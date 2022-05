De cara al exterior, todo el mundo condena al gobierno chino, dirigido por el Partido Comunista Chino (PCC). Su sociedad es autoritaria y «antidemocrática» mientras que en Estados Unidos, como dice la canción, «al menos sé que soy libre».

Sin embargo, nadie parece creer que la libertad conduzca a una mayor prosperidad económica o a la felicidad humana. Inherente a cada debate político sobre China está la idea de que el autoritarismo produce mejores resultados y que Estados Unidos se ve perjudicado por su devoción a la libertad. Los estadounidenses observan con envidia que cuando el gobierno central de China decide hacer algo, no se ve obstaculizado por los procesos contenciosos inherentes a la Constitución estadounidense.

Este es también el supuesto que subyace a las guerras comerciales. China se ha «aprovechado» de Estados Unidos al ser más mercantilista económicamente, mientras que Estados Unidos ha permitido tontamente que su industria emigre a China y a otros países debido a unas políticas comerciales relativamente más libres.

Esto es manifiestamente falso. La industria manufacturera sigue representando aproximadamente el mismo porcentaje del PIB real que durante todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. El problema de la fabricación estadounidense no es la cantidad producida, sino lo que se produce. La manufactura estadounidense está demasiado sesgada hacia la producción de armas y otros artículos sin utilidad, mal orientada por un sistema monetario que permite dirigir los recursos hacia fines improductivos.

La aparición de China como potencia económica supone sin duda una nueva competencia para Estados Unidos, pero esa aparición no es consecuencia del autoritarismo chino. Al contrario, la economía de China ha crecido exponencialmente en los últimos treinta años porque es significativamente menos autoritaria, especialmente en la esfera económica, que antes.

Los estadounidenses nunca parecen preguntarse por qué un país con cuatro veces más población no tuvo una economía mucho mayor que la de Estados Unidos durante el siglo XX. La respuesta es sencilla: el comunismo. China tenía un sistema económico tan autoritario como jamás ha existido en la historia de la humanidad. Aunque ahora no son en absoluto un laissez-faire, son mucho más «capitalistas» en términos relativos. Esta es la clave de su éxito, no el autoritarismo que queda de los años comunistas.

Estados Unidos, en cambio, es relativamente menos libre de lo que fue en casi cualquier momento de su historia, con la excepción quizá de los años 30 y 40. Y su trayectoria es hacia más y más libertad. Y su trayectoria es hacia una intervención cada vez mayor del gobierno en la economía y la vida en general.

Estados Unidos se convirtió en la economía más poderosa del mundo por la misma razón por la que el Reino Unido, compuesto por dos pequeñas islas con poblaciones relativamente pequeñas, fue el más poderoso antes que Estados Unidos. Tenía los mercados más libres. Era la más «capitalista», a falta de una palabra mejor.

El Reino Unido dilapidó su riqueza tratando de mantener un vasto imperio mundial que dio prestigio a su gobierno, pero que agotó su riqueza y lo llevó a desvalorizar su moneda. ¿Te suena conocido? El imperio puede ser posible gracias al capitalismo, pero no es una parte inherente del capitalismo. El imperio es anticapitalista. El capitalismo se basa en los derechos de propiedad y el intercambio voluntario. El imperio exige impuestos y la desviación del capital hacia la producción de armas y otras necesidades imperiales que no contribuyen a la felicidad de los contribuyentes.

Las armas, los soldados y la infraestructura militar más allá de lo necesario para la defensa no tienen ninguna utilidad. Tarde o temprano, la parte productiva de la economía imperial ya no puede permitirse subvencionar la parte improductiva.

Este ha sido el fin de todos los imperios de la historia. También es la razón por la cual la URSS tuvo una transición del comunismo al capitalismo mucho más dolorosa que la de China: tenía un imperio de otras repúblicas comunistas que drenaban sus ya mal dirigidos recursos.

Aunque el mantenimiento de un ejército permanente a nivel mundial que tiene Estados Unidos es una razón importante de su declive económico, no es la única. En todos los ámbitos de la vida económica y social, Estados Unidos se ha vuelto menos libre cada año que pasa.

