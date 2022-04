De vez en cuando me hacen una pregunta sencilla: ¿Cuál es tu economista favorito?

La pregunta es bastante natural para cualquiera que trabaje en una organización dedicada a la enseñanza de la economía, pero es una pregunta sorprendentemente difícil de responder porque hay muchos economistas que han moldeado mis pensamientos y perspectivas.

En última instancia, Thomas Sowell y Henry Hazlitt encabezan mi lista porque —a diferencia de la mayoría de los economistas— ambos demostraron un enorme talento como escritores y narradores, además de su perspicacia económica. (Además, cada uno de ellos escribió un libro de Economía –Economía en una lección para Hazlitt, Economía Básica para Sowell- que es una lectura esencial para cualquiera que se dedique seriamente a la economía).

Desgraciadamente, esta pregunta -¿Cuál es tu economista favorito?- es algo que rara vez se oye hoy en día y por eso me llamó la atención cuando el economista David Henderson la planteó el domingo.

Durante años, Henderson, profesor de Economía en la Naval Postgraduate School de Monterey, California, ha dicho a la gente que Mick Jagger -sí, estamos hablando del cantante de los Rolling Stones– tenía debilidad por Friedrich Hayek. Resulta que Jagger estudió economía en la London School of Economics antes de abandonar sus estudios para dedicarse a su carrera musical. (Los costes de oportunidad atacan de nuevo.) Y, al parecer, antes de cantar éxitos como «Sympathy for the Devil«, «Paint it Black» y «Gimme Shelter«, Jagger llegó a apreciar las ideas del economista austriaco que más tarde ganaría el Premio Nobel.

El problema es que durante años Henderson no recordaba dónde se había enterado de que Jagger era fan de Hayek, pero eso cambió cuando un lector le mostró un clip de Saturday Night Live de febrero de 1993.

El sketch, algo divertido, comienza con Wayne y Garth discutiendo las canciones favoritas de Jagger de los Rolling Stones antes de que la discusión cambie de rumbo hacia la economía.

GARTH: «Bien, tengo una pregunta. Fuiste a la London School of Economics, ¿verdad?»

JAGGER: «Sí».

GARTH: «¿Crees que es una buena idea estimular el crecimiento fiscal a través de un fuerte aumento de los desembolsos del gobierno para la infraestructura?»

JAGGER: «En realidad, como discípulo de Friedrich von Hayek, siempre he sido escéptico sobre la mayor participación del gobierno en el estímulo económico. He preferido un enfoque orientado al mercado en lugar del gasto público y el aumento del déficit».

La discusión no termina ahí. Garth dice: «No me imaginaba que fueras un economista keynesiano», un comentario extraño, ya que está claro que Jagger no es uno de ellos (¿pero tal vez eso sea parte del chiste?). Momentos después, Mick Jagger comienza a explicar su filosofía económica, lo que pronto hace que Garth se duerma.

Dejando de lado la política monetaria, hay al menos dos razones por las que podemos creer que Jagger no estaba bromeando cuando dijo que Hayek —un liberal clásico que se oponía a la planificación central— era su economista favorito.

Por un lado, Jagger es un claro individualista con, como mínimo, una vena libertaria. A principios de los años 60, Jagger le dio a los periodistas una respuesta impresionante después de que le preguntaran si es responsable de los jóvenes que deciden consumir drogas.

«La gente lleva mucho tiempo hablando de la responsabilidad de los cantantes de pop en general, y de cómo todo el público tiene ahora una responsabilidad», comentó Jagger. «No estoy muy seguro de que esta responsabilidad sea tan grave como la hacen ver, porque creo que los individuos tienen que decidir por sí mismos».

En segundo lugar, tenemos pruebas de que Jagger podría ser un libertario dentro del armario. William Rees-Mogg (1928-2012), el famoso periodista británico que fue editor de The Times de 1967 a 1981, supuestamente se horrorizó al descubrir que Jagger tenía principios libertarios. En un artículo de 2012, el Financial Times informó de que Rees-Mogg entrevistó a Jagger y quedó «asombrado al descubrir a un ‘libertario de derecha’ que insistía: ‘No quiero realmente formatear un nuevo código de vida, un nuevo código de moral'».

Al parecer, Rees-Mogg nunca había escuchado la canción de los Rolling Stones «I’m Free», que comienza con esta letra

Soy libre de hacer lo que quiera en cualquier momento

Soy libre de hacer lo que quiera en cualquier momento

Esta letra representa la esencia de la libertad, y está en el centro no sólo del rock n’ roll sino de todo el arte, que es fundamentalmente una exploración y expresión del individuo humano. Hace tiempo que creo que esta es la razón por la que tantos artistas -desde Bob Dylan hasta Bob Marley y otros– parecen identificarse con el individualismo y la libertad frente al colectivismo y el control.

Por eso cuando Mick Jagger dice que es «un discípulo de Friedrich von Hayek» hay que tomarle la palabra, aunque sea en un sketch de Wayne’s World.

Jonathan Miltimore es el editor gerente de FEE.org. Sus escritos y reportajes han sido objeto de artículos en la revista TIME, The Wall Street Journal, CNN, Forbes, Fox News y Star Tribune.