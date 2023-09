Los jóvenes suelen conseguir su primer empleo en la comida rápida o en algún tipo de servicio de atención al cliente al por menor. Los adultos jóvenes y no tan jóvenes son conscientes de que los empleos en comida rápida les dotarán de las habilidades necesarias para conseguir un empleo en el futuro. Algunos eligen hacer carrera en la comida rápida, mientras que para otros es un medio de desarrollar habilidades y ganar dinero para satisfacer sus necesidades y deseos.

En el pasado, la gente podía encontrar empleo fácilmente haciendo hamburguesas y patatas fritas, pero pronto no será tan fácil. Los robots generados por inteligencia artificial también pueden hacer hamburguesas y patatas fritas, y muchas empresas están recurriendo a cocinas robotizadas atendidas por «McRobots». Pero los McRobots no compiten con los humanos por el empleo de la forma que uno podría pensar.

La buena noticia es que las recientes proyecciones del sector muestran que los puestos de trabajo en el sector de la comida rápida y el comercio minorista están aumentando en muchas partes del país. Estos empleos son vitales para nuestra economía y para las personas que buscan un trabajo de nivel inicial. Un informe de datos de mercado de Gitnux afirma: «En 2021, había más de 3,8 millones de empleados de comida rápida solo en los Estados Unidos y se prevé que esta cifra crezca un 14% para 2026.» ¿La mala noticia es que el crecimiento previsto en la industria de la comida rápida podría pasar por el uso intensivo de McRobots alimentados con IA?

Eso sería comprensible, dado que los McRobots permanecerán con su empleador y no buscarán salarios más altos en otros lugares. A la inversa, una desventaja comparativa de los McRobots es que necesitan un mantenimiento y una actualización costosos para funcionar correctamente y de forma constante. ¿Los McRobots alimentados con IA prolongarían la permanencia y supondrían una ventaja económica para el empleador? Dado que los robots de cocina para comida rápida son eficientes y cuestan menos a corto plazo que los humanos, ¿son ahora los humanos los trabajadores menos preferidos en la industria de la comida rápida? Dicho de otro modo, ¿prefieren los empresarios contratar a un McRobot en vez de a ti? Si los McRobots cuestan menos, entonces sí. Si los McRobots cuestan más, entonces no.

¿Es un McRobot tan eficaz para servir a la gente como lo son los humanos? No, en absoluto. Que un McRobot te sirva hamburguesas y patatas fritas tiene sus inconvenientes. Un artículo de Business Insider de 2022 señala que «la tecnología no siempre es fiable: si se corta el suministro eléctrico de la cocina, no puede funcionar. . . . [En la cocina de las pizzas sólo hay una máquina de cortar, así que si se rompe, el problema es grave. Pueden pasar una o dos horas antes de que alguien solucione el problema».

¿Contratarías a un robot alimentado con IA en lugar de a un trabajador humano? Hay razones claras para que los empresarios contraten a un robot para hacer el trabajo que de otro modo haría un humano. La cosa es así: Los robots no suspenden el trabajo. Los robots no ralentizan la producción cuando están descontentos. Los robots no envían mensajes de texto ni utilizan las redes sociales mientras trabajan. Seamos sinceros: los humanos sí.

Pero, en general, los seres humanos aportan a los empresarios más valor del que puede producir un robot. Los humanos pueden ser empáticos con los demás, servir a sus semejantes, resolver problemas complejos y establecer relaciones que las máquinas no pueden. Los trabajadores humanos son inventivos y, a veces, buscan nuevas formas de ganar eficiencia. Los robots pueden ayudar a los empleados a conseguir eficiencia, pero no pueden conceptualizar y articular nuevas ideas. Por tanto, nunca podrán igualar las capacidades de los humanos.

Con la llegada de las cocinas de comida rápida robotizadas y alimentadas con IA, la pregunta es: ¿Qué precio están dispuestos a pagar los empresarios por los empleados McRobot? En sus escritos sobre la discriminación laboral, el economista Walter E. Williams pone un ejemplo muy convincente de las diferencias compensatorias que se devuelven al empresario al contratar al trabajador menos preferido:

Algunas personas consideran que el chuck steak es menos preferible que el filet mignon. Esto coloca al chuck steak en desventaja competitiva frente al filet mignon. El chuck steak compensa su desventaja «compensando» al comprador. El chuck steak puede venderse a 2 dólares la libra, mientras que el filet mignon se vende a 5 dólares. La compensación que el chuck steak hace al comprador es de 3 $ la libra (la diferencia de precio). Por tanto, si uno se deja llevar por su preferencia por el filet mignon, tiene que pagar un precio.

