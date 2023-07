El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, esquivo responder qué es una mujer cuando el candidato de Vox, Santiago Abascal, le preguntó en el debate de TVE. El silencio del mandatario potenció el remate de campaña de su adversario en Murcia para las elecciones generales de este domingo 23 julio, en las que están en juego 350 escaños en el Congreso y 208 en el Senado (ya que 57 de los 265 senadores entran por designación autonómica).

Si bien Abascal no tiene garantía de que su participación en el debate cambie la intención de voto, confía en que su discurso posicionó el mensaje de Vox “que importa a los españoles y que estaba fuera del foco de la campaña”. Pese a las diferencias superficiales de forma, Sánchez y su vicepresidente y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, unieron fuerzas en el cara a cara para atacar sin piedad a líder de la derecha española.

#Murcia

Mucha pegatina de colorines, mucho semáforo con falda, mucho punto violeta y mucho ministerio inútil pero si les preguntas no tienen ni idea de lo que es una mujer Solo VOX defiende a las mujeres de su borrado, de la suelta de violadores y de la inseguridad… pic.twitter.com/C3AP71rqDD — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 21, 2023

Presumiendo de los siete millones de españoles conectados en el último debate trasmitido sin la asistencia del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el máximo referente de Vox confesó a OkDiario que resultó “muy satisfactorio poder afrontar no sólo algunos temas que importan, sino otros temas que la izquierda ha metido en el debate político y que nosotros nos atrevemos a confrontar con toda claridad”.

¿Cómo cuáles? “Lo más significativo del debate fue comprobar que el gobierno fue incapaz de decir qué era una mujer para ellos. No me lo contestaron durante toda la noche. Son incapaces de responder a esa pregunta. El gobierno más feminista de la historia, el gobierno que se pone la pegatina morada, el gobierno que acusa a todos los demás de machismo, el gobierno que decía que iba a proteger a las mujeres de la violencia contra la mujer y que no reduce los crímenes y que encima acaba consiguiendo que haya más violaciones en España y pone de patitas en la calle a los peores criminales sexuales. Ese gobierno es incapaz de contestar qué es una mujer”.

Contra la ideología de género

El silencio de Sánchez y Díaz ante la pregunta “qué es una mujer” significa para el abanderado de Vox que “el gobierno es un peligro para las mujeres. Eso quedó claro. Hubo un momento en que no querían hablar de ello y empezaron ‘que en la vivienda, la educación, la sanidad’ y fui yo el que tuve que decir ‘oiga, que a nosotros no nos da ningún miedo, que nosotros no somos como otros partidos que rehúyen estas batallas'”.

En la víspera del cierre de campaña, Abascal fustiga que “son incapaces de decir que una mujer es una persona de sexo femenino”, mientras recalca que “el Gobierno ha borrado a las mujeres con la ‘ley trans’. Las ha desprotegido con la ‘ley del sólo sí es sí‘, al crear una ley de violencia de género para protegerlas, que lo único que hace es criminalizar a los hombres y no reduce esa violencia”.

Eso es verdad. Desde que la normativa fue votada en el Congreso de los Diputados de España con 205 votos a favor y 141 en contra, el pasado 26 de agosto, y entró en vigencia en octubre, esta legislación —que impulsó la ministra de Igualdad, Irene Montero, del partido de izquierda Podemos— ya reporta el infame récord de 1025 delincuentes sexuales sentenciados que han sido beneficiados con la reducción en sus penas.

Si Abascal gana los comicios promete derogar “todas las leyes que se inspiren en la ideología de género: la Ley de Violencia de Género, que no protege a las mujeres, la ‘ley trans’, que borra a las mujeres, y la ‘ley del sólo sí es sí’, que las pone en verdadero peligro.

Así de claro tiene sus primeros pasos si llega a la Moncloa. “Nosotros vamos a derogar todas esas leyes y, desde luego, no vamos a permitir que un psicópata, un violador, un criminal sexual peligrosísimo, ponga en peligro a más mujeres ni excarcelarlos antes de tiempo como hacen ellos, ni llevándolos a una cárcel de mujeres”.

El objetivo de Vox: presidir el Gobierno o ser decisivos en él

En la previa al cierre de campaña de Abascal hay optimismo. Su objetivo es presidir el gobierno o ser decisivos en él. Esto último previendo conformar una coalición con Núñez Feijóo si el PP se queda con la mayoría de los escaños, como pronostican la mayoría de las encuestas. Reprocha que Sánchez difunda que en Europa hay gran preocupación con el ascenso de ministros de Vox o miembros de Vox en un gobierno cuando lo cierto es que la excepción ibérica es que hay ministros comunistas en un gobierno europeo mientras Vox está bien relacionado en Italia, Polonia, Hungría, Suecia, Finlandia y República Checa.

¿Cuántos primeros ministros socialistas han apoyado a Sánchez?, se pregunta Abascal. “Ninguno”, responde sin tapujos.

La única incertidumbre es que estas elecciones se convocaron “con mala intención en mitad del verano, en la época en la que todas las familias están de vacaciones. En un momento en el que no se quiere dar a Correos los medios materiales y los medios humanos para poder hacer frente a esa avalancha de peticiones de voto por correo y que puedan terminar en una situación en la que miles de personas no votan”.

Frente a ello, el candidato de Vox espera que el resultado no se juegue por unos pocos votos o el país entre en una gran disputa.