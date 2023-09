“El derecho de huelga es un derecho humano fundamental”. Esta frase se atribuyó a un huelguista en un reportaje sobre el reciente aumento de la agitación laboral en Estados Unidos, incluidas las campañas de sindicalización, los esfuerzos por aumentar los salarios mínimos e incluso la huelga de guionistas de Hollywood.

Esa afirmación parece ser ampliamente aceptada, dado lo poco que se puede encontrar oposición a ella en la discusión popular. Y eso desempeña un papel importante a la hora de influir en las políticas públicas. Si se parte de la creencia de que la huelga es una expresión de los legítimos derechos humanos, y luego se acepta la afirmación a menudo repetida de que los trabajadores están injustamente a merced de las “grandes y malas empresas” en el ejercicio de esos derechos, todo tipo de políticas públicas de apoyo a los sindicatos y las huelgas pueden parecer razonables.

California ofrece un buen ejemplo, a medida que avanza la huelga de escritores. Según informa Los Ángeles Times, “los legisladores californianos están resucitando una ley que permitiría a los trabajadores en huelga cobrar el subsidio de desempleo”. Una primera versión del proyecto de ley SB 799 permitiría a los trabajadores en huelga cobrar el subsidio de desempleo al cabo de dos semanas.

Si se parte de la perspectiva que los sindicatos desean que tenga la gente, esta ley suena a “estamos apoyando a los trabajadores”, lo que a muchos les parecerá noble. Pero si, en cambio, la gente viera estas prestaciones como algo que debería reservarse para los auténticos desempleados, empieza a sonar más como un abuso del sistema estatal de desempleo de California, que ya tiene una deuda de más de 20.000 millones de dólares.

El apoyo de alguien a la legislación propuesta podría tambalearse como resultado, pero en nuestra época en la que la gente a menudo quiere desesperadamente ser vista como moral y/o ética por los demás (que piensan que tal “ayuda” está justificada), podrían permanecer a favor de tal legislación. Sin embargo, ¿Qué pasaría si se dieran cuenta de que “No hay derecho moral a la huelga”?, como escribió Leonard Read (fundador de la Fundación para la Educación Económica) en su libro de 1969 “¿La futura aristocracia?”. Eso podría llevar a algunos a darse cuenta de que la legislación en cuestión en realidad apoya un comportamiento inmoral, como Read decía allí.

Las leyes actuales de Estados Unidos reconocen el derecho a la huelga; es legal hacer huelga. Sin embargo, como en el caso de muchas otras acciones legales, es imposible encontrar una sanción moral para las huelgas en ningún código ético o moral digno de crédito.

Read se centró en lo que consideraba la principal fuente de confusión sobre esta cuestión: la diferencia entre el derecho a dimitir, individualmente o en grupo, y el derecho de huelga, que va mucho más allá. Reconoció que el derecho a dimitir, individualmente o en grupo, no implica coacción alguna sobre los demás y no viola la igualdad de derechos de nadie a ofrecer su trabajo o bienes y servicios en intercambios voluntarios. Por el contrario, las huelgas se basan en la coacción, lo que permite a los huelguistas violar la igualdad de derechos de los demás.

Abandonar el trabajo no es hacer huelga, a menos que se utilice la fuerza o la amenaza de la fuerza para impedir que otros ocupen los puestos de trabajo dejados vacantes. La esencia de la huelga, por tanto, es el recurso a la coacción para forzar un intercambio no deseado o para inhibir un intercambio deseado. Ninguna persona, ni ninguna combinación de personas, tiene el derecho moral de imponerse -a su precio- a ningún empresario, ni de impedir por la fuerza que contrate a otros.

Read expuso su punto de vista con un ejemplo ilustrativo:

Un individuo con una dolencia contrata a un médico para que le cure. El médico tiene un trabajo en condiciones aceptables. Nuestro sentido de la justicia sugiere que tanto el paciente como el médico están moralmente autorizados a renunciar a esta relación empleador-empleado a voluntad, siempre que no haya violación del contrato. Supongamos ahora que el médico (el empleado) se declara en huelga. Su ultimátum: “¡O me paga el doble de lo que cobro ahora o renuncio! Además, utilizaré la fuerza para impedir que cualquier otro médico atienda su dolencia. Cumpla mis exigencias o prescinda de la atención médica a partir de ahora”. ¿Quién va a decir que el médico está en su derecho moral al tomar una medida como ésta?

