordar aquellos comentarios mientras me arrastraba, recapacité. La forma de conducir de esta persona era absolutamente enloquecedora, pero en realidad no estaba poniendo en peligro mi vida. Estábamos conduciendo por una zona rural, un lugar sensato para que conduzca una persona mayor, en muchos sentidos. Me tocaba a mí ser responsable y quedarme atrás hasta que ella se saliera de la carretera. ¿Qué derecho tiene nadie a prohibir a esta persona el acceso a lo que el Estado afirma que es una carretera pública, de uso libre para todos?

Lo que mis simpáticos oyentes no ven es que, en lugar de frenar la mala conducción, los requisitos para obtener el carné de conducir pueden fomentarla. Un carné de conducir es un sello de aprobación del gobierno. Como tal, incita a la gente a confiar en el titular del carné para conducir un vehículo de motor y evita en parte evaluar la conducción de las personas por sí mismas. Mientras una persona parezca cumplir la ley, o casi, mucha gente no se lo pensará dos veces a la hora de pedir un aventón. Tampoco se lo pensarán dos veces antes de conducir cualquier cosa en cualquier lugar y en cualquier condición de la carretera una vez que tengan ese trozo de plástico holografiado que proclama que pueden conducir, aunque apenas hayan superado las pruebas mínimas de aptitud que exigen algunos estados.

Quizá si el gobierno no nos dijera quién está capacitado para conducir un vehículo de motor, las carreteras serían más seguras y eficientes. Al fin y al cabo, seguimos viendo cómo el criterio personal de la gente pone orden en las carreteras incluso en este entorno dominado por el carné. Muchos conductores noveles evitan las autopistas y maniobras relativamente complicadas, como aparcar en paralelo. Muchas familias sientan a sus mayores a hablar sobre la entrega de las llaves del coche. Muchos ancianos deciden dejar de conducir a partir de cierto punto. Un carné de conducir americano normal permite a su titular pilotar enormes autocaravanas y furgonetas por todo el país y transportar todo tipo de cosas. Pero muchas personas saben que no son lo bastante hábiles para hacer estas cosas. Conocen su nivel de comodidad y se atienen a él. Son extremadamente cuidadosos en vehículos y situaciones desconocidas. En algunos países europeos, aprobar el examen de conducir en un vehículo automático significa que tu carné no se extiende a los vehículos manuales. Este requisito no existe en los Estados Unidos, pero no vemos a un montón de gente provocando accidentes a nuestro alrededor. Mucha gente, si no la mayoría, sabe de lo que es capaz.

La propiedad privada también ayuda a mantener el orden en la carretera. Muchos padres no prestan o compran coches hasta que creen que se puede confiar en que el joven no dañará nada. Yo no voy a gastarme un dineral en algo que no sé manejar si no pienso aprender a hacerlo bien. Las empresas de alquiler de coches no alquilan a conductores menores de veinticinco años aunque tengan carné del Estado, un requisito adicional que utilizan para proteger su flota y que es sensato aunque algo arbitrario y discriminatorio. Los que no tienen sentido común acaban teniendo que reparar o sustituir sus propios bienes y los de los demás, o pagan tarifas de seguro astronómicas.

Ciertamente, las licencias y otras formas de certificación no son intrínsecamente malas. Pueden ser útiles y convenientes, especialmente en entornos comerciales, donde no sería práctico examinar personalmente a cada cliente. Pero permitir que una entidad monopolice la concesión de licencias significa que un pequeño grupo de personas decide quién puede utilizar las carreteras y moverse por el país de forma independiente. Los requisitos gubernamentales para la obtención del carné impiden a muchas personas circular injustamente, independientemente de sus circunstancias individuales, y evitan que el propio sentido común y la responsabilidad de las personas hacia los demás creen orden en la carretera. Las restricciones gubernamentales para obtener el carné de conducir no sólo son tiránicas, sino que también crean desorden al anular parcialmente nuestra responsabilidad de calibrar nuestra propia capacidad y la de los demás con los vehículos de motor. Pensemos en conducir por nuestra cuenta y riesgo, igual que solemos hacerlo al caminar, montar en bicicleta o nadar. Puede que así la conducción sea más segura.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Daniella Bassi es editora senior del Instituto Mises y tiene una maestría en historia temprana de Estados Unidos de la Universidad de Vermont.