Hollywood ha cautivado nuestra imaginación colectiva durante más de un siglo. Tendemos a verlo como algo distinto a una industria sujeta a las mismas leyes inmutables de la economía, como los coches, el café, la madera y todo lo demás. La actual huelga de guionistas y actores de Hollywood ante las pérdidas de dinero casi inauditas de múltiples películas, la sangría de efectivo de los servicios de streaming y el descenso de las cotizaciones bursátiles ha sido una llamada de atención a una industria que creía narcisistamente que era inmune al ciclo económico. Sin duda, Hollywood tiene un problema clásico de mala inversión.

A finales de febrero de 2009, el tipo de interés de los fondos federales alcanzó el 0,2 % en plena Gran Crisis Financiera. En la agitación de la época, las acciones de Disney alcanzaron un mínimo de 16,77 dólares. Esta cifra era inferior al máximo histórico de la empresa, de unos 40 dólares, alcanzado en mayo de 2000. Durante la década anterior al G.F.C., las acciones de Disney cotizaron dentro de una horquilla y se consideraron valores de primera categoría, fiables pero poco emocionantes. Con el tiempo, las acciones subieron a casi 200 dólares en marzo de 2021.

Disney no podía equivocarse y los altos ejecutivos eran aclamados como genios. La empresa era inexpugnable. Entonces, una serie de películas decepcionantes y la pérdida de popularidad de sus parques temáticos tras el cierre por pandemia provocaron una caída de más del 50 % en el precio de las acciones y una pérdida de 150.000 millones de dólares en valor para los accionistas en sólo dos años.

Estamos en una guerra cultural y Hollywood es uno de los principales campos de batalla. Los críticos se apresuran a señalar que las tribulaciones de gigantes del entretenimiento como Disney, Paramount, Warner Brothers y otros fueron el resultado de aplacar las narrativas «woke» cuando los estudios insertaron temas feministas y LGBT, y cambiaron la raza y el género de personajes icónicos que originalmente eran aparentemente hombres heterosexuales. Otra crítica al cine y la televisión fue la excesiva dependencia de las franquicias «tentpole». Estas críticas son válidas, hasta cierto punto. Afirmamos que el principal problema de la industria es más económico que cultural. Se ha producido una explosión en el número de películas y programas de televisión estrenados, gracias a los servicios de streaming y al hecho de que los consumidores ahora pueden ver contenidos casi en cualquier momento y en cualquier lugar. En 2009 se produjeron algo más de 200 series de televisión. En 2022 eran 599, según Statista. El cine también experimentó una explosión en el número de largometrajes producidos.

Francamente, la industria tiene talento de sobra. Actores y guionistas que antes servían mesas en el Pink Taco de Sunset Boulevard ahora son guionistas y actores principales o coprotagonistas en programas de cadenas. Directores que en los años ochenta hubieran tenido suerte de dirigir uno o dos episodios al año de una serie policíaca de una hora, tenían luz verde para películas con presupuestos de 100 millones de dólares.

Las razones aducidas por la mayoría de los expertos para explicar la implosión de la industria no tienen en cuenta la diferencia entre causa y efecto, síntomas y enfermedad. Hollywood es víctima de su arrogancia. Creyó que la economía no se aplicaba en su caso. Está pasando de la fase de crecimiento a la de madurez de su ciclo. Además, la industria se sustentó durante años en unos tipos de interés artificialmente bajos. Películas como The Flash e Indiana Jones 5, y series como la precuela de El Señor de los Anillos son el epítome mismo de la mala inversión. The Flash perdió al menos 200 millones de dólares. La última película de Indiana Jones perdió más de 100 millones de dólares.

Mises y Rothbard se estarían riendo si vivieran hoy. Como decimos en el negocio de las inversiones, nunca confundas el cerebro con un mercado alcista.

La situación actual en la que se encuentra la industria cinematográfica era previsible y comenzó a principios de la década de 2000. En algún momento de esa época, el número de entradas vendidas en los cines norteamericanos tocó techo y empezó a descender gradualmente.

Afortunadamente para los productores, los precios de las entradas aumentaron y compensaron con creces la caída de la asistencia, por lo que los ingresos totales aumentaron. También crecieron los ingresos en el extranjero. Los ingresos mundiales de taquilla aumentaron hasta alcanzar su máximo en 2018. No se han recuperado de las cifras anteriores a la pandemia.

