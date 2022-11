La batalla por la supremacía política en Occidente se ha decidido. Los llamados progresistas han ganado; los conservadores y los libertarios han perdido. La «marcha a través de las instituciones», iniciada por la equivocada generación de 1968, ha tenido éxito, y sus hijos y nietos están ahora al mando. Ecosocialista, marxista cultural, en fin: las ideas bolchewokese imponen en la política y la cultura, la administración pública, los medios de comunicación, las escuelas, las universidades y, cada vez más, incluso en las empresas. A velocidad acelerada. Si has mantenido el mismo punto de vista de centro-izquierda durante los veinte años restantes, hoy se te considera de extrema derecha.

En prácticamente todos los Estados democráticos, hay una tendencia a que las organizaciones más grandes se desvíen hacia la izquierda con el tiempo. Esto se aplica igualmente a las cadenas de televisión, los periódicos, los partidos políticos, las autoridades estatales, las universidades y otras asociaciones.

¿Por qué? La explicación es doble:

En primer lugar, si te gusta crear cosas o proyectos por tu cuenta, o prefieres trabajar para ganarte la vida y luego disfrutar de la vida privada con tu familia, probablemente estés menos inclinado a unirte a alguna de estas instituciones. En cambio, si te gusta manipular a otras personas y controlarlas, estás muy inclinado a unirte a estas instituciones.

La primera posición se correlaciona más bien con las posiciones conservadoras, la segunda con las progresistas. Y precisamente porque la característica más fundamental de las ideas progresistas es que no funcionan, los progresistas se concentran en instituciones donde las ideas no tienen que funcionar para sobrevivir. Por eso los progresistas se encuentran desproporcionadamente en profesiones en las que no hay que conseguir resultados económicamente medibles.

Así, los progresistas suelen ser gente de los medios de comunicación, maestros, profesores, políticos, o están empleados en el servicio gubernamental o en organizaciones gubernamentales no gubernamentales financiadas con impuestos. Esto tiene el efecto adicional de que pueden utilizar esta posición para agitar y desacreditar permanentemente, mientras que sus víctimas están ocupadas probándose a sí mismas en el mercado, ganándose la vida y también apoyando a sus oponentes progresistas a través de los impuestos.

En segundo lugar, los conservadores y los libertarios tienden a ser más tolerantes con las diferentes posiciones políticas. Si alguien es conocido como un izquierdista en su organización, la mayoría de las veces le permitirán quedarse. No es el caso de los progresistas: Quieren misionar y obligar a todos los conciudadanos no progresistas, a los que consideran poco ilustrados o sobornados, a una felicidad definida por ellos. Los progresistas sólo dan un puesto en una organización a los que tienen la misma visión del mundo y echan a los disidentes por todos los medios.

Y así ha sido durante décadas en las redacciones, emisoras, universidades y autoridades. Quien no es de su opinión es difamado, suprimido, calumniado. Como resultado, la mayoría de estas instituciones han quedado irremediablemente destruidas y ya no pueden ser reformadas con un esfuerzo razonable.

Si uno puede movilizar 50.000 millones de dólares como Elon Musk, entonces puede hacerse con Twitter. Pero seguirá siendo difícil convertir la plataforma en un faro de la libertad de expresión, tal y como está previsto. Eso es porque prácticamente toda la plantilla tiende políticamente a la izquierda (relación de donaciones de los empleados de Twitter en la campaña presidencial Biden-Trump: 98:2). Como la mayoría de estas personas están convencidas de que están en lo correcto y luchan por una buena causa, los intentos de Musk de permitir la disidencia serán saboteados. Musk tendrá que sustituir a gran parte de la plantilla para cambiar esto a largo plazo.

Lo mismo ocurre con los periódicos, las cadenas de televisión, las administraciones, incluida la dirección de las fuerzas armadas y la policía, los tribunales y prácticamente todas las instituciones educativas. Las reformas en el sentido de una política orientada a la libertad no son imposibles, pero sí extremadamente difíciles, y probablemente se diluirán, porque hay que tener en cuenta las sensibilidades existentes.

