En 1964, Leonard Read escribió una genealogía desde la perspectiva de un lápiz, demostrando el vasto y complicado entramado de la estructura de producción que maneja la división del trabajo en los mercados libres. El lápiz explicaba que nadie sabe cómo fabricar un lápiz debido a la miríada de procesos de producción implicados:

Mi árbol genealógico comienza con lo que de hecho es un árbol, un cedro de grano recto que crece en el norte de California y Oregón. Ahora contemple todas las sierras y camiones y cuerdas y los innumerables aparejos utilizados para cosechar y transportar los troncos de cedro hasta el apartadero del ferrocarril. Piensa en todas las personas y en las innumerables habilidades que se emplearon en su fabricación: la extracción de mineral, la fabricación de acero y su refinamiento en sierras, hachas, motores; el cultivo del cáñamo y su transformación en cuerda pesada y resistente; los campamentos madereros con sus camas y comedores, la cocina y la cría de todos los alimentos. Miles de personas han participado en cada taza de café que beben los leñadores.

A continuación, detallaba el resto del trabajo necesario para la producción de lápices, que incluía la fabricación de vagones planos, raíles y locomotoras de ferrocarril; el envío de los troncos; el desarrollo de sistemas de comunicación; el suministro de calor, luz y electricidad; la construcción de una fábrica; la forja de herramientas de minería; la extracción de grafito; y el envío de los materiales a un solo lugar. A continuación, se describen los suministros necesarios para pintar los lápices y el proceso de pintado, etiquetado y adición de puntas de latón; la extracción de zinc y cobre para fabricar el latón; y la fabricación de la goma de borrar.

Aunque la división del trabajo necesaria para fabricar un lápiz es impresionante, piense en cuántos pasos más se requieren para fabricar cosas complicadas como teléfonos inteligentes u ordenadores. Sin embargo, cada paso requiere un recurso concreto: la energía.

Cuando la gente habla de combustibles fósiles, suele sopesar los pros y los contras de la electricidad de sus casas y el combustible de sus coches. No suelen tener en cuenta lo que se necesitó para construir esas casas y coches, y mucho menos los lápices que utilizan para escribir. Alex Epstein, defensor de los combustibles fósiles, escribe en su libro “Fossil Future: Why Global Human Flourishing Requires More Oil, Coal, and Natural Gas-Not Less” sobre las máquinas necesarias para construir casas:

Los refugios sin precedentes de hoy en día sólo son posibles porque la industria actual de construcción de refugios, al igual que la industria alimentaria, emplea a una plantilla masiva de trabajadores mecanizados alimentados por combustibles fósiles que, de forma rentable, hacen cantidades increíbles de trabajo por nosotros. Entre estos obreros mecánicos se incluyen: máquinas de excavación que permiten a un solo ser humano excavar y mover grandes cantidades de tierra para hacer sitio a los cimientos de edificios robustos;

máquinas niveladoras que permiten a un ser humano aplanar fácilmente terrenos irregulares y llenos de baches para hacerlos aptos para grandes estructuras niveladas;

máquinas elevadoras, como las grúas, que pueden levantar enormes cantidades de peso que, si antes podían levantarse, requerían años de trabajo esclavo;

las máquinas que llamamos herramientas eléctricas, que permiten a los seres humanos combinar su destreza con grandes cantidades de potencia para realizar tareas de precisión como martillar, fijar y serrar;

máquinas compactadoras que solidifican el suelo bajo los edificios;

máquinas cortadoras que talan los árboles para dejar sitio a la vivienda humana;

pavimentadoras que construyen las increíbles carreteras que interconectan nuestros refugios;

máquinas mineras que extraen todas las materias primas que intervienen en nuestras asombrosas construcciones, desde el hierro y el carbón para el acero, hasta el aluminio, el cobre o la arena; y

máquinas de alto calor utilizadas para transformar los materiales extraídos en materiales vitales utilizables, como cemento, acero y plásticos. Sin estas máquinas de trabajo que funcionan con combustibles fósiles y que no son apreciadas en absoluto, que aumentan radicalmente la capacidad de productividad de los seres humanos, la vivienda de alta calidad estaría fuera del alcance de la gran mayoría de la gente en lo que es el mundo empoderado de hoy. Y eso es sólo la construcción de refugios.

Sin embargo, si también aplicamos la genealogía de Read, queda claro que cada una de las máquinas enumeradas también depende de complejos sistemas de máquinas y procesos que requieren energía. En la analogía del lápiz de Read, enumera la energía hidroeléctrica que hace funcionar el molino del que habla, pero sin la única fuente de energía rentable de los combustibles fósiles, nunca se podría alimentar de forma fiable cada paso del proceso. Esto también se aplica a productos más complicados, como teléfonos u ordenadores. Y como explicó Epstein, el proceso de construcción de los refugios de alta calidad que hoy damos por sentados sería imposible sin los combustibles fósiles.

Hablando de la escuela austriaca de economía, Robert Murphy afirmó que «su teoría del capital y su teoría del ciclo económico son las mejores que he encontrado». La teoría del capital de la escuela austriaca es vital. Mientras otros ignoran lo que requiere la estructura de producción, la escuela austriaca no lo hace. Los combustibles fósiles deberían ser una prioridad en el mundo actual, no porque sean los más eficientes a nivel del bien de consumo, sino porque sin combustibles fósiles toda la estructura de producción de la economía moderna se desmorona.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Connor Mortell recibió su BBA en finanzas de la Universidad Cristiana de Texas y trabajó como asistente legislativo en la Cámara de Representantes de Florida de 2019 a 2021.