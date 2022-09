En el programa 60 Minutes del pasado domingo, el presidente Biden declaró que «la pandemia ha terminado», pero rápidamente añadió que «todavía tenemos un problema con el COVID, todavía estamos trabajando mucho en ello».

Biden reiteró entonces: «Pero la pandemia ha terminado» y su prueba fue el hecho de que «nadie está usando máscaras. Todo el mundo parece estar en buena forma. Así que creo que está cambiando, y creo que este es un ejemplo perfecto de ello».

La posición prevaricadora de Biden de que «se ha acabado» pero «todavía tenemos un problema» es exactamente lo que hemos llegado a esperar del régimen cuando se trata del covid. Después de todo, la administración de Biden sigue apoyando con entusiasmo los mandatos de vacunación del Pentágono y en los tribunales federales la administración sigue impulsando una variedad de mandatos federales, incluyendo mandatos de máscaras para viajes aéreos y varios programas federales de educación como Head Start. Los federales siguen queriendo vacunas obligatorias para los contratistas federales. Los viajes a los Estados Unidos siguen exigiendo una prueba de vacunación. Incluso se espera que el gobierno federal anuncie «al menos una prórroga adicional a la emergencia actual».

En otras palabras, la administración no está actuando como si la «pandemia hubiera terminado» en términos de política real.

Sin embargo, en sus comentarios públicos, Biden contradice a los expertos en los que tanto se apoyó la administración para avivar las llamas del amado pánico covídico del régimen. Como mostró Erin Prater de Fortune esta semana, los guardianes habituales de la «ciencia» covídica no están de acuerdo con Biden en que la pandemia ha terminado. Michael Osterholm, del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas, afirma que es demasiado pronto para saber si la pandemia ha terminado. Los comentarios de Biden «no fueron bien pensados», dice Osterholm. Por su parte, Georges Benjamin, de la Asociación Americana de Salud Pública, dice que el presidente «claramente se equivocó al hablar» y «tenemos que tener muy claro que la pandemia no ha terminado».

Al menos esta gente está siendo coherente. Según las propias estadísticas de los CDC, en las últimas semanas han muerto más de 300 personas por día de covirus, y la «transmisión comunitaria» sigue figurando como alta en la mayor parte de los EEUU. Los nuevos casos diarios siguen donde estaban durante gran parte de 2020 y 2021.

No es difícil ver por qué la administración se ha olvidado de repente de toda la supuesta ciencia que los responsables políticos azuzaron repetidamente para exigir apoyo a innumerables mandatos estatales y federales de vacunas forzadas, cierres patronales y de empresas. La actual coalición gobernante del régimen, el partido demócrata, tiene miedo de perder a lo grande en las elecciones de noviembre, así que también quiere contarle a la gente lo maravilloso que es todo. Si no hubiera elecciones dentro de dos meses, es seguro que estaríamos escuchando todo sobre lo terrible que es la pandemia.

Pero, hay elecciones, y eso significa que Biden tiene que salir a hablar de que la pandemia no es gran cosa, que todo el mundo debería dejar de quejarse de la inflación y que las cosas están bien.

La mayoría de los americanos de a pie declararon que la pandemia había terminado hace muchos meses

Ganar las elecciones, después de todo, requiere al menos alinear de alguna manera las posiciones públicas del partido con la opinión pública existente en el período previo al día de las elecciones.

Y eso es exactamente lo que está haciendo Biden. No quedan suficientes ideólogos comprometidos con el fenómeno de la covariedad para asegurar la victoria del partido. Sólo en ciertos bastiones de la izquierda una parte considerable del público votante considera realmente que «la pandemia» es una prioridad. Sí, uno seguirá encontrando muchos verdaderos creyentes en la zona de la bahía, o en la ciudad de Nueva York, o en Martha’s Vineyard. Y, naturalmente, esta actitud prevalece en innumerables ciudades universitarias de todo el país, donde, asombrosamente, los impulsores de los lápices de las universidades siguen haciendo cumplir los mandatos de vacunación. El pánico pandémico también sigue siendo popular entre las élites corporativas, cuya principal preocupación en 2022 es, aparentemente, ser soldados leales para el régimen.

Sin embargo, en la mayor parte del mundo real, que incluye al menos a la mitad de los votantes americanos, la gente hace tiempo que ha superado esta situación. Prácticamente nadie lleva ya máscaras, ni se aísla en caso de «posible exposición», ni hace cola para recibir el siguiente refuerzo. Este tipo de cosas pueden parecer normales en California o en el Ayuntamiento de Chicago, pero pocos ciudadanos de a pie escuchan ya las habituales arengas de los burócratas sanitarios.

Y lo que es más importante, es muy poco probable que si Biden saliera en la televisión y anunciara que «¡la pandemia es realmente mala ahora, chicos!», mucha gente le hiciera caso.