No forzar a la gente a ser feliz

También hay que tener en cuenta que cada nueva generación de estudiantes se lanza a la edad de votar aún más fuertemente ideologizada, produciendo así votantes cada vez más racionalizados, a los que ya no se puede llegar con la argumentación y que ni siquiera están dispuestos a exponerse a los argumentos de la competencia. Aprenden que el Estado resuelve todos sus problemas. Sólo una minoría es capaz de salirse de este marco mediante un esfuerzo de pensamiento propio.

¿Por qué obligar a estas personas a ser felices en contra de su voluntad? Esto sólo te hace impopular y a ellos les enfada. Más bien, los que se niegan de por vida a ser adultos, y por lo tanto individuos auto-responsables, deben asumir las consecuencias ellos mismos, Y las consecuencias serán graves. No hay más que reflexionar que casi todo lo que la corriente despierta afirma y que es más o menos absorbido por el pueblo, es erróneo y la política basada en ello fracasará inevitablemente.

Por ejemplo, tomemos la idea de que un país industrializado puede abastecerse únicamente con energía eólica y solar, o la convicción de que la población mundial puede alimentarse con alimentos orgánicos sin ningún tipo de fertilizantes ni pesticidas, la idea de que se puede imponer todo tipo de requisitos económicos planificados a la economía sin que se produzca una gran pérdida de prosperidad, o la idea de que se puede aumentar la oferta monetaria a voluntad sin desencadenar una inflación masiva antes o después.

O tomemos la negativa total a someter las medidas drásticas a un análisis de daños y beneficios, por ejemplo, las medidas contra el covidio, contra el cambio climático o contra Rusia. Tomemos la idea de que el hombre y la mujer son construcciones sociales y que hay más de dos géneros, o la convicción de que todas las personas son exactamente iguales y pueden realizar todas las tareas igualmente bien con la educación adecuada, o la idea de impedir o sancionar la libertad de expresión por una supuesta buena causa, etc. Errores acumulados durante décadas, que ahora se suman a un verdadero delirio e inevitablemente a una caída.

Aprender a través del dolor

El mensaje es que el pequeño número de defensores de la libertad no debe malgastar su energía intentando cambiar desde dentro sistemas que ya no pueden ser reparados. La cura drástica, más bien, es permitir el fracaso total e irrevocable de estos sistemas, aprendiendo a través del dolor. Sólo esto hará que la locura ecosocialista desaparezca en cierta medida de las mentes de la gente. Esta copa debe ser terminada hasta el final.

No se trata de una medicina fácil, ya que muchas personas sufrirán por ello, incluidas las que vieron venir el desastre y avisaron a tiempo. Pero es la única manera de lograr un cambio sostenible de pensamiento y, por tanto, un alejamiento del colectivismo estatista y un acercamiento a la responsabilidad personal, que por supuesto también incluye el cuidado de los demás. Lo contrario del colectivismo político no es el individualismo egoísta, es la autodeterminación. Y este es un concepto que va más allá de la izquierda o la derecha.

La idea principal es ésta: no hay derecho a vivir a costa de los demás. Por supuesto, podemos y debemos sentirnos moralmente obligados a ayudar a las personas que no pueden ayudarse a sí mismas, especialmente entre familiares y amigos. Y podemos asumir las respectivas obligaciones contractuales, como en un matrimonio. Pero no hay ningún derecho humano a demandar a los demás sin relación alguna para que te proporcionen el sustento.

Esta visión es crucial para un futuro pacífico más allá de un estado todopoderoso, así que vamos a trabajar un poco.

Con el tiempo, en lugar de limitar los derechos humanos a la libertad, los bienintencionados han añadido cada vez más los llamados derechos de participación. Estos incluyen derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la educación gratuita, el derecho a una existencia humana con vivienda, ropa, atención médica, «remuneración satisfactoria», etc. Suena bien, pero lo que falta por completo es entender que estos derechos sólo pueden hacerse valer a costa de terceros y sólo por un Estado todopoderoso. Están en conflicto directo con los derechos humanos a la libertad.

