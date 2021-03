No ha pasado una semana desde que Nicolás Maduro limitó la cantidad de litros de diésel que los transportistas y dueños de camiones de carga pueden surtir en sus vehículos y ya las colas se desbordan en las estaciones de servicio de Venezuela. En Twitter abundan las imágenes.

Cuatro fuentes de Petróleos de Venezuela confirmaron a Reuters que la escasez de gasolina aumenta con la entrada en vigencia del racionamiento del suministro de diésel en el país.

La situación es crítica. La Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros calcula que el consumo actual de diésel en el país se ubica en unos 100.000 barriles diarios pero la estatal solo produce 25000 barriles diarios, lo que significa 75 % por debajo de la demanda nacional.

Los números en contra presionan a Maduro. Su orden es solo abastecer entre 100 y 200 litros por camión. Ese límite en los litros permitidos obliga a los conductores a padecer en filas al menos tres días porque la mayoría de las unidades tienen una capacidad de 1200 litros.

Es un drama sin un fin a corto plazo considerando que el último cargamento de 1,8 millones de barriles de diésel importado desde que recibió de la compañía india Reliance Industries en noviembre. Sin embargo, un millón ellos se derivó a Cuba.

El stock actual de diésel en Venezuela solo alcanza hasta “final de marzo” revela Nuevo Herald. Eso significa que “estamos hablando de una dificultad sin parangón en los últimos tiempos” sostiene Jesús Rodríguez, presidente de la cámara de comercio de Puerto Cabello, sede del puerto de contenedores más grande del país frente al Mar Caribe.

Para otros, el país está “a puertas de una verdadera crisis”. Esa es la voz de Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, quien sostiene que “toda la producción industrial en Venezuela y la distribución de mercancía depende del diésel”.

La escasez era previsible. Las primeras fallas en el suministro comenzaron el año pasado con la escasez generalizada de gasolina. Maduro empezó, entonces, a importar gasolina desde Irán.

Pero esta salida es paliativa frente a las condiciones de las refinerías de Amuay y El Palito, que permanecen con dificultades técnicas para mantenerse operativas debido a la falta de inversión y de mantenimiento oportuno. Las inversiones para recuperarlas requieren de 25000 millones de dólares por año durante una década para alcanzar un nivel de producción de 3 millones de barriles diarios.

Por ahora, PDVSA y su homóloga iraní NIOC desafían las sanciones de Estados Unidos con un acuerdo de intercambio, en cual Teherán envía gasolina a Caracas y los buques retornan con combustible para aviones.

El acuerdo se describe como un “viaje perfecto” en la industria marítima, ya que los petroleros viajan completamente cargados en ambas direcciones.

El monitor de exportaciones de petróleo Tanker Trackers informó de que el petrolero iraní Forest, de gran tamaño, atracó en la refinería de El Palito el pasado 20 de febrero y descargó 44 millones de litros de gasolina, aproximadamente 277.000 barriles. Ese es hasta ahora el último desembarco registrado.

El Forest es el tercer buque de bandera iraní que llega en las últimas semanas, después de que el Faxon y el Fortune entregaran unos 400.000 barriles a finales de enero.

Es como una película, literalmente. Lo que sucede en el país Tanker Trackers lo encaja en la trama de la cinta Lord of war porque es “exactamente lo que pasa a diario a Venezuela”.

Sin dejar de un lado que “una gran parte de las exportaciones de los buques NITC (Compañía Nacional de Cisterna Iraní) aún no se han identificado porque mantienen sus transpondedores AIS apagados antes de cualquier paso de agua obligatorio”.

This is EXACTLY what we see happening daily in Venezuela.

Well, guess what. It doesn't work.https://t.co/F705ULWs5H

— TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) March 6, 2021