Las pandemias terminan cuando el público lo dice

Así que ahora estamos viendo que la pandemia termina exactamente como esperábamos que lo hiciera. Según la colmena de investigadores sanitarios financiados por el gobierno, la pandemia aún no ha terminado, y siguen diciendo «¡no tan rápido!». Pero en, la práctica, la pandemia ha terminado porque la gente cree que ha terminado.

En 2020, aquí en Mises.org publicamos una columna titulada «Las pandemias se acaban cuando el público decide que se acaban», en la que explorábamos este fenómeno de desconexión entre la pandemia «oficial» y la pandemia en la práctica. La conclusión fue exactamente la que sugiere el título. Si el público termina de aceptar las «medidas pandémicas» del régimen, la pandemia ha terminado funcionalmente. Como explicó The New York Times en mayo de 2020:

Las pandemias suelen tener dos tipos de finales: el médico, que se produce cuando la incidencia y las tasas de mortalidad caen en picado, y el social, cuando la epidemia de miedo a la enfermedad disminuye. «Cuando la gente pregunta: ‘¿Cuándo acabará esto?’, está preguntando por el final social», dijo el Dr[.] Jeremy Greene, historiador de la medicina en Johns Hopkins. En otras palabras, el final puede producirse no porque una enfermedad haya sido vencida, sino porque la gente se cansa del modo de pánico y aprende a vivir con una enfermedad

O, como dijo Scientific American en marzo de este año:

«Cada vez que la gente entra en las tiendas sin máscaras o incluso simplemente entra en las tiendas por placer, están indicando que piensan que la pandemia está disminuyendo, si no ha terminado», dice [la historiadora de pandemias Marion] Dorsey. Haya o no una declaración oficial de algún tipo, «no creo que nada tenga realmente sentido hasta que, como sociedad…, actuemos como si lo tuviera». El autor e historiador John M. Barry, que escribió una de las crónicas más definitivas de la pandemia de 1918 —La Gran Gripe: The Story of the Deadliest Pandemic in History— (La gran gripe: la historia de la pandemia más mortífera de la historia) ha llegado a una conclusión similar. Una pandemia termina «cuando la gente deja de prestarle atención», dice.

Sin embargo, ni siquiera el final «médico» de una pandemia es tan sencillo como parece. Dado que es poco probable que el covirus desaparezca, queda por saber si las infecciones y las muertes se encuentran en tasas «estables» o si se ha alcanzado la inmunidad de rebaño. Cualquiera de las dos cosas sugeriría el fin de una pandemia, pero no es sencillo. Como señala en mises.org el Dr. Michel Accad:

Aunque la inmunidad de rebaño puede ser un fenómeno real que puede tener lugar en determinadas circunstancias cuando las poblaciones están sometidas a una enfermedad contagiosa, es importante reconocer que la inmunidad de rebaño no es un concepto que tenga ningún valor práctico para establecer políticas de salud pública. Por un lado, no hay una forma objetiva de establecer que se ha alcanzado la inmunidad de rebaño, ya que una tasa «estable» de nuevas infecciones es una noción subjetiva. Lo que es una tasa de infección estable o tolerable para mí puede no serlo para usted.

Así que, a falta de que la enfermedad desaparezca por completo, no hay una definición clara de cuándo desaparece una pandemia.

Seguirán aferrándose a sus poderes pandémicos

Sin embargo, los verdaderos creyentes en los encierros y las vacunas forzadas probablemente seguirán debatiendo bajo qué condiciones se puede «permitir» que la gente viva su vida sin la intervención de los expertos en salud. Además, como hemos visto, el régimen no renuncia a sus nuevos poderes.

Sí, la gente está aburrida de la emergencia actual y ya no escucha. Pero eso no significa que no puedan ser engañados por la próxima «emergencia», ya sea una crisis de racismo, de falta de abortos o del clima. Por eso la administración seguirá demandando en los tribunales federales para mantener vivas sus prerrogativas de imponer mandatos de vacunas, cierres de fronteras, mandatos de máscaras y más. Puede que el régimen haya admitido que la gente no está escuchando sobre la covacuna en este momento, pero eso no significa que el régimen vaya a ceder voluntariamente un ápice de poder.

Es decir, esperen que el presidente actual —y todos los futuros presidentes, también— insistan en que pueden seguir gobernando por decreto con impunidad siempre que haya una «emergencia». ¿Cuándo hay exactamente una emergencia? Siempre que los políticos federales decidan que la hay. Nuestro trabajo es asumir que están mintiendo.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Ryan McMaken es editor sénior en el Instituto Mises. Ryan tiene una licenciatura en economía y una maestría en políticas públicas y relaciones internacionales de la Universidad de Colorado. Fue economista de vivienda para el estado de Colorado