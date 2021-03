¿Se viene la centro-derecha en Argentina? ¿Terminó el «zurdaje» que anticipó Mirtha Legrand cuando comenzaba el kirchnerismo?

A veces la política tiene expresiones testimoniales, de referentes o frentes partidarios que desean manifestar alguna posición determinada, aunque la misma no tenga un correlato en las demandas del electorado. Propuestas que, más allá del caudal de votos que se lleven, desean expresarse en el debate de ideas. Pero viendo los últimos movimientos en los armados políticos preelectorales, todo parece indicar que hay una fuerte demanda de posiciones de la centro-derecha.

Es que, durante muchos años, el panorama político argentino estuvo absolutamente dominado por expresiones que iban del centro a la izquierda. Desde el socialismo más ortodoxo de los partidos tradicionales trotskistas, pasando por la “realpolitik” filochavista del kirchnerismo, hasta la socialdemocracia que representó Cambiemos. Todo el debate político argentino desde 2003 estuvo monopolizado por el colectivismo estatizante. Era hora de que la opinión pública demandara algo distinto.

Los liberales sean unidos

Esta semana tuvo lugar una foto que mucha gente esperaba (y que preocupa un tanto al macrismo). Bajo el nombre “¡Vamos!”, distintos espacios liberales y conservadores acordaron un frente común, que podría presentarse en conjunto para dirimir las primarias de agosto. Allí se encontraron los dirigentes de Recrear, liderado por Ricardo López Murphy, Avanza Libertad, de José Luis Espert y Javier Milei y Uni2, donde militan Agustín Etchenbarne, Gustavo Lazzari y compañía. También dijo presente la vieja Ucedé, que busca retomar su actividad en varias provincias, el joven Partido Libertario y la agrupación de Cynthia Hotton.

El principio de acuerdo fue bien recibido por los seguidores de todos los espacios, pero todavía falta. Armadores de todos los grupos coinciden off the record que esto no es más que un primer paso y que todavía hay que acordar la letra chica. Al menos, por ahora, no hay ningún conflicto en el horizonte y, sinceramente, todos los dirigentes parecen haber comprendido que el camino es la unidad. Hay lugar para una oferta electoral liberal o de centro-derecha, pero no tanta como para darse el lujo de ir divididos y enfrentados en los mismos distritos.

¿Peronismo Republicano?

El excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, lanzó su «peronismo republicano», de la mano de dirigentes peronistas no kirchneristas como Claudia Rucci. El espacio representa una versión de centro-derecha del peronismo que se diferencia del Frente de Todos. Sus dirigentes acusan al oficialismo de querer llevar a la Argentina por una senda “venezolana”, por lo que proponen un rumbo distinto, pero con estética y retórica justicialista conservadora.

Es evidente que este grupo tendrá como destino la interna de Juntos Por el Cambio, donde ya hay varios espacios divergentes: la social democracia que expresa la UCR y la Coalición Cívica y el PRO diverso de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Todo parece indicar que el intendente porteño simpatizaría más con el centenario partido y la exministra de Seguridad con el nuevo espacio de Pichetto. El mismo Mauricio Macri celebró el lanzamiento del nuevo grupo, por lo que se podría leer entre líneas, que el peronismo republicano llega solamente para aspirar espacios de poder y correr un poco a la derecha a Cambiemos, pero bajo el liderazgo del expresidente.