El Estado tiene el monopolio de la violencia. Sin embargo, la represión abusiva perjudica la credibilidad del gobierno y, a largo plazo, le resta apoyo público. Una forma más sutil y eficaz de ejercer el poder es vigilar a la población e impedir las manifestaciones abiertas de descontento.

Este artículo analiza el caso del Ministerio para la Seguridad del Estado (MfS) de la República Democrática Alemana (RDA), también conocido como la Stasi. La tesis es que un régimen de vigilancia eficaz hace menos urgente el uso de la violencia abierta porque se empuja a la población a autodisciplinarse.

Escudo y espada del Partido

Un escudo y una espada forman el símbolo del MfS, que sigue el modelo del emblema de la Cheka, la policía secreta soviética. La disciplina y la lealtad al Partido Socialista Unificado (SED) de la RDA eran los valores fundamentales de la Stasi. Los miembros de la policía secreta se veían a sí mismos como camaradas de primera clase que podían hacer uso de la vigilancia, la propaganda y el terror psicológico para asegurar el poder del régimen comunista.

Uno de los momentos decisivos de la historia de la Stasi fue la huelga general del 17 de junio de 1953, que desencadenó protestas generalizadas entre la clase obrera de Alemania Oriental. El MfS no supo prever la agitación y tuvo que reprimirla con la ayuda de tanques soviéticos y la imposición de la ley marcial. Desde el incidente, la misión de la Stasi pasó a ser vigilar a la sociedad para impedir nuevas manifestaciones abiertas de disidencia contra el gobierno del SED.

Violaciones implacables de la intimidad

El MfS desarrolló uno de los aparatos de vigilancia más omnipresentes de la historia de la humanidad. En 1981, Erich Mielke, jefe de la Stasi de 1957 a 1989, declaró:

En su constante esfuerzo por aclarar «quién es quién», el MfS —con sus fuerzas, medios y métodos chekistas— tiene que identificar las verdaderas actitudes políticas de la gente, sus formas de pensar y de comportarse . . aclarar los medios . . dar una respuesta a quién es enemigo; quién está adoptando una actitud hostil y negativa; quién está bajo la influencia de fuerzas hostiles, negativas y de otro tipo y puede convertirse en enemigo; quién puede sucumbir a las influencias enemigas y dejarse explotar por el enemigo; quién ha adoptado una posición vacilante; y de quién pueden depender el partido y el Estado y recibir un apoyo fiable.

Muchos ciudadanos de la RDA colaboraron activamente con el MfS. En 1989, cerca del final del régimen comunista, la Stasi empleaba a unas 91000 personas, es decir, uno de cada 180 residentes. Después de 1968, el MfS dependía en gran medida de colaboradores no oficiales, cuya función era informar de cualquier signo mayor o menor de resentimiento y resistencia contra el SED. Los colaboradores no oficiales eran reclutados tras ser cuidadosamente vigilados por el MfS para garantizar su total lealtad al régimen. Estaban bien entrenados y utilizaban identificaciones falsas para infiltrarse en lugares de trabajo y barrios. Entre los 180.000 colaboradores no oficiales empleados por el MfS en 1989, 4000 se colaron en grupos de la oposición para difundir falsos rumores y generar el caos. El caso de Wolfgang Schnur es emblemático del alcance de la Stasi, ya que era uno de los abogados más destacados que representaban a disidentes políticos. Sin embargo, como colaborador no oficial, a menudo se aprovechaba de su posición para traicionar a sus clientes.

En los años ochenta, la Stasi realizaba cada año entre 200.000 y 400.000 controles e investigaciones de seguridad. Los principales objetivos eran la «desviación ideológica política» y la «actividad política clandestina». Los ojos de la Stasi se centraban en todas las instituciones sociales, culturales y económicas de la RDA. Sus empleados tenían acceso a todos los datos que necesitaban sobre los ciudadanos, incluidas las liquidaciones de impuestos, las cuentas bancarias y los historiales médicos. La Stasi desplegaba todo tipo de técnicas de vigilancia masiva, como escuchas telefónicas, vigilancia de salas acústicas y espionaje postal; incluso recogía muestras de olores corporales, que se utilizaban para entrenar a perros rastreadores.

La información sobre los enemigos del SED podía ser utilizada por la Stasi para la guerra psicológica. Los agentes encubiertos del MfS solían difundir rumores falsos y engañosos entre los grupos opositores para desgarrar a la gente, destruir la confianza e infundir miedo. Los objetivos de la vigilancia policial secreta experimentaron inexplicables reveses tanto en su vida personal como en sus carreras. También se utilizaba información comprometedora para chantajear a las personas y obligarlas a colaborar con la policía secreta, aunque el MfS prefería emplear agentes plenamente convencidos de la rectitud de su trabajo.

