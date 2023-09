Los progresistas y los socialistas han logrado apoderarse del terreno moral gracias al uso de una propaganda eficaz. Estos santurrones ultracrepidarios se postulan como paladines de la caridad, por su apoyo a la redistribución económica y al Estado del bienestar. Y condenan el capitalismo por fomentar la codicia.

Dejemos las cosas claras. El capitalismo es el único sistema económico (si es que la libertad de poseer y vender bienes puede llamarse realmente sistema) en el que florece la virtud de la caridad. Es más, la caridad ni siquiera puede existir en el paradigma progresista-socialista. La verdadera caridad sólo puede existir en el contexto de la propiedad privada.

Un aspecto esencial de la caridad es la abnegación. La caridad puede adoptar la forma de donaciones y voluntariado. En estos casos, el donante sacrifica dinero, bienes o tiempo, que podría haber utilizado en su propio beneficio.

Lo contrario es lo que proponen socialistas y progresistas. En lugar de sacrificarse a sí mismos, estos santurrones “sacrifican” los recursos de otras personas y dicen ser caritativos por hacerlo. Sería como si una iglesia pidiera comida para ayudar a alimentar a los sin techo, y yo “ofreciera” la comida de mis vecinos asaltando sus despensas. Como explicó Murray Rothbard, “es fácil ser llamativamente compasivo cuando se obliga a otros a pagar el coste”. Al obligar a los contribuyentes a ayudar a los necesitados, los socialistas y progresistas eluden el autosacrificio que exige la caridad.

Si un carterista roba a Pedro para pagar a Pablo, el carterista no está siendo caritativo. Y tampoco lo es Pedro, porque no tuvo elección en el asunto. La libertad de elegir si ayudar o no ayudar es un requisito previo para la auténtica caridad. “La virtud y la moralidad requieren la libertad de hacer el bien y el mal”, escribió Rothbard. “Si no hay más opción que hacer el bien, entonces no hay moralidad ni virtud”. (Curiosamente, si las donaciones obligatorias son caritativas, ¿no tendrían que admitir los progresistas y socialistas que los ricos (que son los que más impuestos pagan) son las personas más caritativas de todas?) Además, la naturaleza coercitiva de la “caridad” socialista y progresista destruye la motivación para ayudar a los demás. Como escribió Frank Chodorov:

“…nosotros, que no tenemos derecho a poseer, ciertamente no tenemos derecho a dar, y la caridad se convierte en una palabra vacía; en un orden socialista, nadie necesita pensar en un vecino desafortunado porque es deber del gobierno, el único propietario, ocuparse de él…”.

La caridad en el capitalismo, el progresismo y el socialismo

Por ello, el gasto público tiende a desplazar al gasto y la inversión privados. Los economistas llaman a este fenómeno desplazamiento. El auge del Estado del bienestar, por ejemplo, ha desplazado a la caridad privada. Un informe de Citigroup afirma: “En los países con un gasto público más elevado, existe la sensación de que cualquier deuda con la sociedad se ha saldado a través de la factura fiscal de un individuo o una empresa. Donde hay menos gasto público, hay una mayor sensación de que se debe algo”. Esta distinción marca la tendencia del gráfico 29″.

Algunos podrían argumentar que los países con Estados del bienestar más generosos son suficientemente capaces de cumplir la tarea del bienestar social.

Este argumento trata el gasto privado y el público como equivalentes, cuando en realidad no son directamente comparables. En un estudio de 2007, James Rolph Edwards señala que “se calcula que los organismos públicos de redistribución de la renta absorben alrededor de dos tercios de cada dólar que se les presupuesta en gastos generales, y en algunos casos hasta tres cuartas partes de cada dólar… En cambio, los gastos administrativos y otros gastos de funcionamiento de las organizaciones benéficas privadas absorben, por término medio, sólo un tercio o menos de cada dólar donado, dejando los otros dos tercios (o más) para ser entregados a los beneficiarios.” (Énfasis añadido).

Pero el panorama es aún peor. Utilizando una estimación del coste impuesto por los impuestos, Edwards descubre que hay que gravar casi 5 dólares por cada dólar de prestaciones. No sólo se desincentiva el trabajo, el ahorro y la inversión de quienes están sujetos a este impuesto ridículamente ineficaz, sino que también se desincentiva la productividad de los beneficiarios de las ayudas.

Como señala conmovedoramente Edwards:

“En un cuidadoso experimento, James Andrioni (1993) estimó que 71 centavos de contribución caritativa privada son desplazados por cada dólar gravado y presupuestado para la ayuda gubernamental… Debido a esta compensación, así como a los menores ingresos del trabajo debido a la reducción del tiempo de trabajo de los receptores de la ayuda, el coste de los recursos de la burocracia administrativa, y los otros costes de las transferencias obligatorias de ingresos discutidos anteriormente, los programas del gobierno federal pueden en realidad haber aumentado la cantidad de pobreza y generado una clase dependiente de receptores de ayuda.” (Énfasis añadido)

Si bien estos argumentos se refieren a la posición progresista del Estado del bienestar, ¿qué ocurre con la socialista? China es el ejemplo obvio para los países socialistas.