Si yo no puedo permitirme un apartamento «humano», entonces alguien tiene que pagarlo. ¿Quién impone esto a quién y quién decide lo que constituye una existencia humana? Tal como están las cosas, sólo puede ser el Estado, que interviene así en los derechos de propiedad y la libertad de acción de sus ciudadanos.

En otras palabras, los derechos fundamentales de libertad concebidos originalmente como un derecho de defensa contra el Estado, se transforman ahora en poderes de intervención que el Estado tiene contra sus ciudadanos y que no pueden o no deben defenderse de ellos. Por ello, no es de extrañar que la existencia de los derechos de participación se haya convertido en una causa constante de luchas por su distribución. Luchas políticas interminables.

La reciente idea de una renta básica universal no es más que la consecuencia lógica de creer que se tiene derecho a vivir a costa de los demás sin tener que pagar nada a cambio. Esto no tiene sentido, por supuesto. En última instancia, sólo puede ser a costa de los que generan excedentes que luego se les puede quitar. Esto les desanima. Finalmente, el Estado tendrá que obligarles a trabajar para conseguir la renta básica para los demás. En otro contexto, esta configuración se llama esclavitud.

Los derechos a costa de terceros son en realidad privilegios. Son una aberración que provoca una gran discordia. Entendido correctamente, sólo hay un derecho humano esencial —a saber, el derecho a ser dejado en paz, para poder llevar una vida autodeterminada. Todos los demás derechos humanos son, o bien derivados legítimos de éste, o bien privilegios ilegítimos a costa de terceros.

Sólo cuando se haya interiorizado esta visión podrá amanecer una nueva era.

De lo contrario, después de la caída, sólo habrá una tibia reforma por parte de los políticos profesionales «moderados», lo que llevará a que unos años después, las mismas fuerzas que causaron el desorden vuelvan a estar al mando.

Espacio de maniobra para los buscadores de libertad

La buena noticia es que las personas orientadas a la libertad, ya sean libertarias, liberales clásicas, conservadoras o lo que sea, no tienen que esperar de brazos cruzados este colapso, que también puede significar un largo declive en lugar de un big bang. En su lugar, se pueden crear estructuras paralelas inmediatamente. La gran ventaja es que no se necesita una mayoría para hacerlo y que se puede marcar una diferencia inmediata por uno mismo. Al fin y al cabo, las estructuras paralelas que tienen éxito tienen un efecto de modelo de conducta que llegará a su plenitud cuando los sistemas existentes fallen cada vez más.

Hay que admitir que hay una trampa. Tienes que hacer algo al respecto —es decir, salir de tu zona de confort. No bastará con escribir artículos o comentarios sabelotodo en los medios de comunicación online o participar en peticiones y manifestaciones. Tienes que crear algo nuevo a partir de tus propias acciones. Eso es agotador.

Pero, a cambio, una existencia con sentido nos atrae, creando la semilla de un mundo mejor y, sobre todo, más libre. Aunque no se consiga del todo en nuestra vida, se siembra la semilla para las generaciones futuras. Y realmente todos pueden participar y todos son necesarios.

A diferencia del otro bando, estos emprendimientos se producen a costa de uno mismo y en reconocimiento de la realidad, en lugar de narrativas delirantes. Van acompañados de la voluntad de enfrentarse a la competencia de ideas y sistemas. Sólo mediante esta presión de la competencia pueden establecerse estructuras permanentemente estables y antifrágiles.

Quien se evalúa implacablemente a sí mismo y a su situación, gana soberanía sobre el presente, que, por duro que sea, le enfrenta a opciones seleccionables para la acción. Por el contrario, quien no quiere hacer este esfuerzo cognitivo, sólo merece el statu quo.

A trabajar

El régimen progresista basa su poder principalmente en el dominio absoluto de los medios de comunicación, el sector cultural, los bancos centrales y las instituciones educativas. Por tanto, estos ámbitos en particular son candidatos a la creación de estructuras paralelas, junto con sistemas alternativos de convivencia.

