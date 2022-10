En un vuelo reciente, volví a ver uno de los grandes thrillers políticos de todos los tiempos: Los Tres Días del Cóndor.

De principio a fin, la película es un thriller lleno de suspenso y acción, perfecto para un vuelo de tres horas.

Basada en la novela de 1974 Seis días del Cóndor, de James Grady, la película se rodó a raíz del escándalo Watergate y de las últimas etapas de la guerra de Vietnam, lo que podría ayudar a explicar la oscura revelación de la película al final, que llega sólo después de que el recuento de cadáveres aumenta y la trama se desenreda lentamente.

Toda la película es una montaña rusa de emociones, en parte porque el espectador es provocado y se le deja adivinar quién es bueno y quién es malo. Pero es la escena final la que contiene el mensaje más aterrador e importante. Veamos primero la historia.

“Todos están muertos”

Dirigida por el difunto y gran Sydney Pollack, Los Tres Días del Cóndor está protagonizada por Robert Redford en el papel de un analista de bajo nivel de la CIA llamado Joe Turner (nombre en clave Cóndor) que se encuentra a la fuga cuando la pequeña oficina de la CIA en la que trabaja es atacada por un equipo de asesinos dirigido por un sicario europeo conocido únicamente como Joubert (Max von Sydow).

Los asesinatos son rápidos, desapasionados y eficaces. Una media docena de personas mueren, incluyendo el interés amoroso de Turner, a quien se le pide amablemente que «se aleje de la ventana» antes de ser abatida. Turner, que había salido a almorzar cuando se produce el ataque, consigue escapar de la carnicería.

El porqué del golpe es un misterio, pero es una cuestión que nuestro héroe está decidido a resolver. Sin embargo, la palabra «héroe» puede ser un poco exagerada, porque Turner no es más que un lacayo de la CIA de bajo nivel. Varias veces nos recuerda que «sólo lee libros» y archiva informes sobre ellos, como cuando llama a la oficina central por el golpe.

«La sección ha sido atacada», le dice a un operador que se hace llamar Mayor.

Mayor: «¿Qué nivel?» Turner: «¿Qué nivel? Mayor: Nivel de daño». Turner: «Todos. El Dr. Lappe, Janice, Ray, Harold. Harold estaba en el…»

En este punto, el Mayor regaña a Turner por romper el procedimiento llamando desde una cabina telefónica, lo que hace que Turner responda con brusquedad.

«¡Escucha, hijo de p**a! Volví con el almuerzo. La casa fue asesinada. Todo el mundo está muerto», le dice al Mayor. «¿Me haces pasar, por favor? No soy un agente de campo. Sólo leo libros«.

Estas últimas líneas son importantes porque establecen que Turner es un tipo normal. No tiene ninguna agenda, a diferencia de los otros mandos de la CIA que encontramos.

Después de algunas idas y venidas telefónicas con el Mayor, Cóndor se pone en contacto con Higgins, el subdirector de la oficina de la CIA en Nueva York, que organiza una reunión de Turner con el jefe de la sucursal de DC, que estaría acompañado por alguien de confianza de Turner.

Sin embargo, la reunión se va al traste cuando el amigo de Turner recibe un disparo en la cabeza por parte del hombre que le acompaña. Turner se las arregla para escapar de nuevo, y finalmente toma cautiva a una joven (Faye Dunaway) para poder esconderse en su apartamento y descansar. Naturalmente, tratándose de una película, surge un romance.

Sin embargo, la paz de la pareja es efímera, ya que rápidamente se descubre su ubicación. Turner consigue sobrevivir a otro intento de golpe, matando a uno de los hombres implicados en el golpe a su oficina de la CIA.

“Alguien que conoces y en quien tal vez incluso confías”

A lo largo de este torbellino de acontecimientos, los espectadores se ven obligados a tratar de descifrar lo que está sucediendo. Todo el mundo parece sospechoso, y no está del todo claro quiénes son los buenos.

Al final nos enteramos de algo impactante (ALERTA DE SPOILER): Joubert no está trabajando contra la CIA. Está trabajando para la CIA. Resulta que Turner se tropezó con una operación de la CIA fuera de los libros diseñada para obtener petróleo de Oriente Medio, garantizando la seguridad nacional de los Estados Unidos durante décadas. Cuando Turner descubre accidentalmente las pruebas de la operación, Leonard Atwood, subdirector de operaciones de la división de Oriente Medio de la CIA, ordena que se retire toda la oficina para mantener el secreto.

Turner se entera de todo esto mientras retiene a Atwood a punta de pistola en su casa casi al final de la película. Desgraciadamente para Turner, el asesino a sueldo Joubert llega y parece que por fin tiene el salto sobre el Cóndor. Sin embargo, en otro giro inesperado, Joubert mata a Atwood, quien había contratado a Joubert para eliminar la sección de Turner. (Al percibir una vergüenza para «la empresa», los superiores de Atwood contrataron a Joerbert para que “lo suicidara”).

Tras el «suicidio» de Atwood, Joubert y Turner salen de su casa al aire de la madrugada. Se mantiene un silencio incómodo. Finalmente, el sicario comienza a charlar amablemente con Turner, el hombre al que intentaba matar un día antes (y cuya novia sí mató). Joubert se ofrece amablemente a llevar a Turner. Cuando Cóndor se niega, diciendo que sólo quiere volver a Nueva York, Joubert pronuncia quizá las líneas más memorables de la película.