Los ejecutivos de Hollywood, alimentados por el capital barato proporcionado por unos tipos de interés artificialmente bajos, que a su vez turboalimentaron los múltiplos bursátiles, hincharon unos egos ya inflados y empezaron a pagar precios desorbitados por propiedades intelectuales como Lucasfilm y Marvel. El presupuesto medio de las películas se disparó. En 1981 se estrenó En busca del arca perdida, producida con un coste de unos 67 millones de dólares actuales. La película generó una cifra de taquilla de casi 400 millones de dólares o unos 1.300 millones de dólares actuales.

En cambio, la producción de la actual entrega de la franquicia de Indiana Jones costó 300 millones de dólares y ha generado menos de 400 millones en ingresos. Teniendo en cuenta que los costes de marketing suelen ser iguales a los de producción y que el teatro se lleva aproximadamente la mitad de los ingresos por venta de entradas, Disney se enfrenta a una pérdida potencial de más de 300 millones de dólares.

Sin embargo, estudios como Disney, Warner Brothers y Paramount siguen produciendo un fracaso tras otro. No es de extrañar que los productores no tengan prisa por llegar a un acuerdo con los actores y guionistas en huelga cuando la mayoría de las producciones tienen flujos de caja negativos. Las métricas crediticias se deterioran. En un sistema capitalista que funcione correctamente, cabría suponer que, dado este catastrófico nivel de fracaso, los altos ejecutivos habrían sido escoltados fuera de sus despachos palaciegos y sustituidos por directivos duros que dirigieran un «barco hermético», como solíamos decir. La fórmula para sobrevivir y prosperar es sencilla: recortar costes, mejorar la calidad del producto, adoptar tecnología, eliminar a los empleados inútiles y vender o cerrar las unidades de negocio que no sean fundamentales para la empresa y aumentar los beneficios.

Esto habría ocurrido en generaciones anteriores. Hollywood estuvo a la altura de los desafíos en el pasado, desde el cine sonoro hasta la televisión por cable. Sin embargo, con la llegada de nuestra forma actual de socialismo corporativo no ha sido así, al menos hasta ahora. Los estudios obtienen lucrativos incentivos gubernamentales de los gobiernos locales y exenciones fiscales de los nacionales. A cambio, los ejecutivos y los trabajadores de la industria contribuyen a las campañas políticas y las celebridades apoyan a los candidatos favoritos y menosprecian a los opositores al régimen en las redes sociales y en los estrenos de Hollywood. Imagínese a los empleados de una empresa automovilística o de una cadena de comida rápida insultando públicamente a sus clientes. Los estudios producen películas con una agenda social aunque ello signifique enemistarse con los fans y perjudicar económicamente a los accionistas.

Esta situación se ha manifestado porque los intereses de los accionistas no están efectivamente representados. Los gestores de activos, al creerse toda la narrativa de los «participantes» del A.S.G., han permitido que los ejecutivos sigan destruyendo el valor de las empresas que poseen sus accionistas. Eso sí, disfrutan de ventajas como ir a las mejores fiestas del Festival Internacional de Cine de Toronto y codearse con las estrellas del cine. Los altos directivos de los fondos son aún más culpables que los ejecutivos de los estudios porque están obligados a exigir responsabilidades a los directivos. No lo hicieron y se mantuvieron al margen mientras las empresas de entretenimiento dejaban que los costes de producción y los gastos generales se dispararan. También hicieron poco mientras las producciones transmitían el «mensaje» también conocido como la narrativa woke, alienando así a una gran parte de su base de clientes.

Durante mucho tiempo, los clientes parecieron soportar una disminución de la calidad del producto y un aumento de los sermones de narcisistas de Hollywood mal educados. Coincidencia o no, cuando los tipos empezaron a subir en 2021, se produjo un cambio radical de actitud. La era del capital barato terminó justo en el punto álgido y una industria que parecía inexpugnable y evitó la ralentización del crecimiento económico posterior a 2008, se encuentra ahora en una grave recesión.

Hollywood ha afrontado retos en el pasado y volverá a hacerlo. Sin embargo, como cualquier otra industria que se adapte a tiempos difíciles, tendrá que hacerlo recortando costes, mejorando la calidad de sus productos y satisfaciendo a sus clientes, como hizo la industria automovilística de EEUU en los 1960 y los 1980.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Tom Czitron es gestor de cartera, estratega de inversiones y analista económico.