Lo que tienen en común no es centrarse en reformar los sistemas existentes, sino hacerlos obsoletos mediante modelos mejores. Lo que está en juego es nada menos que la creación de sociedades y élites paralelas.

Medios

Por supuesto, el dominio de los medios no ha pasado desapercibido para las mentes críticas y así, gracias a Internet, han surgido innumerables medios nuevos, con una calidad muy variada. Esto incluye alternativas a los medios sociales.

Hay periodistas que han conseguido atraer a una audiencia de millones de personas sólo por la calidad e imparcialidad de su trabajo, como Joe Rogan en los EEUU o Boris Reitschuster en Alemania. A ellos se suman numerosos blogueros que sacan a la luz incansablemente nuevos puntos de vista y hechos.

Los antiguos guardianes contraatacan ahora con intentos de censura técnica y legal, pero el genio no volverá a meterse en la botella. Eso es bueno.

Cultura

Las nuevas figuras heroicas libertarias de los libros, como Charles Knight o Carl Brun, tienen lo necesario para llegar a un público amplio. En el caso de una adaptación cinematográfica, podrían incluso crear nuevas series de culto. En el sector del cine y la música, se han cancelado tantos artistas últimamente que cada día es más fácil encontrar a uno que participe activamente en la construcción de una contracultura alternativa en lugar de arrastrarse sumisamente al rebaño woke.

Educación

Para proteger a nuestros hijos del lavado de cerebro, necesitamos urgentemente estructuras paralelas en la educación. Hay que tener en cuenta que en muchos países la educación en casa está prohibida.

Por suerte, la educación en casa siempre ha promovido ofertas alternativas y están surgiendo numerosas posibilidades educativas, incluyendo universidades completamente nuevas, «no woke», como la Universidad de Austin en Texas.

También en este sector es probable que fracasen muchos planteamientos, sobre todo los que prescinden de la transferencia de conocimientos y la medición del rendimiento. Este proceso de selección es algo bastante normal en los nuevos mercados. Sólo a través de la prueba y el error, y de la imitación y duplicación de los modelos exitosos, se puede crear un sistema mejor. Así es como funciona la evolución. No hay nada malo en ello.

Como en todas partes, la competencia estimula el negocio. Esta es mi propuesta: Para una educación escolar alternativa, debería tomarse el desarrollo humano histórico como un criterio —además del plan de estudios clásico— y enseñar a los niños no sólo los conocimientos, sino también las habilidades adecuadas, al menos en lo básico. De forma escalonada según el grupo de edad, con un grado de dificultad creciente, empezando por hacer fuego, construir una pared, coser ropa hasta llegar a los procesos metalúrgicos e informáticos.

Los jóvenes con la educación adecuada no sólo serían capaces de sobrevivir y confiar en sí mismos en base al trabajo de sus propias manos, sino que también serían capaces de entender por su propia experiencia por qué el mundo está donde está hoy, especialmente en términos tecnológicos y económicos.

La prueba de fuego de la verdadera educación debe ser: Supongamos que nos transportamos en una máquina del tiempo a la Edad de Piedra o a la Edad Media, ¿podríamos enseñar a la gente de allí algo significativo?

Finanzas

En las finanzas, las estructuras paralelas son las más avanzadas. El monopolio del dinero estatal y de los bancos centrales ya se ha roto con el bitcoin y otras criptodivisas. La importancia de esto no puede ser exagerada. Básicamente, esto cumple con el llamamiento de Hayek de quitar el monopolio del dinero a los gobiernos para que no sigamos encontrando desastres monetarios cada dos décadas.

Cualquiera que pueda pagar directamente de persona a persona sin tener que pedir permiso a intermediarios como los bancos es, naturalmente, un peligro para el régimen. Esto es especialmente cierto en tiempos en los que a los críticos no deseados se les cierran regularmente sus cuentas bancarias.