«No tienes mucho futuro allí. Sucederá así. Puede que te vayas caminando. Quizá el primer día soleado de la primavera. Y un coche frenará a tu lado, y una puerta se abrirá, y alguien a quien conoces, tal vez incluso confíes, saldrá del coche. Y sonreirá, una sonrisa que te hace sentir bien. Pero dejará abierta la puerta del coche y se ofrecerá a llevarte».

El verdadero terror de un Estado profundo

Los Tres Días del Cóndor es una obra maestra en parte porque crea una sensación de paranoia. El espectador no sabe en quién confiar, y esto crea una sensación de tensión suspendida durante toda la película.

Esta sensación de paranoia no hace más que aumentar cuando nos enteramos de que el gobierno estadounidense está detrás de los asesinatos, todo por el bien de «la empresa» y de Estados Unidos.

Hoy en día, muchos se burlan de la idea de que pueda existir un «Estado profundo» en el gobierno estadounidense, pero en 1975 la idea no parecía tan descabellada. Tras el Watergate y los Papeles del Pentágono, los estadounidenses se encontraron con la dura realidad de que la gente en el poder tiene agendas más allá de lo que se dice en los comunicados de prensa, y a veces hacen cosas en pos de esas agendas que son deshonestas, inhumanas e incluso criminales.

En 1975, algunos espectadores probablemente encontraron consuelo en la idea de que estas nefastas actividades sólo fueron llevadas a cabo por Richard Nixon, un presidente fracasado que dimitió en desgracia. La aterradora verdad es que organismos como el FBI y la CIA estaban realizando operaciones turbias mucho antes de que Nixon llegara a la presidencia, y mucho después de su dimisión.

Para que quede claro, no estoy hablando de la CIA disparando a oficinas y asesinando a gente a plena luz del día, como en Los Tres Días del Cóndor (aunque la CIA consideró matar a refugiados cubanos y bombardear Miami en su complot para derrocar a Fidel Castro).

Me refiero más bien a un catálogo de hechos históricos verificados que van desde la bancarrota ética hasta la deshumanización y el crimen abierto. Esto incluye a la CIA obligando a prisioneros a participar en experimentos con drogas para estudiar el control mental (Proyecto MK Ultra), el FBI montando actos de terrorismo para poder «frustrar» el complot, la CIA plantando propaganda de guerra con medios de comunicación obedientes (como se documenta en el libro del ex periodista del New York Times Tim Weiner, Legacy of Ashes), las agencias espiando a los comités de inteligencia del Senado y mintiendo públicamente sobre ello, y el FBI enviando cartas al Dr. Martin Luther King Jr. instruyéndolo para que se suicidara. La lista continúa.

La idea de que existan operativos del «Estado profundo» en el gobierno de Estados Unidos operando con sus propias agendas debería asustarnos. Pero Los Tres Días del Cóndor muestra que el verdadero terror de un Estado profundo no son necesariamente los crímenes que comete.

Al final de la película, parece que nuestro protagonista Joe Turner ha ganado realmente. Atwood está muerto. Joubert ya no es una amenaza. Y Turner ha ido al New York Times con su historia.

Pero en la escena final, en una esquina de la ciudad de Nueva York, Turner conoce a Higgins, el subdirector de la oficina de la CIA en Nueva York. Interpretado por Cliff Robertson (el tipo de cara amable que interpretó al tío Ben de Tobey Maguire en Spiderman), Higgins es un personaje que más o menos nos gusta. Aunque no nos fiamos de él, fue Higgins quien ayudó a sacar a Turner de su lío y es, presumiblemente, el hombre que ordenó sacar a Atwood. Pero también está claro que juega su propio juego.

En la escena más importante de la película, Turner le dice a Higgins que le ha contado todo a la Dama Gris. La historia ha salido a la luz, dice con confianza, y no hay nada que Higgins pueda hacer al respecto.

«Aww, pobre y tonto hijo de puta», dice Higgins con una mirada cabizbaja.

Turner gira sobre sus talones y se aleja, creemos que triunfalmente. Entonces Higgins le llama.

«Oye, Turner», dice. «¿Cómo sabes que lo publicarán?».

De repente es Turner quien parece cabizbajo, incluso un poco asustado.

«Lo publicarán», responde, pero su voz tiembla un poco.

Ahora es Higgins el que se muestra firmemente confiado.

«¿Cómo lo sabes?» pregunta Higgins.

Turner no ofrece ninguna respuesta y la película no dice lo que sucede a continuación. Pero la mirada de Turner pretende decírnoslo, y sus ojos revelan el miedo y el verdadero terror de un Estado profundo.

Lo que hace que un Estado profundo sea realmente aterrador no es que facciones invisibles dentro del gobierno actúen de forma poco ética o incluso criminal en la búsqueda de sus agendas para servir a un «bien mayor». Es que podrán hacerlo y nunca tendrán que rendir cuentas, incluso cuando sean descubiertos, porque controlan la información.

Precisamente por eso debemos resistirnos a los intentos del gobierno de controlar la información.

Albert Einstein señaló en una ocasión que este es un camino trillado hacia la tiranía.

«Cualquier gobierno es malo si lleva dentro la tendencia a deteriorarse hasta convertirse en una tiranía», advirtió. «El peligro de ese deterioro es más agudo en un país en el que el gobierno tiene autoridad no sólo sobre las fuerzas armadas, sino también sobre todos los canales de educación e información».

Al final, Los Tres Días del Cóndor nos deja un enigma. ¿De qué sirve una prensa libre si los que tienen influencia tienen demasiado miedo o son demasiado corruptos para publicar la verdad?

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Jonathan Miltimore es el editor gerente de FEE.org. Sus escritos y reportajes han sido objeto de artículos en la revista TIME, The Wall Street Journal, CNN, Forbes, Fox News y Star Tribune.