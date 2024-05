¿Puede el presidente estadounidense Joe Biden enfrentarse a un impeachment por su ambigua posición hacia Israel? Eso parece, de acuerdo con la propuesta que presentó el congresista republicano Cory Mills, quien explica cómo el mandatario está presionando al Estado judío, su mayor aliado en Medio Oriente, de suspender su financiación —previamente aprobada en la Cámara— si no detiene las operaciones contra el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza.

Y es que en los último días, la Administración demócrata no solo suspendió el envío de 3500 bombas, sino que además el presidente declaró a CNN sus intenciones de cancelar el despacho de proyectiles de artillería y otras armas a Israel “si entran en Rafah”, la ciudad ubicada en la frontera con Egipto.

Decir por momentos que apoya a Israel, y en otros que va a suspender el envío de armamento, termina poniendo a Biden en una posición complicada que lo convierte en blanco de críticas por cómo se interpreta su política exterior frente a enemigos de la primera potencia mundial. En otras palabras, el presidente está viendo las consecuencias de sus desaciertos que podrían generarle un alto costo político. Para Mills, esta conducta justifica “el impeachment, la destitución del cargo y la descalificación para ocupar cualquier cargo futuro en los Estados Unidos”.

También podría haber intenciones partidistas por parte de Joe Biden. Eso es lo que sugiere Andrew Clyde, otro congresista para quien “el nefasto motivo detrás de la decisión de nuestro comandante en jefe, de condicionar la ayuda estadounidense a Israel, es apaciguar a los izquierdistas radicales y a los simpatizantes de Hamás antes de las elecciones de 2024”.

Si bien es un argumento particular del representante, los hechos podrían sugerir que tiene razón. Universidades estadounidenses aún se enfrentan a los estragos que causaron las violentas protestas antisemitas y que incluyeron la toma de instalaciones por parte de manifestantes progresistas. Allí, se pedía a las instituciones y a la Administración demócrata cortar lazos con Israel.

Por otro lado, hay una cuestión de doble vara que no pasa inadvertida. Se trata del juicio político que enfrentó el expresidente Donald Trump en el año 2020 por supuesto abuso de poder y obstrucción a la justicia. En ese entonces, se le señaló de frenar el envío de ayuda a Ucrania a cambio de que el presidente Volodímir Zelenski investigara a Joe Biden por los turbios negocios de su hijo en ese país. El exmandatario fue absuelto y ahora los demócratas callan ante las presiones de Biden a Israel.

Lo cierto es que al presidente Joe Biden se le viene una avalancha justo en meses previos a las elecciones presidenciales. Si bien una solicitud de juicio político podría no prosperar debido a la mayoría demócrata en el Senado, hay otras muestras de descontento en el Congreso.

En total, 48 senadores republicanos presentaron una resolución que condena cualquier acción de la Administración Biden para retener municiones a Israel. Lo responsabilizan de “dar la espalda” a Jerusalén y que si este tipo de política se mantiene “los terroristas recibirán el mensaje de que si explotan a los civiles de esta manera, obtendrán un pase y sus víctimas serán castigadas”.

Se calcula que más de un millón de palestinos están refugiados en Rafah por el desplazamiento que implica el conflicto en Gaza, algo que estarían aprovechando los terroristas para resguardarse y seguir manteniendo rehenes israelíes y estadounidenses.

The Biden Administration’s decision to pause the transfer of weapons to Israel only empowers Hamas.

Joined Senator @LindseyGrahamSC and colleagues in introducing a resolution condemning this decision.https://t.co/Ng8X7LRVou

— Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) May 10, 2024