Por lo tanto, todavía podemos esperar una batalla feroz aquí, con los esfuerzos para prohibir el bitcoin bajo el pretexto de ahorrar energía. Es precisamente la crisis energética la que puede ser utilizada por el propio establishment responsable de la misma, para prohibir monedas paralelas no deseadas como el bitcoin. Lamentablemente, probablemente con el aplauso de las masas.

Pero este genio también está fuera de la botella y no será rechazado por completo. Aunque el bitcoin sea prohibido en muchos países, no lo será en todas partes y hay suficientes sucesores y variantes, incluidos los sistemas de pago respaldados por oro.

Política y sistemas sociales

La cuestión más difícil es la creación de nuevos sistemas de convivencia —es decir, nuevos órdenes políticos o sociales. Los sistemas políticos actuales se caracterizan por los falsos incentivos tanto para los gobernantes como para los gobernados. Los gobernantes no son responsables y no tienen desventajas económicas si toman malas decisiones. A los gobernados se les hace creer que pueden votar beneficios «gratuitos» para sus bolsillos. Esto politiza el monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza y conduce a constantes cambios en el «contrato social». El resultado es una lucha constante por influir en estos cambios en una dirección determinada.

La penetración en este mercado es especialmente difícil porque suele requerir una secesión, una revolución o, al menos, la obtención de una mayoría absoluta en las elecciones. Sin embargo, hay estructuras paralelas que son más fáciles de lograr.

Ciudades privadas libres

Ya he propuesto una alternativa pacífica y voluntaria: las ciudades privadas libres. Una ciudad privada libre se caracteriza por estar organizada por una empresa con ánimo de lucro, el operador de la ciudad, que actúa como «proveedor de servicios gubernamentales». Este operador también puede ser parcial o totalmente propiedad de los ciudadanos.

En esta capacidad, el operador garantiza a sus ciudadanos la protección de la vida, la libertad y la propiedad. Los servicios prestados por el operador incluyen la seguridad interna y externa, un marco legal y reglamentario predefinido y un sistema independiente de resolución de conflictos. La participación es 100% voluntaria.

Las personas y empresas interesadas celebran un «contrato ciudadano» con ella y pagan una cuota anual fija por estos servicios en lugar de impuestos. En este marco puede desarrollarse un «orden espontáneo», resultado de las actividades y decisiones voluntarias de los ciudadanos.

El operador no puede modificar posteriormente de forma unilateral el contrato con el ciudadano sin el consentimiento de éste. Las disputas entre los ciudadanos y el operador se someten a tribunales de arbitraje externos, como es habitual en la ley mercantil internacional. Si el operador ignora los laudos arbitrales o abusa de su poder, sus clientes se marchan y se enfrenta a la insolvencia.

Dado que todo el territorio está actualmente controlado por los gobiernos, el establecimiento de una ciudad privada libre requiere que el operador celebre un acuerdo contractual con un Estado existente. En este acuerdo, la «nación anfitriona» concede al operador el derecho a establecer la ciudad privada libre en un determinado territorio bajo ciertas condiciones, que incluyen la autonomía legal en varias áreas.

Los Estados pueden estar dispuestos a renunciar a parte de su poder a cambio de los beneficios prometidos. Estos incluyen, por ejemplo, la creación de empleo, la inversión extranjera y una parte de los beneficios generados por el operador. La existencia de un gran número de zonas económicas especiales en todo el mundo demuestra la voluntad básica de los países de seguir este camino.

Las ciudades privadas libres tienen una oportunidad. Eso es porque la gente no quiere ser subyugada por normas y reglamentos que no ha consentido. La gente no quiere pagar por cosas que no ha pedido. Y la gente razonable no necesita cientos o miles de leyes para convivir pacíficamente. La gente necesita un espacio seguro en el que pueda congregarse y cooperar pacíficamente, pero en el que las autoridades coercitivas le dejen en paz. Las Ciudades Privadas Libres pueden satisfacer estos deseos humanos. Los sistemas políticos existentes no pueden. Por esta razón, las Ciudades Privadas Libres tienen una oportunidad de éxito. Ya que, al final, la gente irá a donde se le trate mejor.

