En mayo, el Proyecto Nacional de Escuelas Híbridas de la Universidad Estatal de Kennesaw organizó la primera Conferencia de Escuelas Híbridas en su campo universitario. 175 personas de más de 30 estados viajaron a Kennesaw para reunirse y hablar de sus experiencias con escuelas que se reúnen unos días a la semana y le piden a sus familias que eduquen en casa el resto de la semana.

La mayoría de estas escuelas del país son entidades pequeñas e hiper-locales. Son pequeñas empresas emergentes; excelentes ejemplos de comunidades que se unen para resolver problemas hiper-locales. Algunas pertenecen a una de las pocas redes más grandes, pero la mayoría se limitan a hacer su propio trabajo, y han tenido pocas oportunidades de conocer a otras personas que han creado escuelas similares. Muchos no sabían que existían otras como ellas. Convocar al mayor número posible de estos educadores de escuelas híbridas era el principal objetivo de esta conferencia.

Uno de los aspectos más poderosos del movimiento de escuelas híbridas y las micro-escuelas es que es uno de los pocos lugares de la educación en los que se puede reunir un grupo de personas que tienen opiniones fuertes pero muy diferentes sobre cómo debe ser la escolarización y, sin embargo, se llevan bien. Aunque el plan de estudios sea muy diferente de una escuela a otra, todos se enfrentan a problemas prácticos similares. Pero nadie intenta imponerle nada a los demás. En este entorno, sigue estando bien que cada grupo haga lo suyo. Vivir y dejar vivir. Eso es cada vez más raro en Estados Unidos, y no sólo en el espacio educativo.

PUBLICIDAD

Joshua Gibbs, profesor de una escuela (no híbrida) de Richmond, Virginia, escribe sobre sus propias experiencias similares visitando bares y probando cervezas artesanales nuevas (para él).

Lo que me llama la atención de estas interacciones es lo poco que quieren saber los clientes de un bar sobre los demás. El tipo que me sirvió esta tarde un trago liberal de su costosa bebida no me preguntó por mis convicciones políticas o religiosas antes de hacerlo. No me preguntó qué pensaba del aborto, de Donald Trump, de las estatuas de Robert E. Lee, de los impuestos o del matrimonio homosexual y tampoco le hice ninguna de esas preguntas. Bastó con encontrar a un compañero que amaba las mismas cosas que él… Disfrutamos de una agradable conversación durante casi media hora sin encontrar ningún asunto por el que enfadarse… Habiendo encontrado un asunto de afecto común, ninguno de los dos buscó asuntos más profundos. «Tú amas esto. Me encanta esto. Hablemos de eso, desconocido».

Este fue el objetivo y el resultado de la Conferencia sobre Escuelas Híbridas: fundadores, líderes, padres y defensores se reunieron para hablar con desconocidos sobre lo que les gusta de la escuela híbrida y cómo lo hacen. Las personas relacionadas con las escuelas híbridas -como fundadores, líderes, padres y defensores- pueden ser intensas. Suelen tener gustos muy particulares; les gusta la educación clásica, o el aprendizaje basado en proyectos, o la educación al aire libre. Asumir el reto de dirigir una escuela y educar a los niños en casa, y hacerlo en una sociedad en la que eso les hace parecer extraños a la mayoría de los observadores, requiere personas comprometidas.

Estas escuelas pueden adoptar muchas formas. Pueden ser escuelas explícitamente religiosas. Pueden ser completamente laicas. Aunque la mayoría son entidades privadas, hay varias escuelas concertadas e incluso sistemas escolares públicos convencionales que utilizan alguna versión de un modelo híbrido. Debido a la amplísima variación en su funcionamiento, cualquiera de estas formas suele resultar confusa para los reguladores estatales, que no pueden encasillarlas en las casillas existentes. Estas escuelas no son exactamente grupos de educadores en casa, pero tampoco son escuelas típicas. Pero éste es un argumento de peso para que sigan haciéndose amigos, aunque sus planes de estudio y sus métodos de enseñanza no siempre coincidan (e incluso si los planes de estudio y los métodos de otras escuelas les molestan un poco). Cuando los legisladores y otros reguladores traten de meterlos en las cajas existentes o de regular su existencia, la escuela híbrida clásica cristiana, la escuela híbrida secular basada en proyectos y la escuela híbrida de alta tecnología deberían mirarse mutuamente como aliados.

Gibbs concluye su artículo con un llamado a mantener la paz en el bar:

PUBLICIDAD

«Encontraremos formas de estar en desacuerdo una vez que salgamos del bar, pero seamos amigos por ahora… Necesito un respiro ocasional de las discusiones. Quiero amar algo y quiero escuchar lo que aman los desconocidos y quiero estar de acuerdo con ellos».

Nuestra primera Conferencia Nacional de Escuelas Híbridas incluyó muchas personalidades intensas. Pero también incluyó a personas que querían «saber lo que los extraños aman», y que querían estar de acuerdo y ayudarse mutuamente. Ojalá siga siendo así con el movimiento de las escuelas híbridas.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Eric Wearne es profesor asociado del Centro de Economía de la Educación y director del Proyecto Nacional de Escuelas Híbridas en la Universidad Estatal de Kennesaw.