Los estadounidenses se han acostumbrado a que su gobierno vigile sus llamadas telefónicas, sus correos electrónicos y sus transacciones financieras. La estructura reguladora del New Deal, según la cual los burócratas de las agencias del poder ejecutivo elaboran la mayoría de las leyes por decreto, en lugar del Congreso en un proceso contradictorio, sigue haciendo metástasis. Sus programas de derechos, diseñados para cubrir los últimos años de vida, exigen ahora recursos para cubrir décadas de vida más allá de la jubilación.

La democracia no fue la clave de la libertad estadounidense; fue el gobierno limitado.

El privilegio de imprimir la moneda que es la reserva del mundo es lo que más daño ha hecho al dinamismo de la economía estadounidense. Toda inflación conduce a la mala inversión, pero la inflación que ha hecho posible el patrón mundial del dólar ha conducido a burbujas que muy bien pueden abarcar la mitad del PIB estadounidense.

Ciertamente, hay millones de personas empleadas en las industrias caricaturescamente burocráticas de la educación y la sanidad que no añaden ningún valor a los consumidores. Como los préstamos estudiantiles garantizados han redirigido billones hacia la industria de la educación, se han añadido al sistema millones de puestos de trabajo administrativos que no son necesarios para enseñar a leer, escribir y calcular. Mientras tanto, los resultados de la educación siguen disminuyendo.

El sistema de salud está en la misma situación. La parte de la industria que está en la vanguardia, donde todavía se pueden obtener ganancias y pérdidas y que funciona en las circunstancias más capitalistas, sigue produciendo milagros de innovación. Pero el resto, la parte fuertemente subvencionada y cada vez más burocrática, está esclerótica y en declive.

En muchos sentidos, la medicina rutinaria estadounidense se sigue practicando como en 1970. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón para mejorarla. Está parada, con la mitad de todo el gasto sanitario compuesto por el gasto gubernamental. No hay razón para mejorar las prácticas médicas o empresariales cuando sus ingresos están garantizados por los contribuyentes. Vean el DMV (el Departamento del Transporte).

Pregúntate por qué siguen pidiendo que se rellenen múltiples formularios con la información de su seguro cuando la oficina ya la tiene. De hecho, ni siquiera te dan la cita hasta que no sólo tengan la información de tu seguro sino que verifican tu elegibilidad con la aseguradora. Pero aun así te piden que lo anotes en dos formularios diferentes cuando llegas a tu cita. Las industrias no subvencionadas no pueden permitirse ineficiencias como ésta.

Si Estados Unidos quiere recuperar su poder económico en un mundo dominado por el dólar, debe dejar de imaginar que el éxito de China es producto del autoritarismo que le queda.

Lo que hizo a Estados Unidos más rico y poderoso en el pasado fue ser significativamente más libre que cualquier otro país del mundo. Y por «más libre» no quiero decir más «democrático». La democracia no fue la clave de la libertad americana; fue el gobierno limitado. Fue el hecho de que la gran mayoría de la vida económica y social estadounidense no se sometiera a votación. Más bien, la mayoría de las decisiones se dejaban a la discreción del sector privado y del individuo.

Lo que hizo que China fuera destituida durante el mismo periodo fue su completa falta de libertad. No había nada más que le impidiera a China construir la economía que tiene hoy. Pero desde finales del siglo XX, Estados Unidos se dirigió en una dirección en la escala de libertad y China en la otra. No es descabellado preguntarse si no se han encontrado ahora en un punto mucho más bajo que el pasado más libre de Estados Unidos.

No hay ninguna razón por la que que los estadounidenses teman que China acabe teniendo una economía mayor que la de Estados Unidos. Ese sería el resultado natural de tener una población mucho mayor. Pero si Estados Unidos quiere recuperar su poder económico en un mundo dominado por el dólar, debe dejar de imaginar que el éxito de China es un producto de su autoritarismo y volver a lo que creó la riqueza de Estados Unidos en primer lugar: un gobierno mucho más limitado, mercados más libres y una máxima libertad individual.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Tom Mullen presenta el podcast Tom Mullen Talks Freedom y es el autor de ¿De dónde vienen los conservadores y los liberales? ¿Y qué pasó con la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad? y Un retorno al sentido común: el despertar de la libertad en los habitantes de América .