Para demostrar vívidamente lo destructivo que ha sido el socialismo en China para la virtud individual, consideremos cómo en 2011 una niña pequeña fue atropellada por una furgoneta, que se detuvo un momento antes de atropellarla lentamente. Ninguna de las personas de alrededor la ayudó mientras se retorcía de dolor. Como consecuencia, volvió a ser atropellada. Esta vez por un camión. Durante otros 7 minutos, nadie ayudó a la niña de 2 años.

Debido a esta falta de moralidad pública, el Partido Comunista Chino ha asumido el papel de padre. El PCCh despliega vallas publicitarias con mensajes como “una sociedad civilizada empieza por ti y por mí”. Publica anuncios en televisión diciendo a los padres que es su responsabilidad enseñar a sus hijos un comportamiento civilizado. Leland M. Lazarus explica que “Xi Jinping intenta utilizar el Estado de Derecho como base de los principios morales en China. Un frecuente anuncio de televisión muestra a una niña estudiando, a un joven nadando y a una pareja de ancianos cogidos de la mano. El narrador dice con una relajante voz masculina: “Siempre estaré a tu lado”. La niña mira al cielo. Siempre te protegeré. El joven nadador mira hacia arriba. Siempre puedes confiar en mí… al final la pantalla se vuelve negra y aparecen dos caracteres: fa lu 法律. La ley”.

Este no es el modelo de una sociedad caritativa. Como ya se ha subrayado, la verdadera caridad exige libertad de elección. El método del planificador central, tanto en la visión socialista como en la progresista, elimina la interacción individual que es fundamental para formar y construir las costumbres del pueblo.

Caridad y libertad

La caridad bajo el capitalismo es genuina, porque el donante está sacrificando su propia riqueza voluntariamente. La llamada caridad santificada y buscada por socialistas y progresistas es lo contrario. Bajo una fachada de caridad, abogan por la tiranía y el control -como si fuera la solución más obvia, y cualquiera que se oponga a ellos fuera irremediablemente malvado- justificando su poder con la excusa de que están ayudando a los demás.

Recibir un cheque en el correo de algún burócrata lejano que no conoces, con dinero tomado de todos pero entregado indiferentemente, no es ni de lejos lo mismo que interactuar con los individuos que te están ayudando. Esto ayuda a explicar por qué Meina Cai et al. (2022) encuentran que “el vínculo entre individualismo, capitalismo y bienestar colectivo es más complicado de lo que creen los críticos del capitalismo. Encontramos que en lugar de contribuir al comportamiento antisocial, el individualismo contribuye al comportamiento prosocial y podría decirse que a la mejora moral.” Pensemos, por ejemplo, en mi amigo Timmy, que hace poco terminó de correr por todo el país para recaudar fondos para una causa en la que cree. Timmy fue capaz de conectar su pasión y su impulso por hacer algo bueno de una forma que sólo es posible en una sociedad en la que el individuo se siente responsable de hacer del mundo un lugar mejor.

Como ya se ha dicho, para ser caritativo hay que sacrificar voluntariamente algo propio, lo que presupone la propiedad privada. Por lo tanto, la caridad se manifiesta más en un régimen de plena propiedad privada: es decir, el capitalismo. Esto implica también que cuanto más se acumula, más se puede sacrificar por caridad. Es un hecho bien conocido que los países capitalistas son más ricos que los no capitalistas y, por tanto, capaces de ser mucho más filantrópicos. Lógicamente, ser más capitalista se traducirá en más filantropía.

Conclusión

Contra socialistas y progresistas, el capitalismo y los capitalistas no son intrínsecamente codiciosos. Como señala Edwards

“La envidia es un poderoso motivo humano que existe mientras haya diferencias de renta de cualquier tipo entre la población, y existiría incluso si la renta media fuera tan alta que prácticamente nadie cayera por debajo de un nivel absoluto y definido de renta de pobreza (Schoeck 1966)”.

Como Dan y yo hemos escrito antes, el socialismo es el evangelio de la envidia. El primo cercano del socialismo, el progresismo, está afectado por el mismo vicio. En el capitalismo no hay vicio inherente. Los pecados que se manifiestan en el capitalismo no pueden achacarse al “sistema”, ya que no son exclusivos del capitalismo, sino que son producto de la naturaleza defectuosa de la humanidad.

El individuo no puede convertirse a la fuerza en un santo caritativo. Sólo puede mejorarse a sí mismo y volverse más caritativo en la libertad inherente al capitalismo.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para la Educación Económica.

Axel Weber es miembro del Proyecto Henry Hazlitt de Periodismo Educativo de la FEE.