Read subrayó que un puesto de trabajo es el resultado de un intercambio voluntario entre las partes, no algo que un trabajador “posea” en ausencia de un acuerdo contractual o de la voluntad continuada del empresario. Pero el derecho a la huelga no sólo afirma la propiedad del puesto de trabajo actual, incluso en ausencia de un acuerdo con el empresario. Afirma un nuevo derecho que no tenían cuando entraron en su relación laboral: la capacidad de negar a todos los demás el derecho a competir por ese puesto de trabajo, incluso si tanto ese trabajador como el empresario estuvieran de acuerdo. En consecuencia, “el derecho a un puesto de trabajo al que se ha renunciado no es más válido que el derecho a un puesto de trabajo que nunca se ha ocupado”.

Leonard Read llegó a la conclusión de que la censura por las consecuencias adversas para los derechos de las personas y la cooperación social que se derivan tanto de las amenazas de huelga como de las huelgas impuestas pertenece a un lugar distinto del que se cree hoy en día: “la falsa idea de que existe un derecho moral a la huelga”.

Si la gente reconociera que ése es el caso, su apoyo a las prestaciones por desempleo para los huelguistas en California se evaporaría en gran medida. Y la cornucopia de privilegios especiales de que disfrutan los sindicatos y sus miembros a expensas del resto de la ciudadanía en su papel de consumidores se vería amenazada. Por eso los sindicatos se esfuerzan tanto en impedir que la gente cuestione su supuesto derecho humano fundamental a la huelga. Y su control, a veces prácticamente dictatorial, sobre los gobiernos estatales “amigos” no sólo les otorga privilegios especiales que ningún otro grupo tiene, sino que también les da la oportunidad de buscar constantemente ampliarlos bajo la falsa bandera de la moralidad.

También podríamos señalar que el argumento de Leonard Read coincide con el de uno de sus antepasados libertarios: el filósofo inglés Auberon Herbert, en su obra de 1891 “La verdadera línea de liberación”. Al igual que Read, creía en un gobierno únicamente facultado para utilizar la fuerza defensiva contra el uso agresivo de la fuerza por parte de otros, de modo que “el Estado defendiera los derechos de la libertad, nunca los agrediera”.

El trabajo del país nunca puede obtener para sí mismo, excepto a expensas de otro trabajo, más de lo que el mercado libre y abierto producirá. Extraer más está muy cerca de la deshonestidad, ya que está forzando este precio más alto a expensas de otros.

En el caso de un serio desacuerdo entre un empleador y sus hombres, el sindicato retiraría a todos los hombres que quisieran irse… Pero no habría ningún esfuerzo para impedir que el empleador obtuviera nuevas manos… No habría huelgas, ni piquetes, ni coerción de otros hombres, ni estigmatización de otro compañero trabajador… porque estuviera dispuesto a aceptar un salario más bajo. Todo esto quedaría perfectamente libre para que cada uno hiciera lo que considerara correcto. Si el empleador se hubiera comportado mal, la verdadera sanción recaería sobre él; los que desearan dejar su servicio lo harían… Esa sería la verdadera sanción y el verdadero remedio. Más allá de eso en los conflictos laborales ningún hombre tiene derecho a ir. Puede desechar su propio trabajo, pero no tiene derecho a impedir que otros acepten ese trabajo.

Leonard Read, como antes Auberon Herbert, se salió de la corriente social al enfocar el derecho de huelga desde una perspectiva moral. Llegaron a conclusiones comunes porque se plantearon la misma pregunta esencial: “¿Crees en la fuerza y la autoridad, o crees en la libertad?”. La clave, como escribió Herbert, es que “la fuerza no se apoya en ningún fundamento moral”.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para la Educación Económica.

Gary M. Galles es miembro de la red de profesores de la Fundación para la Educación Económica.