Es cierto que no es un camino fácil, e incluso en los países abiertos a él, requiere años de negociaciones y cambios legislativos. Sin embargo, hay que tomarlo; yo y otros estamos trabajando en él o en modelos comparables, y las primeras economías emergentes, como Honduras, se han embarcado en él. Otros proyectos en África y América Central están en proyecto. Sin embargo, en Honduras, el imperio ya está contraatacando tras la victoria electoral socialista. La ironía es que los mismos políticos que quieren deshacerse de las formas de gobierno más innovadoras del mundo, las zonas de desarrollo económico y empleo (ZEDEs) hondureñas, se llaman a sí mismos «progresistas».

Sea como sea, el impulso está ahí, y ahora hay un movimiento de Ciudades Libres en todo el mundo que quiere probar formas alternativas de gobierno. Ya sean ciudades privadas libres, zonas de prosperidad, ciudades charter, ciudades bitcoin y similares.

Comunidades intencionales

Sin embargo, en la mayoría de los lugares, los gobiernos no están dispuestos a conceder ni siquiera una autonomía limitada. ¿Qué hacer? En mi opinión, lo mejor es lo que aconsejaba el estratega militar prusiano Carl von Clausewitz: «Primero crear una base segura».

Se pueden crear pequeñas unidades por los propios ciudadanos dentro del sistema existente, aprovechando los nichos de libertad que quedan en el derecho contractual y el derecho cooperativo. También es más fácil reunir una masa crítica de personas afines que ganar unas elecciones a nivel nacional. La cooperación entre muchas unidades pequeñas sobre una base contractual también puede ser más eficiente desde el punto de vista organizativo y financiero, políticamente libre de conflictos y culturalmente autónoma, especialmente en la era digital. Este enfoque puede institucionalizarse, fundando una comunidad intencional, sobre una base contractual o como una cooperativa en un terreno definido.

Ya existen comunidades y asentamientos de valores puramente idealistas que suelen tener ideales colectivistas e igualitarios (propiedad comunitaria, veganismo, igualdad salarial para todos, etc.). Suelen estar vinculadas a un único líder fuerte. Su principal problema es que suelen deshacerse relativamente pronto debido a la innegable diversidad de personas y sus intereses.

Por lo tanto, las comunidades intencionales de éxito deberían intervenir lo menos posible en la forma en que sus miembros configuran sus vidas, sino que deberían tener como lema «vive y deja vivir». Deben limitarse a presuponer ciertos valores comunes que protejan la voluntariedad, la libertad, pero también la cohesión en la comunidad.

En este sentido, las ideas rectoras de una comunidad intencional pueden ser: la libertad de contrato, la propiedad privada, la autodeterminación y la economía de mercado, así como la voluntad de ayudar, el interés por el bienestar de los semejantes, así como, en determinadas regiones, el deseo de conservar y transmitir la propia lengua y cultura.

Por supuesto, en estos casos siguen siendo aplicables todas las leyes estatales; pero al menos en el ámbito de la seguridad, la resolución de conflictos y la armonía social, puede establecerse una coexistencia más agradable mediante este diseño. Además, la comunidad intencional puede intentar establecer gradualmente sus propios sistemas paralelos en las áreas de suministro de energía, educación y seguridad social, con el fin de evitar los sistemas existentes tanto como sea posible dentro de los límites de las posibilidades legales. También es concebible la creación de su propia (cripto)moneda o el uso de una ya existente. Permitiendo a la comunidad intencional rechazar a los solicitantes y despedir a los que incumplen las normas, es posible una selección positiva.

Conclusión

Deberíamos intentar poner en marcha estructuras paralelas inmediatamente para no quedarnos aislados en los próximos tiempos turbulentos. Es algo bueno. Se pueden crear nuevas comunidades de valores. La gente se conoce y se ayuda. El camino que se recorre da confianza, a menudo es incluso divertido, y al hacer en lugar de hablar, se separa el trigo de la paja.

Siempre sigue de alguna manera. Depende de nosotros cómo.

Escupamos en nuestras manos y pongámonos a trabajar.

