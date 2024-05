Desde que Gustavo Petro amenazó con convocar a una constituyente si el Congreso no aprueba sus polémicas reformas se encendieron las alarmas tanto dentro como fuera de Colombia. Y es que el inquilino de la Casa de Nariño había prometido durante la campaña para las elecciones presidenciales que no intentaría reescribir la Constitución, pero haber cambiado de opinión una vez en el poder ya genera preocupación en la prensa internacional. Es por ello que el prestigioso medio británico Financial Times advirtió este viernes sobre la “radicalización” de Petro, al que incluso comparó con el fallecido dictador venezolano Hugo Chávez.

“Algunos analistas ven similitudes potenciales con Hugo Chávez, el difundo dictador izquierdista venezolano que, tras asumir el cargo en 1999, convocó a una asamblea constituyente para evadir el Congreso y las cortes”, se lee en el artículo titulado El líder izquierdista colombiano se radicaliza en su intento de reescribir la Constitución. A esto agrega la profesora venezolana de ciencias políticas en la Universidad Javeriana de Bogotá que “ambos líderes consideran que su proyecto político es una forma de acabar con todo el sistema existente y crear un marco institucional totalmente nuevo y ajustado a sus propias necesidades”.

Peligrosas contradicciones

El Financial Times no pasa por alto que Petro había prometido no modificar la Constitución y ahora, ante la “frustración” de haberse desvanecido la coalición oficialista que había logrado conformar inicialmente en el Congreso y ver frenados sus proyectos, “ha dicho que quiere crear asambleas populares para implementar reformas (sin pasar por el Congreso y los tribunales) y ha insinuado que podrían enmendar la Constitución, alarmando a los grupos de derechos humanos y a políticos de la oposición”. La preocupación radica en cómo lo logrará, pues el medio británico recuerda que justamente al no tener mayoría en ninguna de las dos cámaras, el mecanismo para convocar a una constituyente “es un misterio”.

“El propio Petro ha alimentado la confusión con referencias vagas o contradictorias. En algunos discursos ha dicho que quiere que se convoquen asambleas populares para aplicar la carta magna vigente. En otras ocasiones ha sugerido que el proceso de redacción de una nueva constitución ya ha comenzado porque el pueblo lo ha iniciado espontáneamente”.

Y es que justamente invocar al “pueblo” ha sido la excusa de regímenes autoritarios como el venezolano para reformar todo el marco jurídico del país, secuestrar las instituciones y atornillarse en el poder. No hay que olvidar que Gustavo Petro, al igual que Hugo Chávez en 1999, prometió en campaña no buscar la reelección –no establecida en la legislación colombiana vigente –, pero hace apenas un par de días sugirió que seguirá “hasta donde el pueblo diga”, agregando una frase que, no en vano, recuerda el discurso chavista: “Si el pueblo dice más adelante, más adelante iré”.