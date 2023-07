Mi artículo «La educación del socialista moderno» merece una continuación. La primera parte mostraba que se ha producido un cambio en la definición de «socialismo», un cambio necesario en vista de los fracasos de esta ideología durante el siglo pasado. El socialismo actual se basa en la ideología del «estatismo», es decir, en la convicción de que el Estado debe desempeñar un papel fundamental en la sociedad. La definición más amplia de Ludwig von Mises del socialismo como intervención del Estado implica un Estado social moderno que interviene en la mayoría, si no en todas, las actividades de la sociedad, ya sean comerciales o no.

A diferencia del socialismo tradicional, según esta nueva definición, muy pocas personas no son socialistas. Por tanto, no hay partidos políticos que no sean socialistas, aunque muchos nunca aceptarían esa etiqueta. Este estatismo generalizado explica en gran medida las dificultades por las que atraviesa Europa Occidental, un periodo de estancamiento político, económico y social autoinfligido.

Así pues, antes de abordar los posibles efectos negativos de la globalización en las comunidades locales, es importante reconocer las consecuencias sociales del advenimiento del Estado moderno. Por lo tanto, la educación en las ideas del liberalismo, como en el artículo antes citado, debe tener en cuenta este fuerte apoyo del que goza hoy el socialismo moderno.

Socialización forzada

De hecho, el socialismo como estatismo es posiblemente una definición mejor que la tradicional, según la cual todos los medios de producción pertenecen al Estado. Este último socialismo histórico es tan contrario a la naturaleza humana, a pesar de la existencia de la antigua Unión Soviética, que sólo podría ser a lo sumo un episodio temporal en una sociedad capitalista desarrollada.

Mientras que el socialismo histórico propugnaba una sociedad orwelliana en la que la igualdad de resultados sería perfecta entre los individuos, el socialismo actual desea una perfecta igualdad de oportunidades. Pero ambos tipos de igualdad implican graves violaciones de la libertad individual. El socialismo moderno es más insidioso; no prohíbe la propiedad privada y no estrangula la economía por completo, pero a menudo restringe gravemente el desarrollo de la economía.

El socialismo actual se llama así acertadamente porque significa —y presupone— «socialización». Pero esta socialización es artificial; de hecho, el estatismo es un sistema de socialización forzosa por encima de las relaciones sociales naturales que existen en una sociedad libre. A nivel económico individual, esta socialización forzosa puede ser progresiva (impuestos sobre la renta), regresiva (impuestos sobre el valor añadido) o, en general, redistributiva.

Tensiones sociales debidas al socialismo

Cuando se redistribuye una parte importante de la riqueza, la polarización de la sociedad es inevitable, incluso en las sociedades contemporáneas que apoyan ampliamente el socialismo moderno. Al absorber y reasignar gran parte de la riqueza producida por el mercado, el Estado y su sistema financiero dependiente crean tensiones sociales. Esto entra en conflicto con las «armonías económicas» del libre mercado que describió Frédéric Bastiat.

Estas tensiones están vinculadas a la injusticia fundamental de la redistribución y a los impedimentos evidentes para la creación de riqueza en un régimen estatista. Estas tensiones también están relacionadas con el crecimiento injustificado de una clase de funcionarios privilegiados pero de bajo rendimiento, que obstaculiza al sector privado y le priva de recursos humanos.

Pero las repercusiones financieras y económicas del socialismo moderno van mucho más allá. Esta socialización forzada transforma las relaciones sociales naturales inherentes a cada sociedad. El estatismo crea una nueva realidad social en comparación con la sociedad libre que evoluciona orgánicamente. En “La ética de la producción de dinero”, el profesor Jörg Guido Hülsmann describió las nocivas consecuencias culturales y sociales de la producción estatal de dinero (es decir, la inflación), que es otra forma oculta de confiscación de la propiedad privada.

Las actitudes hacia el ahorro se ven transformadas por la devaluación del dinero en un sistema de dinero fiduciario con banca de reserva fraccionaria, que obliga a los miembros de la sociedad a gastar más y a gastarlo más rápidamente de lo que lo harían en una sociedad libre. Tal política socialista cambia las preferencias temporales, que forman los tipos de interés naturales en un mercado libre. Así, la sociedad bajo el yugo del estatismo se orienta más hacia el presente y menos hacia el futuro, como explicó el profesor Hans-Hermann Hoppe en su obra principal, “Democracia: el dios que fracasó”.

La inflación (es decir, la creación de dinero) aumenta las tensiones en la sociedad por la naturaleza regresiva del efecto Cantillon. La política monetaria artificialmente inflacionista de los Estados modernos ha permitido guerras tan destructivas como costosas, desestabilizando y perjudicando a muchas sociedades de todo el mundo.

Esta mayor importancia del presente, unida a fuertes presiones fiscales y reglamentarias, desalienta tanto la inversión empresarial como la motivación individual. El Estado es responsable del desempleo artificial y contribuye así doblemente a la sensación general de estancamiento. La idea de un Estado benefactor «generoso» también impulsa la inmigración, generando desafíos en torno a la integración cultural y la división social.

De este modo, el estatismo obliga a la sociedad a entrar en un círculo vicioso de socialización forzada, en el que los diversos fracasos económicos y sociales se refuerzan mutuamente, hasta el punto en que la ruptura o la crisis se hacen inevitables. Esta es la situación actual en muchos países occidentales, como debe ser obvio para cualquier observador agudo de la actualidad. La solución es el libertarismo, que permite a la sociedad beneficiarse del círculo virtuoso del verdadero capitalismo: mercados totalmente abiertos en los que la inversión y la innovación mejoran constantemente la calidad de vida.

El actual declive político, económico y cultural de Occidente se explica en gran medida por los fenómenos descritos. Hasta que las poblaciones occidentales no empiecen a comprender los beneficios de la libertad, no tanto para las naciones occidentales como para cada individuo, no es posible esperar un cambio de rumbo. Por tanto, la educación en torno a la libertad política y económica debe continuar.

Este artículo fue publicado originalmente en el Instituto Mises.

Finn Andreen es defensor de la perspectiva libertaria de la geopolítica, la política exterior y las relaciones internacionales.