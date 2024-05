Falta poco para que marcas mundialmente conocidas se tiñan con los colores de la bandera LGBT. La razón es que el mes del orgullo (celebrado en junio) representa una gran excusa para activar campañas de marketing y generar ventas. Es una estrategia que aplican muchas empresas, sobre todo en Estados Unidos.

Sin embargo, el impacto de dichas campañas ya no es el mismo. Gran parte del público reconoce cuando se trata de promociones forzadas, por lo que algunas compañías ahora son más tímidas a la hora de promocionarse. Target es un ejemplo, tras haber perdido 9000 millones de dólares en valor bursátil por incursionar en la moda woke en sus tiendas el año pasado a través de la “Pride Collection”.

La directiva de la cadena de tiendas departamentales ofrecerá solo “ropa para adultos” y artículos para el hogar con el tema del orgullo “en tiendas seleccionadas”. Posiblemente es una manera de disimular la errónea imposición de la agenda progresista que se materializó en sus sucursales con ropa para bebés (a pesar de que estos no tienen aún conciencia de preferencias sexuales), cuadernos para niños alusivos a personas “queer” o prendas que ayudaban a disimular genitales para menores que se “avergonzaran” de sus cuerpos.

Target has gone completely woke. They’re now selling tucking and binding clothing for little kids. pic.twitter.com/MQZ1YDhm0f

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) May 23, 2023