Considere estos números. El rodaje de la última temporada de Juego de Tronos costó unos 100 millones de dólares. En el año 1300, todo el PIB real de la Inglaterra medieval era de sólo 40 millones de libras inglesas.

Juego de Tronos no oculta la desesperada pobreza de la gente común que vive en la versión fantástica de la época medieval. Vemos a los gobernantes indiferentes a la suciedad, la enfermedad y el hambre que sufre el individuo medio. Los ciudadanos son tratados como objetos puestos en la tierra para mejorar la vida de sus gobernantes.

Juego de Tronos podría ser el mayor anuncio jamás escrito en favor del capitalismo. Para los curiosos, una pregunta obvia es: ¿Cómo hemos pasado de la pobreza de Poniente a la sociedad moderna?

Juego de Tronos plantea algunas respuestas a esa pregunta. La serie trata sobre todo de la conquista y la redistribución de la riqueza, no de la creación de riqueza. Lamentablemente, en eso se ha convertido la política moderna. Los políticos se pelean por cómo robar legalmente a un grupo para beneficiar al gobierno y a los que ellos favorecen.

El fin de la pobreza absoluta no se produjo cuando una versión medieval de «Bernie Sanders» redistribuyó la riqueza de los ricos a los pobres.

Entonces, ¿qué ha mejorado la vida de miles de millones de personas desde la época medieval? ¿Creen los que esperan ansiosamente la conclusión de esta epopeya que el mero paso del tiempo ha traído la prosperidad? «En el periodo comprendido entre 1270 y 1700, el crecimiento de la renta per cápita inglesa [fue] del 0,20 por ciento anual de media», señalaron los profesores de economía del Reino Unido Stephen Broadberry, Bruce Campbell, Alexander Klein, Mark Overton y Bas van Leeuwen. El mísero crecimiento fue episódico; «el crecimiento de la renta per cápita antes de la Revolución Industrial… parece limitarse en gran medida a los períodos de descenso de la población».

Hay una cantidad sorprendente de datos sobre la pobreza en la época medieval real. Por orden de Guillermo I (Guillermo el Conquistador), hasta 10.000 personas participaron «en la recogida y registro de datos para el Libro de Domesday», informa el profesor de economía Lawrence Officer en su revisión de la literatura, «¿Qué era el PIB del Reino Unido entonces?» El Libro de Domesday era «un registro de un estudio demográfico y económico de Inglaterra realizado entre 1085 y 1086».

¿Y la economía mundial? El economista Brad Delong informa sobre las estimaciones del PIB mundial del pasado. En el año 1 d.C., el PIB real de todo el mundo era de 18.000 millones de dólares, en dólares estadounidenses de 1990. En el año 1000 d.C., el PIB había aumentado a sólo 35.000 millones de dólares. Trescientos años más tarde, en 1300, el producto mundial había descendido a 32.000 millones de dólares. Quinientos años más tarde, en 1700, el PIB aumentó a sólo unos 100.000 millones de dólares.

Entonces ocurrió algo milagroso. De 1700 a 1800, el PIB casi se duplicó. En 1900, el PIB alcanzó por primera vez el billón de dólares. Con el cambio de milenio, el PIB mundial supera los 40 billones de dólares y miles de millones salieron de la pobreza.

En su clásico, El descubrimiento de la libertad, la gran escritora libertaria Rose Wilder Lane nos señala verdades sencillas sobre la energía humana. Lane escribe: «Nada más que tu deseo, tu voluntad, puede generar y controlar tu energía. Sólo tú eres responsable de cada uno de tus actos; nadie más puede serlo». Lane observa que, por nosotros mismos, pereceremos:

Una sola persona no puede generar suficiente energía. Un hombre solitario en esta tierra difícilmente podría sobrevivir. Sus enemigos son demasiado numerosos y demasiado fuertes; su energía es demasiado débil. Para salvar su mera existencia, debe contar con aliados de su propia especie.

En Juego de Tronos, hay aliados, pero son aliados siempre cambiantes debido al salvajismo y la traición de los gobernantes.

Lane habría dicho a los que se masacran entre sí: «Despierta, estás malgastando tu energía. No entendéis vuestra verdadera naturaleza. Ella escribe:

La hermandad del hombre no es una frase bonita ni un bello ideal; es un hecho. Es una de las realidades más brutales de la vida humana en este planeta inhumano.

Por mucho que cooperemos, por mucha riqueza que generemos al reconocer la realidad de la hermandad del hombre, el mundo no es perfectible. Habrá nuevas enfermedades; seguirá habiendo sufrimiento humano generado por la desgracia personal; habrá gente relativamente pobre. Sin embargo, podemos aliviar este sufrimiento mediante la acción empresarial.

escribió Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver.

La acción humana depende de la insatisfacción con el estado de cosas existente. En su obra maestra La acción humana, Ludwig von Mises escribe

Lo importante es que el malestar no es suficiente. Mises lo explica:

[Para que un hombre actúe, el malestar y la imagen de un estado más satisfactorio no son suficientes. Se requiere una tercera condición: la expectativa de que el comportamiento intencionado tiene el poder de eliminar o al menos aliviar el malestar sentido.*

En Juego de Tronos, a los gobernantes ruines no se les piden cuentas inmediatamente; son libres de actuar de forma arbitraria, al menos a corto plazo. La acción humana pacífica se ve frustrada y, por tanto, el progreso humano se ve obstaculizado.

Hoy, a pesar de ser beneficiarios del progreso humano, mucha gente cree que los capitalistas y los empresarios son poderosos, como los políticos. Como señala Mises, la realidad es muy distinta:

La posición que ocupan los empresarios y los capitalistas en la economía de mercado tiene un carácter diferente. Un «rey del chocolate» no tiene ningún poder sobre los consumidores, sus clientes. Les proporciona chocolate de la mejor calidad posible y al precio más barato. No gobierna a los consumidores, sino que les sirve. Los consumidores no están atados a él. Son libres de dejar de frecuentar sus tiendas. Pierde su «reino» si los consumidores prefieren gastar sus monedas en otro sitio.