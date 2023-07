El 20 de junio, la Cámara de Representantes de Pensilvania aprobó un proyecto de ley para elevar el salario mínimo de la Mancomunidad a 15 dólares por hora en 2026. Aunque es poco probable que el proyecto de ley se apruebe en el Senado estadual, parece solo cuestión de tiempo que el salario mínimo se eleve desde los 7,25 dólares por hora actuales, en los que lleva desde 2006.

La lección

Quienes apoyan este proyecto de ley deben leer “Economía en una lección”, de Henry Hazlitt. Escrito en 1946, se ha convertido en un clásico de la defensa del libre mercado. Hazlitt traslada al público moderno la lección intemporal más famosa escrita en 1850 por Claude Frédéric Bastiat en «Lo que se ve y lo que no se ve».

La lección tiene dos partes. En primer lugar, cualquier acción económica debe considerarse por sus efectos no sólo en la parte inmediata, sino por sus efectos en todas las partes de la sociedad. En otras palabras, utilizando la propuesta del salario mínimo como ejemplo, hay que ver su efecto no sólo en aquellos cuyos salarios aumentarán —si siguen teniendo trabajo— sino por su efecto en toda la sociedad, incluidos los que pueden perder su empleo a causa de la nueva ley del salario mínimo.

Además, hay que ver el efecto de la ley no sólo a corto plazo, sino también a largo plazo. Las intervenciones económicas tardan un tiempo en abrirse camino en la economía, tal vez años. Esto no es difícil de entender, y resulta sorprendente que la legislación para aumentar el salario mínimo ignore por completo las probables consecuencias.

Consecuencias

A corto plazo, es probable que los salarios de algunos trabajadores aumenten hasta el nuevo mínimo. También es probable —digamos incluso que es una certeza— que algunos trabajadores pierdan su empleo. Nadie afirma que el aumento del salario mínimo vaya a aumentar el empleo. Por tanto, Pensilvania sufrirá un aumento del desempleo entre los trabajadores con ingresos bajos. Un mayor desempleo provoca un aumento de las solicitudes de subsidio de desempleo. Sin embargo, las indemnizaciones por desempleo se agotan con el tiempo. Entonces, estos trabajadores de bajos ingresos se verán obligados a recurrir a la asistencia pública. Permanecerán allí hasta que su productividad marginal sea al menos igual al nuevo salario mínimo, que es mucho más alto que el salario declarado debido a impuestos de diversa índole.

Por supuesto, las manos ociosas son el taller del diablo. No es razonable suponer que los hombres jóvenes, desempleados y vigorosos no harán nada. La desesperación llevará a algunos a trabajar en la economía sumergida no regulada, que incluiría actividades delictivas como el tráfico de drogas y el robo.

Ah, pero sólo estamos considerando el impacto de esta perniciosa legislación sobre el trabajador. ¿Qué pasa con el resto de la sociedad? Empecemos por el empresario de trabajadores con salario mínimo. En la medida en que estos empresarios no puedan seguir empleando a trabajadores poco productivos con el salario mínimo más alto, se enfrentarán a decisiones existenciales. Algunos cerrarán el negocio. Otros mantendrán su actividad a un nivel reducido. Otros tendrán que invertir capital costoso en automatización. (Hace poco, un robot me sirvió la cena en el restaurante).

Siempre hay algún riesgo en estas inversiones, y no es el menor que la automatización resulte más cara de lo que se suponía en un principio. Si el empresario no puede repercutir en el cliente el coste total de este mayor gasto, puede decidir cerrar su negocio. ¿Y el resto de la sociedad? La renta disponible del cliente ya no es suficiente para satisfacer la demanda de bienes y servicios más caros. Debe recortar en algún sitio. Aunque reduzca sus ahorros para mantener su nivel de vida anterior, acumulará menos capital para mantener su estilo de vida en el futuro. Las empresas en general sufrirán una disminución del capital una vez sumadas todas estas reducciones del ahorro.

La subida del salario mínimo no tiene ventajas

No existe el almuerzo gratis, ni el aumento obligatorio sin coste de algún gasto empresarial necesario. El aumento del salario mínimo no tiene ventajas. Si hubiera algún beneficio, ¿por qué detenerse en 15 dólares por hora? ¿Por qué no 20 dólares? ¿Por qué no 100 dólares? Si 20 dólares la hora suena bien, pero no cien, ¿cuál es la cifra correcta? Por favor, no saquemos a relucir el argumento de que los trabajadores peor pagados necesitan el dinero. Para empezar, ya hemos establecido que muchos se quedarán en paro si aumenta el salario mínimo.

Además, el hecho de que muchos trabajadores hayan optado por trabajar con el salario mínimo actual demuestra que han elegido libremente. Estos trabajadores optaron por no trabajar en otro empleo que pagara un salario más alto o no pudieron optar a un empleo mejor pagado en ese momento. Cortar el último peldaño de la escala laboral en el que se encuentran estos trabajadores equivale a un crimen perpetrado por el Estado. Priva a los trabajadores potenciales de aprender en el puesto de trabajo y de demostrar su valía a medida que se vuelven más productivos y, por tanto, merecedores de un salario más alto. La mayoría de nosotros empezamos a trabajar de esta manera. Yo lo hice.

Este artículo fue publicado originalmente por el Instituto Mises.

Patrick Barron es consultor privado del sector bancario. Ha impartido un curso de introducción a la economía austriaca en la Universidad de Iowa.