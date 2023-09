A pesar de su origen en el pensamiento marxista-sindicalista, «fascismo» se ha utilizado durante mucho tiempo como etiqueta despectiva para prácticamente cualquier persona del ala derecha del espectro político. A veces la etiqueta está justificada, pero otras veces se utiliza contra quienes no tienen prácticamente nada en común con los fascistas, como los capitalistas libertarios. Los progresistas se apresuran a tachar de «fascista» cualquier tipo de desregulación económica y de reducción de las extralimitaciones federales.

Quieres tener un mercado libre? Fascista. ¿Quieres sacar al gobierno federal de la educación? Fascista.

La historia de proyectar los crímenes del fascismo sobre el capitalismo y los capitalistas es muy larga. En 1935, la Internacional Comunista declaró que el fascismo era el resultado del capitalismo monopolista. En los años 60 y 70, muchos intelectuales marxistas como Kurt Gossweiler y Jürgen Kuczynski intentaron vincular el surgimiento del fascismo con los intereses empresariales. A finales de los 90, el politólogo marxista Michael Parenti calificó el fascismo de «apoyo total del gobierno a las empresas», al tiempo que afirmaba que los nazis y los fascistas italianos estaban «privatizando» las empresas estatales.

Una brutalización más reciente de la historia y el pensamiento fascistas proviene del libro de Jason Stanley de 2018 “Cómo funciona el fascismo”, que fue descrito apropiadamente por Paul Gottfried como una colección de «declaraciones históricas no verificadas». Stanley aparentemente no hizo ninguna lectura exhaustiva del pensamiento fascista antes de hacer las afirmaciones: «En el fascismo, el Estado es un enemigo; debe ser reemplazado por la nación, que consiste en individuos autosuficientes», y, «La visión fascista de la libertad individual es similar a la noción libertaria de los derechos individuales.»

La turba izquierdista de las redes sociales es incluso peor que los intelectuales. El año pasado, cuando Betsy DeVos proclamó: «Personalmente creo que el Departamento de Educación no debería existir», la turba la recibió con miles de acusaciones de fascismo. Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene recibieron un trato similar cuando presentaron un proyecto de ley de una sola frase para abolir el Departamento de Educación.

Sin embargo, el fascismo surgió como una ideología explícitamente anticapitalista. Giovanni Gentile y Georges Valois subrayaron que el «padre intelectual» del fascismo fue el marxista francés Georges Sorel, el mismo Sorel que ayudó a inspirar otros movimientos anticapitalistas, como el bolchevismo. Ludwig von Mises señaló en Marxism Unmasked: «Fue la idea del sindicalismo francés la que influyó en el movimiento más importante del siglo XX. Lenin, Mussolini y Hitler estaban todos influidos por Sorel, por la idea de la acción, por la idea de no hablar sino matar».

Las acciones y políticas de los fascistas confirmaron aún más su anticapitalismo. El Estado cambió fundamentalmente los papeles con los capitalistas como detentadores del poder económico. El politólogo Franklin Hugh Adler señaló que «el Estado [italiano] tenía más libertad de control sobre la economía que cualquier otra nación de la época, excepto la Unión Soviética». Mussolini impuso la afiliación sindical, reguló duramente las industrias y socializó más de ochenta empresas. El gobierno fascista confiscó las acciones de los bancos y se hizo cargo de empresas casi en quiebra. Como resultado, el gobierno italiano poseía posiciones sustanciales en numerosas empresas, así como intereses de control en otras, incluyendo la producción de hierro, la construcción naval y el transporte marítimo.

El historiador A. James Gregor observó correctamente que «el fascismo nunca sirvió a los intereses de las empresas italianas» y que los empresarios «acogieron con satisfacción la desaparición del fascismo». La filosofía de Mussolini no daba cabida a los derechos y preferencias individuales de los empresarios y capitalistas.

El fascismo no se centraba en los derechos individuales, sino que era fundamentalmente antiindividualista. Benito Mussolini escribió: «La concepción fascista de la vida subraya la importancia del Estado y acepta al individuo sólo en la medida en que sus intereses coincidan con los del Estado». Lejos de considerar al Estado como un enemigo (como afirmaba Jason Stanley), el fascismo colocaba al Estado en el más alto pedestal.

Los fascistas no creían en la educación descentralizada. Mussolini quería «reafirmar un principio de forma explícita: que el Estado no sólo tiene el derecho, sino la obligación de educar al pueblo y no sólo de formar al pueblo.» Mussolini cambió el nombre del Ministerio de Instrucción Pública por el de Ministerio de Educación Nacional y se propuso establecer planes de estudios nacionales para educar y adoctrinar a la juventud.

Según el historiador Eden K. McLean, el Estado fascista tenía un «deseo implacable de ejercer un mayor control sobre la población rural» y puso mucho énfasis en dominar las escuelas rurales descentralizadas. El objetivo de Mussolini de «centralizar y politizar el sistema educativo» era lo opuesto a la defensa de DeVos contra el Departamento de Educación.

A pesar de las etiquetas erróneas y las ideas equivocadas que rodean la asociación del fascismo con el capitalismo, las pruebas históricas demuestran que el fascismo era fundamentalmente anticapitalista, ya que hacía hincapié en la primacía del Estado sobre los derechos e intereses individuales. Promovía la intervención del Estado en la economía y el control centralizado de la educación, desmintiendo la idea de que el fascismo se alineaba con el capitalismo libertario o abogaba por la desregulación económica. Comprender estos matices históricos es crucial para un discurso político preciso y para evitar el uso indebido de etiquetas e ideologías.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Benjamin Williams crea vídeos en varias plataformas como TikTok y YouTube para llegar a las generaciones más jóvenes y difundir los principios austrolibertarios.