La mayoría de los empleados y colaboradores de la Stasi firmaban un compromiso de lealtad al régimen comunista, recibían un nuevo alias y empezaban una nueva vida. Salir del sistema era extremadamente difícil y suponía un precio enorme en términos de libertad personal y reputación. Por otro lado, trabajar para la Stasi otorgaba privilegios, como un buen sueldo, centros comerciales dedicados y la conciencia de formar parte del órgano respiratorio de la RDA. Al final, la fuerza del colectivismo reside en la capacidad de hacer olvidar la intimidad y la libertad en nombre de un bien superior y totalizador.

Control de movimientos

Una de las principales tareas del MfS era controlar la frontera de la RDA. Oficialmente, la línea fronteriza estaba bajo la jurisdicción de la Policía Popular y de los agentes fronterizos, pero la Stasi estaba investida de la responsabilidad de vigilar tanto a los residentes como a los demás departamentos policiales. Los empleados del MfS se disfrazaban a menudo de agentes fronterizos para no levantar sospechas, y el alcance de su poder aumentó sustancialmente tras la construcción del Muro de Berlín en 1961 y después de los acuerdos de distensión de los años setenta.

Los agentes de la Stasi supervisaban los movimientos de personas y mercancías a través de la frontera. El caso de la rama de Coordinación Comercial (KoKo) del Ministerio de Comercio Exterior es emblemático. KoKo se creó en 1966 y estaba dirigida por Alexander Schalck-Golodkowski, funcionario de la Stasi. Uno de sus objetivos era garantizar la gestión unificada de las empresas de comercio exterior de la RDA. Gracias a sus operaciones poco convencionales, KoKo pudo introducir de contrabando en la RDA mercancías y divisas occidentales, generando unos 25000 millones de marcos alemanes occidentales durante su existencia.

Una de las actividades más rentables fue la venta de presos políticos a las autoridades occidentales. De los 87000 disidentes políticos detenidos en la RDA entre 1963 y 1989, unos 33000 fueron vendidos a las autoridades occidentales. Las autoridades de Alemania Occidental también pagaron a la RDA para que expidiera más de 200.000 permisos de emigración. Las operaciones KoKo se hacían en secreto, y los prisioneros a menudo no sabían por qué eran liberados. Esto demuestra que la vigilancia de la población y el secreto de Estado suelen ir de la mano. Sin embargo, el conocimiento de los intercambios de prisioneros empezó a filtrarse después de 1972 y desacreditó considerablemente el régimen de la RDA.

Conclusión

Los regímenes de vigilancia se definen por una visibilidad asimétrica. Mientras que los comportamientos e incluso los pensamientos de la población son cada vez más visibles para las autoridades estatales, las operaciones de vigilancia deben permanecer lo más secretas posible. Aún así, es probable que los individuos sean conscientes de que están constantemente sometidos a cierta vigilancia, de modo que vigilan sus propios comportamientos por miedo a ser descubiertos por los agentes estatales.

Tras la represión de la huelga general de 1953, los dirigentes de la RDA comprendieron que, para mantener el poder durante mucho tiempo, necesitaban alejarse de la violencia abierta y adoptar una forma más sutil de control de la población. El enorme aparato de vigilancia del MfS sirvió a este propósito con bastante eficacia durante casi cuarenta años, durante los cuales relativamente pocas personas expresaron su oposición vocalmente. Aunque el MfS nunca fue tan omnipotente y omnisciente como pretendía ser, supo mitificarse y asegurarse de que la población se acostumbrara a la vigilancia y a la falta de privacidad.

Con el tiempo, las ineficiencias de los aparatos comunistas de Alemania Oriental salieron a la superficie y el esquema de vigilancia masiva del MfS fue erradicado. Hoy en día, sin embargo, la vigilancia es cada vez más omnipresente y eficaz gracias a los avances tecnológicos. Mientras que las técnicas de vigilancia de la Stasi eran analógicas, la vigilancia contemporánea es mayoritariamente digital.

Aunque la RDA estaba en cierto modo aislada de los mercados mundiales, las instituciones estatales contemporáneas pueden contar con la colaboración de las grandes empresas tecnológicas. No sólo los regímenes totalitarios tradicionales, sino también las democracias occidentales han aprendido demasiado bien la lección de que las violaciones de la privacidad y la vigilancia generalizada son mucho más eficaces que la violencia abierta para salvaguardar el poder.

Este artículo fue publicado originalmente por el Instituto Mises.

Andrea Togni es profesor de Filosofía e Historia en el Liceo Medardo Rosso (Lecco, Italia).