El análisis del profesor Williams concluye que los empresarios pueden dar rienda suelta a sus preferencias, pero les costará caro hacerlo. En un mercado libre, una opción menos preferida a menor coste compite constantemente con la opción preferida. Se dice que las cocinas robotizadas prestan servicios a menor coste, pero ¿qué precio tendrán que pagar las empresas? Aquí es donde entra en juego la diferencia entre una economía de mercado socialista y una capitalista.

Sólo en una economía socialista pueden los gerentes de comida rápida dar rienda suelta a sus preferencias personales a pesar de los costes económicos, porque los costes de sus decisiones no salen de sus propios bolsillos. En una verdadera economía de mercado, los gerentes siempre buscan la opción menos preferida frente a su opción preferida. Efectivamente, si los trabajadores humanos de la comida rápida buscan aumentos salariales, esto anima a las empresas de comida rápida a recurrir a su fuente de mano de obra preferida, los McRobots, ya que cualquier otra opción no supondría un ahorro de costes.

El hecho crítico es que las empresas de comida rápida pueden contratar McRobots complaciendo sus escalas de preferencias, lo que conlleva costes asociados en una economía de mercado. ¿Están los costes de esta decisión relacionados con los salarios mínimos y más altos? Sí. Si el gobierno ordenara a las empresas de comida rápida subir los salarios a 100 dólares la hora para todos los trabajadores, ¿podría un McRobot pujar menos que un humano y conseguir el trabajo? Probablemente. Además, aunque a corto plazo la dirección de las empresas de comida rápida prefiera cocinas y cajas robotizadas, a largo plazo les costaría más dar rienda suelta a esta preferencia por el McRobot alimentado con IA. Emplear cocineros IA, cajeros de autoservicio McRobot y cocinas robóticas orientadas al servicio aumentaría sin duda en última instancia los precios de las hamburguesas y las patatas fritas debido a la avería de la maquinaria robótica, las actualizaciones del software IA, los errores de codificación de la cocina, los desastres naturales que provocan cortes de electricidad, etc.

Aunque un McRobot nunca se plantearía cambiar de empresa y sería un empleado leal y de confianza ad infinitum, a diferencia de algunos humanos que buscan pastos más verdes, el sector de la comida rápida registra una rotación de personal tres veces superior a la de otros sectores orientados a los servicios. Esto se debe a que los seres humanos aprenden y se desarrollan con el tiempo a través de las experiencias laborales. Los empleados también deciden trasladarse a otros sectores utilizando sus habilidades para intentar aumentar sus ingresos. Una vez cualificados y con experiencia, pueden aprovechar las oportunidades del mercado en otras industrias. La posibilidad de empezar a trabajar en la comida rápida a un precio más bajo para un empresario se verá obstaculizada por el creciente uso de McRobots, donde en algunos casos los humanos podrían pujar más bajo a corto plazo.

El economista Art Carden señala la vitalidad del empleo en la comida rápida para los seres humanos en su reciente artículo «America Needs More McJobs»: «’McJobs’ no sólo merecen la pena. Son vitales. Facilitan que las personas que los tienen acumulen valiosas habilidades y experiencia en el mercado laboral, lo que, según las investigaciones, conduce a mayores ingresos en el futuro.» Los McRobots no tienen que pensar en futuras oportunidades de mercado, tratar de desarrollar sus capacidades humanas para ser comercializables ni buscar recompensas por sus esfuerzos.

El principal empujón que impulsa actualmente el aumento del empleo en la comida rápida es la capacidad de contratar al trabajador menos preferido, que, por ahora, es el empleado humano. Esto significa que la persona cualificada o no cualificada que busca trabajo puede encontrarlo en la industria de la comida rápida a un coste menor para el empresario. ¿Cambiará esto? Sí. ¿Ha cambiado? El cambio está en camino. Si los salarios de los trabajadores de la comida rápida aumentan constantemente en comparación con la productividad, el empleado menos preferido —el McRobot— sustituirá a los empleados humanos. ¿Se autocomplacerá la dirección de la comida rápida y contratará a humanos por la oferta más alta? Los empleados humanos serán el nuevo filet mignon y los McRobots el chuck steak. ¿A quién contratarán?

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Raushan Gross es profesor asociado de Gestión Empresarial en la Universidad Pfeiffer.