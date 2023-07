En su reciente discurso, el presidente Joe Biden afirmó que «la energía eólica y solar ya son significativamente más baratas que el carbón y el petróleo». Esto es rotundamente falso. Se pueden esgrimir muchos argumentos en favor de la afirmación de Biden. Sin embargo, no sólo se pueden refutar todos, sino que ya se han refutado todos.

Alex Epstein, en su libro “Fossil Future: Why Global Human Flourishing Requires More Oil, Coal, and Natural Gas-Not Less”, explica que se ignoran dos hechos cuando se pretende que la energía eólica y la solar son más baratas. El primero es que

La energía solar y la eólica existen en grandes cantidades exclusivamente en lugares donde reciben enormes preferencias gubernamentales. Si observamos dónde se utilizan la solar y la eólica, encontraremos invariablemente subvenciones, es decir, el gobierno obliga a los contribuyentes a dar dinero a las empresas solares y eólicas. A menudo, los gobiernos imponen por ley un determinado porcentaje de energía solar y eólica.

Estas fuentes «significativamente más baratas» sólo consiguen serlo cuando estamos pagando indirectamente subvenciones para que sean más baratas. Por si fuera poco, este dato se limita a discutir las formas en que los precios de la energía se distorsionan de otro modo a través de diversas leyes e incentivos. El Departamento de Energía de los Estados Unidos enumera 1854 leyes e incentivos diferentes actualmente en vigor. Hay tantas interrupciones gubernamentales en el mercado que, cuando intenté descargar el conjunto de datos para ver las leyes vigentes, se me bloqueó el ordenador. La energía es uno de los mercados más regulados que existen, todo para crear la apariencia de que la energía eólica y solar son más baratas que los combustibles fósiles.

A partir de aquí, Epstein responde a la pregunta: ¿Por qué las supuestas energías alternativas necesitan tanta subvención si son mucho más baratas? Esto nos lleva al segundo hecho que a menudo se ignora en este discurso: «Contrariamente a las afirmaciones de que los costes son más bajos, los lugares que utilizan más energía solar y eólica en su red tienden a tener los costes de electricidad más altos».

Esto es así porque incluso si se admitiera que la energía eólica y la solar son más baratas que el carbón y el petróleo (no es así) y si se admitiera que esto ocurre en un mercado libre (no es así), seguiría faltando una parte del cuadro. Incluso si la eólica y la solar tuvieran de alguna manera costes monetarios más bajos, lo compensan con el coste de su dilución y su intermitencia.

Epstein explica los defectos de la dilución de la energía solar y eólica mostrando que requieren más terreno por unidad de energía que los combustibles fósiles, más recursos mineros (se necesitan diez veces más materiales extraídos que cuando se construye la infraestructura para la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles) y costes de infraestructura de transmisión a larga distancia. La dilución, afirma, supone una gran amenaza para la rentabilidad de la eólica y la solar.

Pero los costes no acaban ahí. Se intensifican por el coste aún peor de la intermitencia. Uno de los elementos más importantes de cualquier energía es poder controlarla, y la solar y la eólica no lo ofrecen. Para hacer frente a estos dos tipos de costes, Epstein muestra que hay tres enfoques posibles:

Depender de alguna fuente de energía controlable, como los combustibles fósiles. Depender de una red diversa, distante y enorme de paneles solares y turbinas eólicas, de modo que siempre haya suficiente electricidad procedente de alguna parte. Depender de un sistema de almacenamiento artificial para almacenar suficiente energía intermitente y poder satisfacer siempre la demanda.

La realidad actual de la energía solar y eólica es que ninguno de estos enfoques ha demostrado ser rentable, y sólo el primero —depender de alguna fuente de energía controlable, como los combustibles fósiles— se ha implantado con algún coste.

El presidente Biden y otros adversarios de los combustibles fósiles siempre intentarán hacer afirmaciones como que «la energía eólica y la solar son significativamente más baratas que el carbón y el petróleo», pero la realidad es que sencillamente no es cierto. La eólica y la solar no son más baratas que el carbón y el petróleo. Requieren subvenciones masivas incluso para competir y, a pesar de esas subvenciones masivas, siguen estando demasiado diluidas y necesitan el apoyo de los combustibles fósiles para seguir siendo fiables.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises

Connor Mortell recibió su BBA en finanzas de la Universidad Cristiana de Texas y trabajó como asistente legislativo en la Cámara de Representantes de Florida de 2019 a 2021.