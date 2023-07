El tercer hombre más rico de Noruega, Kjell Inge Røkke, ha anunciado en una carta abierta a sus accionistas que se traslada a Lugano (Suiza).

“Mi capital seguirá trabajando en Noruega”, escribió el magnate de la pesca convertido en industrial que lanzó su imperio hace cuatro décadas con un arrastrero de 69 pies que compró mientras ahorraba dinero trabajando en barcos frente a las costas de Alaska.

Røkke, que según Forbes tiene una fortuna de 5.100 millones de dólares, costará al gobierno noruego unos 175.000.000 de coronas anuales (unos 16 millones de dólares) con su marcha. Puede que no parezca mucho dinero, pero Røkke no es el único empresario adinerado que abandona Noruega, señala The Guardian.

“Más de 30 multimillonarios noruegos abandonaron Noruega en 2022, según una investigación del periódico Dagens Naeringsliv“, informa el corresponsal de riqueza Rupert Neate. “Esta cifra es superior al número total de superricos que abandonaron el país durante los 13 años anteriores, añade [el periódico]”.

¿Lo has pillado? Más multimillonarios noruegos abandonaron Noruega en 2022 que durante los 13 años anteriores juntos. La razón por la que los noruegos ricos huyen del país no es un secreto.

Tras su victoria electoral en 2021, el Partido Laborista de la nación nórdica cumplió su promesa de empapar a los ricos. Noruega es uno de los pocos países de la OCDE que todavía grava la riqueza neta, y el Partido Laborista aumentó el impuesto sobre el patrimonio del país al 1,1% a pesar de las advertencias de que tal medida “desencadenaría la fuga de capitales y amenazaría la creación de empleo.”

La fuga de capitales es exactamente lo que ha ocurrido, y ha dejado al gobierno noruego con menos ingresos.

El profesor emérito de la Escuela de Negocios noruega Ole Gjems-Onstad calculó que los noruegos ricos se llevaron con ellos una fortuna total de 54.000 millones de dólares cuando se marcharon. Esto significa que el impuesto sobre el patrimonio, que se preveía que aumentaría los ingresos en casi 150 millones de dólares anuales, se traducirá en un 40% menos de ingresos de los que genera actualmente. Luca Dellanna, asesor de gestión y autor, señala que Noruega recaudó unos 1.460 millones con su impuesto sobre la riqueza en 2019. Pero el éxodo de los ricos resultará en una pérdida de ingresos estimada en 594 millones de dólares.

Aquellos que tratan de entender cómo la política de Noruega podría ser tan contraproducente deben mirar el trabajo del fallecido economista ganador del Premio Nobel Robert Lucas. Lucas, profesor de la Universidad de Chicago durante muchos años, recibió el máximo galardón en economía por una investigación que se conoció como la Crítica de Lucas, en la que se exponían diversos problemas de la modelización macroeconómica.

Lucas creía que para predecir los resultados de las políticas era esencial comprender primero que toda acción es un comportamiento individual, y que los seres humanos son criaturas racionales que responderán a las políticas de forma racional, incluso a las políticas diseñadas para engañarles.

“La microeconomía daba por sentado que las personas eran racionales”, señalaba el economista David R. Henderson en un reciente artículo del Wall Street Journal tras la muerte de Lucas. “¿Por qué no iba a suponer lo mismo la macroeconomía?”.

Esta idea ayudó a Lucas a ganar el Premio Nobel, y ayuda a explicar por qué el impuesto sobre el patrimonio de Noruega fracasó tan estrepitosamente. Siempre fue ingenuo suponer que los individuos ricos seguirían soportando el impuesto sobre el patrimonio de Noruega. Después de todo, no hace falta ser un doctor en economía para darse cuenta de que es poco probable que los ricos se queden de brazos cruzados mientras los legisladores les quitan cada vez más riqueza (no ingresos, sino riqueza). Ya en el siglo XVII, Jean-Baptiste Colbert, ministro de Hacienda de Luis XIV, observó la delicada naturaleza de los impuestos.

“El arte de los impuestos consiste en desplumar a la oca para obtener la mayor cantidad posible de plumas con el menor silbido posible”, escribió Colbert.

Los legisladores noruegos olvidaron esta sencilla lección, y ahora no pueden hacer otra cosa que ver cómo los creadores de riqueza de su país se marchan, llevándose consigo su capital, su ingenio y sus ingresos imponibles.

“La rebelión de Atlas en Noruega”, observó el economista Peter St Onge.

Y así es.

Resulta que la desafortunada falta de previsión de Noruega llega en un momento oportuno para quienes viven en Estados Unidos, donde muchos están impulsando impuestos sobre el patrimonio.

A principios de este año, el Washington Post informó sobre los creativos métodos que los legisladores federales y estatales están ideando para separar a “los ricos” de su riqueza. Entre ellos, no menos de cuatro estados intentan gravar las plusvalías no realizadas, incluida una propuesta de California que impondría un impuesto sobre el patrimonio del 1,5% (incluso más alto que el de Noruega).

“Si se trata de un impuesto anual sobre el patrimonio, se está tomando una fracción de su riqueza cada año”, dijo al Post el economista de Berkeley Emmanuel Saez, que ayudó a diseñar la propuesta de impuesto sobre el patrimonio de la senadora Elizabeth Warren. “Casi por definición, vas a tener menos riqueza después de pagar el impuesto”.

Si el profesor Saez cree que los más ricos de California permitirán que los legisladores graven su riqueza y les obliguen a vender acciones para cubrir plusvalías latentes, es que no ha aprendido la lección de Colbert sobre fiscalidad.

Una política así no sólo provocaría un gran silbido. Provocaría un éxodo masivo de creadores de riqueza. Quien lo dude sólo tiene que mirar a Noruega.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para la Educación Económica

Jonathan Miltimore es el editor gerente de FEE.org.