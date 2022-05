El conglomerado de medios y entretenimiento más conocido del mundo está dispuesto a alzar la voz cada vez más fuerte para cambiar lo que considera estereotipos o racismo. En este sentido, Disney ha avanzado a través de películas y series dirigidas a niños, cancelando personajes o reescribiendo historias creadas hace más de 70 años.

Sin embargo, la empresa se consiguió recientemente con un freno, ante la supuesta educación sexual apoyada por colectivos progresistas que pretendía instalarse en las escuelas de Florida. Se trata de la ley HB 1557 firmada por el gobernador Ron DeSantis para prohibir que menores edad recibieran ese tipo de información en las aulas.

Parece que la piedra de tranca significó para la compañía la puesta en marcha de otra estrategia: financiar distintas organizaciones con la venta de productos infantiles enmarcados en una nueva edición de «la colección del orgullo de Disney», la cual incluye desde ropa hasta juguetes alusivos a la comunidad «LGBTQIA+».

Mickey Mouse, Minnie Mouse y Stitch ahora tienen los colores del arcoíris en peluches aptos a partir de los pocos meses de edad, de acuerdo con una colección hecha en alianza con SquishMallow. Lo mismo con una línea de ropa y otros productos de reconocidas franquicias como Star Wars o Marvel. Y es que ahora cualquier símbolo de la compañía es cuestionado para supuestamente corregir la moralidad de estos, a pesar del reclamo cada vez más creciente de padres que exigen cesar las imposiciones ideológicas.

The Walt Disney Co. has launched an LGBTQ-themed apparel and accessories line called the “Disney Pride Collection” :

The most famous American symbol is Mickey Mouse

The US has succeeded in destroying even The RAT that made her famous pic.twitter.com/nx19amrfc2

— Veritas Semper Vincit (@semper_vincit) May 21, 2022