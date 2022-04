La Fundación Internacional Bases presentó la plataforma Mala Educación (ME). Según la definen, se trata de “un WikiLeaks para que todos sepamos qué se les enseña a nuestros hijos”.

“Impulsamos una comunidad de padres de alumnos de escuelas primarias y secundarias en favor de la transparencia educativa”, aseguró Federico N. Fernández, presidente de Bases. Y continuó: “Mala Educación permite denunciar los excesos ideológicos que ocurren en los colegios y escuelas de nuestro país”.

Las escuelas se financian con el aporte de los padres, ya sea a través de impuestos o cuotas. Sus profesores y directivos saben que no es un lugar para activismo político pero lo hacen igual porque creen que nadie está mirando. “Con la plataforma Mala Educación queremos poner una lupa sobre lo que pasa en las escuelas, para que vuelvan a ser ámbitos de educación, no de adoctrinamiento”, afirman desde la fundación con sede en Rosario.

En este sentido, Tomás Leonardelli, quien coordina el proyecto, explicó que “si bien en la plataforma los casos se comparten de manera totalmente anónima, siempre deben ir acompañados de evidencias tales como capturas de pantalla, fotos, videos o audios”. Así se aseguran que los casos son reales y no meras anécdotas.

La plataforma Mala Educación es un proyecto desarrollado por la Fundación Internacional Bases, con el generoso auspicio de la Fundación Naumann Argentina, y en colaboración con los creadores “What are they learning?”.

Quienes quieran conocer más acerca de Mala Educación y utilizar la plataforma para dar a conocer los casos que han afectado a sus hijos, pueden visitar www.malaeducacion.info

